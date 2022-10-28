LG ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

СЕУЛ, 28 октября 2022 года — LG Electronics Inc. (LG) объявила о консолидированной выручке за третий квартал 2022 года в размере 21,2 триллиона корейских вон (примерно 15,8 миллиардов долларов США), что на 14,1 процента больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Это самый высокий квартальный доход в истории LG Electronics. Операционная прибыль за третий квартал составила 746,6 миллиарда корейских вон (около 558,0 миллионов долларов США), что на 25,1 процента выше, чем в том же квартале прошлого года.

Рост доходов компании в третьем квартале был обусловлен увеличением продаж бытовой техники премиум-класса, включая новые категории товаров, а также автомобильных запчастей. Вместе с тем, принимая во внимание единовременные расходы, понесенные в прошлом году, операционная прибыль снизилась из-за низкого спроса, вызванного замедлением темпов роста мировой экономики.







Компания LGHomeAppliance& AirSolution по итогам третьего квартала отчиталась о доходах в размере 7,5 триллиона корейских вон (около 5,6 млрд долларов США), что на 5,8 процента больше, чем в том же квартале прошлого года, и является самым высоким показателем доходов за третий квартал за всю историю подразделения. Операционная прибыль в размере 228,3 миллиарда корейских вон (примерно 170,6 миллионов долларов США) снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с увеличенными инвестициями в маркетинг и более высокими расходами на логистику. Рост выручки был обусловлен высокими продажами бытовой техники премиум-класса, включая новые категории товаров, такие как средства гигиены с использованием паровой технологии, в ключевых регионах Северной Америки и Европы. Подразделение планирует сохранить динамику развития за счет повышения конкурентоспособности продукции премиум-класса и укрепления модельного ряда массового сегмента, а также улучшения структуры расходов для повышения рентабельности.

Компания LGHomeEntertainment в третьем квартале зафиксировала доход в размере 3,7 триллиона корейских вон (около 2,8 миллиардов долларов США) и операционный убыток в размере 55,4 миллиарда корейских вон (порядка 41,4 миллионов долларов США), что стало следствием увеличения маркетинговых инвестиций в связи с усилением конкуренции на рынке. Стратегия LG в области домашних развлечений будет направлена на эффективное управление маркетинговыми расходами и развитие сегмента телевизоров премиум-класса, а также на оперативное управление товарными запасами.

Компания LGVehiclecomponentSolutions в третьем квартале обеспечила продажи на сумму 2,3 триллиона корейских вон (примерно 1,8 миллиардов долларов США), что на 45,6 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, и является самым высоким квартальным доходом подразделения. Операционная прибыль в третьем квартале 2022 года составила 96,1 миллиарда корейских вон (около 71,8 миллионов долларов США). Значительный рост продаж был обусловлен упреждающим реагированием на повышенный спрос со стороны автопроизводителей и эффективным управлением цепочкой поставок. Компания намерена и далее строить прочные отношения с мировыми автопроизводителями, а также стремиться к повышению рентабельности за счет эффективного управления структурой издержек.

Компания LGBusinessSolutions в третьем квартале получила доход в размере 1,4 триллиона корейских вон (приблизительно 1,05 миллиарда долларов США), при этом операционный убыток составил 14,4 миллиарда корейских вон (около 10,8 миллионов долларов США), что обусловлено повышением стоимости сырья и увеличением расходов на глобальную логистику. Доходы выросли на 9,7 процента по сравнению с прошлым годом преимущественно за счет восстановления категории B2B. Компания планирует эффективно развивать восстанавливающийся сегмент B2B, разрабатывая более специализированные решения и расширяя портфель продуктов для стабильного роста, наряду со стабилизацией поставок основных компонентов, активным снижением расходов и более эффективным управлением ресурсами.

Разъяснение обменных курсов за третий квартал 2022 года

Суммы в корейских вонах (KRW) могут быть переведены в доллары США (USD) по среднему курсу трехмесячного периода соответствующего квартала – 1337,88 корейских вон за один доллар США.