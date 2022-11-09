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LG ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ИИ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
СЕУЛ, 9 ноября 2022 года— LG Electronics (LG) в сотрудничестве с Altair, международным поставщиком решений в области вычислительных технологий и искусственного интеллекта (ИИ), совместными усилиями разработали ИИ-платформу, которая обеспечивает расширенные возможности для верификации надежности автомобильных компонентов. Интеграция этой технологии для цифровой трансформации в процесс разработки позволит LG обеспечить глобальных автопроизводителей передовыми информационно-развлекательными решениями с высочайшим качеством и надежностью.
До недавнего времени процесс разработки автомобильных компонентов полностью опирался на результаты физических проверок, а все результаты испытаний проверялись вручную. Цифровизация процесса тестирования и верификации, недавно реализованная LG, обеспечит повышение эффективности как с точки зрения сокращения издержек и времени, так и в плане достоверности получаемых данных и надежности продукции.
Будучи в состоянии точно прогнозировать и измерять характеристики продукции на самых ранних этапах процесса валидации разработки, новая платформа применяет алгоритм машинного обучения для проведения анализа временных рядов, визуализации анализа данных и выполнения ряда других функций, которые еще больше улучшают и без того достаточно строгую систему верификации компонентов LG.
Подробные отчеты, создаваемые новой валидационной ИИ-платформой LG, охватывают тестирование процессов разработки автомобильных компонентов и поддержку автоматической передачи данных, позволяя компании оценивать качество продукции до запуска в серийное производство с гораздо более высокой степенью точности. Ожидается, что в результате дальнейшего тесного сотрудничества между LG и Altair новейшая платформа обеспечит показатели надежности продукции на уровне 90 процентов и выше.
Новая платформа, повышающая эффективность в ключевых направлениях, позволяет проводить многочисленные тестирования, анализировать их результаты и формировать целый ряд значимых показателей эффективности. В дальнейшем LG намерена расширить применение технологий искусственного интеллекта в самых разных процессах – от планирования до серийного производства.
«LG уделяет большое внимание цифровой трансформации своих международных операций и использованию новейших технологий DX для повышения потенциала научно-исследовательских работ и достижения рационального использования ресурсов», – сказал Ын Сок-хен (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions (VS) Company. – «Наша новая валидационная ИИ-платформа является показательным примером цифровизации в сфере производства автомобильных компонентов, где надежность имеет высочайший приоритет».
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