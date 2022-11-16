ПЫЛЕСОСЫ LG CORDZERO ПЕРВЫМИ В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ UL

СЕУЛ, 16 ноября 2022 года— LG Electronics (LG) объявила о том, что модельный ряд пылесосов LG CordZero™ получил сертификат Gold от UL SolutionsThinQ A9 Kompressor+ и CordZero A9 Stick, робот-пылесос CordZero R9 ThinQ и зарядная станция All-in-One Tower™ являются первыми продуктами в категории пылесосов, получившими сертификат UL, который подтверждает эффективность снижения риска воздействия химических веществ и частиц. На сегодняшний день из перечисленных моделей покупателям в Казахстане уже доступны беспроводные вертикальные пылесосы — LG Electronics (LG) объявила о том, что модельный ряд пылесосов LG CordZero™ получил сертификат Gold от UL Solutions [1] , мирового лидера в сфере прикладных исследований в области безопасности. Пылесосы LG CordZeroA9 Kompressorи CordZero A9 Stick, робот-пылесос CordZero R9 ThinQ и зарядная станция All-in-One Tower™ являются первыми продуктами в категории пылесосов, получившими сертификат UL, который подтверждает эффективность снижения риска воздействия химических веществ и частиц. На сегодняшний день из перечисленных моделей покупателям в Казахстане уже доступны беспроводные вертикальные пылесосы CordZero™ A9 Kompressor™ A9K-MAX1 , а также A9T-ULTRA2 в комплекте со станцией All-in-One™.

Стремясь превратить дом в более здоровое и безопасное место, LG предлагает ряд решений для лучшей жизни, сертифицированных по стандарту Gold, включая бытовые кондиционеры LG. Будучи новейшими продуктами LG, отвечающими самым строгим стандартам UL по выбросам летучих органических соединений (ЛОС), пылесосы CordZero обеспечивают отличную производительность при уборке, не оказывая негативного влияния на качество воздуха в доме. Благодаря комплексной системе фильтрации LG, пылесосы CordZero эффективно удаляют пыль из воздуха в помещении и, что не менее важно, предотвращают ее повторное появление.











Выбросы ЛОС могут стать источником различных осложнений для здоровья и быть особенно опасными для маленьких детей и пожилых людей. Gold – это наивысшая оценка, достижимая в программе сертификации UL, подтверждающая, что продукт выделяет мало ЛОС [2] , обеспечивая безопасность и комфорт в помещениях.

Беспроводной пылесос LG CordZeroThinQ A9 Kompressor оснащен современной системой фильтрации LG. Эта система, помогающая обеспечить более чистое и приятное жилое пространство, включает в себя фильтр металлической пыли Metal Dust Filter, фильтр предварительной очистки Pre-Filter и фильтр тонкой очистки Fine Dust Filter, а также технологию LG Turbo Cyclone™, которая служит для сортировки и фильтрации всасываемых пылесосами частиц пыли для защиты от повторного выброса. Поскольку пылесос входит в линейку обновляемых устройств компании Upgradeable Appliance, пользователи могут легко добавлять новые удобные функции с помощью приложения LG ThinQ™.

Инновационная система All-in-One Tower, выполняющая роль док-станции для пылесосов LG CordZero A9T-ULTRA2, оснащена антибактериальным мешком для сбора пыли, съемными моющимися фильтрами для защиты двигателя, а также высокоэффективной автоматической системой опорожнения пылесборника, которая исключает утечку мелких частиц пыли. Занимая мало места и будучи простой в использовании, All-in-One Tower также обеспечивает быструю зарядку и удобное хранение аксессуаров для пылесоса.

«В рамках нашей цели по созданию "Лучшей жизни для всех" (Better Life for All), мы наращиваем наши усилия по созданию продуктов, улучшающих жизнь потребителей и окружающую среду», – сказал Лю Дже-чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «LG и далее будет предлагать потребителям разнообразные возможности с использованием самых современных бытовых приборов, разработанных с учетом заботы о здоровье людей и окружающей среды».

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[1] Сертификация свидетельствует о том, что стандарт UL 2819 - 2013 Gold по выбросам химических веществ и частиц для электронного оборудования (UL GREENGUARD Gold Certification), удостоверяет продукцию, протестированную в соответствии с методом испытаний UL 2823.