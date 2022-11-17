LG УДОСТОЕНА БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ НАГРАД ВЫСТАВКИ CES 2023 ЗА ИННОВАЦИИ

СЕУЛ, 17 ноября 2022 года— LG Electronics (LG) удостоилась признания за технологическое и дизайнерское совершенство своих новейших Lifestyle решений, получив более двух десятков наград CES® 2023 Innovation Awards, включая три престижные награды за лучшие инновации (Best of Innovation Awards) за LG OLED в категориях компьютерной периферии, игровых мониторов и устройств отображения видео.

Ежегодно Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA) – организатор CES, крупнейшей в мире ежегодной выставки потребительской электроники, присуждает награды CES Innovation Award за новаторские потребительские товары и услуги во множестве категорий устройств и технологий.

Из 28 наград, которые будут вручены LG на выставке CES 2023, 10 были присуждены телевизорам LG OLED, что знаменует собой уже 11-й год подряд, когда телевизоры компании с самоподсвечивающимися пикселями получают награды CES Innovation Awards. Телевизоры LG OLED, которые предлагают потребителям разнообразные возможности просмотра благодаря своим инновационным форм-факторам, ценятся пользователями во всем мире за исключительное качество изображения, которое передает яркие, точные цвета, глубокий черный цвет и бесконечную контрастность.

88-дюймовый телевизор LG SIGNATURE OLED 8K был отмечен в трех категориях, а впечатляющий сверхбольшой 97-дюймовый телевизор OLED и LG OLED Flex – инновационный телевизор с первым в мире сгибаемым 42-дюймовым экраном OLED, стали двукратными обладателями наград.

В числе бытовой техники LG, признанной призерами CES 2023 Innovation Award –LG PuriCare Aero Furniture, новая концепция в сфере решений для очистки воздуха. Награды также удостоен пылесос премиум-класса LG CordZero All-in-One Tower с паровой насадкой Steam Mop.

Среди других продуктов-победителей значатся система по уходу за одеждой LG WashTower™ Compact, игровой монитор LG UltraGear™ OLED и акустическая система LG XBOOM 360 Bluetooth.

Полный список решений LG, удостоенных премии CES 2023 Innovation Award, будет объявлен на выставке CES 2023 (5-8 января 2023 года).