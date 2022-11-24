LG ELECTRONICS ДЕРЖИТ КУРС В БУДУЩЕЕ С НОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

СЕУЛ, 24 ноября 2022 года — LG Electronics (LG) сегодня объявила об организационных изменениях, направленных на укрепление своей готовности к будущим свершениям. Изменения проводятся в первую очередь ради активизации перспективных факторов роста компании и повышения ее способности создавать дифференцированные потребительские ценности и возможности.

Ключевым элементом перспективной стратегии LG является создание корпоративного Центра клиентского опыта (Customer Experience, CX), который будет подчиняться непосредственно главному офису LG. Центр CX возглавит исполнительный вице-президент Ли Чул-бэ (Lee Chul-bae), ранее занимавший должность руководителя Центра управления корпоративным дизайном. Основной задачей Центра CX будет создание целостного и всестороннего клиентского опыта. Он также будет разрабатывать стратегии и планы по внедрению инноваций на всех этапах развития клиентского опыта – от планирования продуктов и обслуживания клиентов до будущих бизнес-моделей.







В состав Центра CX также войдет Отдел стратегий CX, которому будет поручено определение и продвижение общекорпоративных целей и ключевых задач, а также Центр по изучению потребностей клиентов LSR (LSR Customer Research Center), ранее называвшийся Лабораторией Life Soft Research (LSR).

Центр LG Platform Business будет играть новую роль в интеграции и организации сервисов LG ThinQ. Ранее эти функции были распределены между главными офисами корпорации. Центр Platform Business, созданный в июле 2021 года, возглавил работу по созданию фэндома LG на основе данных. В дальнейшем Центр будет возглавлять вице-президент LG Чон Ки-хён (Jung Ki-hyun), который пришел в компанию в сентябре этого года. Мистер Чон сделал выдающуюся карьеру, ранее работая в eBay Korea и Google, а также в качестве CEO Meta Korea.

В 2023 году и в последующие годы LG продолжит уделять особое внимание совершенствованию управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM) и расширению уже имеющихся возможностей цифровой трансформации (Digital Transformation, DX). С этой целью Центр управления закупками и SCM компании был переименован в Глобальный операционный центр (Global Operation Center), а Научно-исследовательский институт производственного инжиниринга (Production Engineering Research Institute) передал Центру функции и задачи Отдела планирования производства. Глобальный операционный центр будет обеспечивать синергию всех направлений деятельности компании, таких как производства, закупок и SCM, посредством продвижения улучшений на основе технологий DX.

Стремясь стимулировать дальнейший рост за счет улучшения организационных показателей, LG намерена усилить свою гибкую и оперативную систему принятия решений во всех четырех бизнес-подразделениях.

Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), глава компании Home Appliance & Air Solution (H&A), был назначен президентом в знак признания его успехов в улучшении эффективности работы H&A и ассортимента продукции. Эксперт в своей области, мистер Лю работал в различных сферах бизнеса LG по производству бытовой техники с 1989 года, в том числе в научно-исследовательских и производственных отделах.







Ын Сок-хен (Eun Seok-hyun), глава компании Vehicle component Solutions (VS), был повышен до должности вице-президента. Под его руководством бизнес LG по разработке автомобильных компонентов достиг операционной стабильности с улучшенной структурой доходов и затрат, а также сформировал сильный бизнес-портфель, включающий несколько ключевых технологий для транспортной мобильности будущего.







Еще одно из недавно объявленных изменений заключается в том, что подразделения Living Appliance Business (производство бытовой техники) и Kitchen Appliance Business (производство кухонной техники) компании H&A будут преобразованы в Living Solution Business (производство бытовых решений) и Kitchen Solution Business (производство кухонных решений), соответственно. Переименование соответствует обновленной концентрации усилий LG на внедрении инноваций в сфере обслуживания клиентов и свидетельствует о повышенном внимании, уделяемом компанией развитию контента и услуг.

Компания Home Entertainment (HE) планирует увеличить свои возможности в сфере потребительских преимуществ благодаря открытию научно-исследовательского подразделения в Индонезии при институте HE R&D Lab для расширения сотрудничества между заграничными научно-исследовательскими и производственными базами.

Компания Vehicle component Solutions намерена повысить свои позиции в области закупок, производства и SCM за счет создания операционной группы, управляющей комплексной деятельностью бизнеса по производству компонентов для электромобилей.

Компания Business Solutions (BS) создала новое подразделение EV Charger Business Division под своим непосредственным руководством, чтобы ускорить полномасштабное развитие запущенного в прошлом году направления решений для зарядки электромобилей.

Все назначения вступают в силу 1 декабря, а должностные повышения вступают в силу в первый день нового года.