ИННОВАЦИИ LG В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗНАНИЕ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ АТЛАНТИКИ

СЕУЛ, 1 июля 2015 года – изогнутый телевизор Art Slim CURVED 4K OLED компании LG Electronics (LG) завоевал 11-ю премию ежегодного мероприятия Value Electronics TV Shootout™ в конкурсе среди четырех флагманских ULTRA HD телевизоров от LG и моделей других ведущих брендов во время выставки CE Week в Нью-Йорке. Неделей ранее, возглавляемая линейкой OLED и ULTRA HD телевизоров, компания LG была удостоена звания самого инновационного бренда года во второй раз, ранее получив признание на выставке Plus X Award Night в Бонне, Германия.

Value Electronics TV Shootout в США является ежегодным событием, где сравниваются флагманские телевизоры от ведущих производителей и определяются модели, которые обеспечивают лучшее качество изображения. 65-дюймовый изогнутый телевизор LG серии Art Slim CURVED 4K OLED TV (модель 65EG9600) был признан самым лучшим телевизором, как участниками, так и комиссией экспертов по стандартам калибровки на основе различных характеристик качества изображения, включая уровень черного, воспринимаемый контраст, цветовую точность и разрешение видео, среди прочих. Захватывающее качество изображения телевизора 65EG9600 компании LG было признано лучшим среди Ultra HD плоских и изогнутых телевизоров конкурентов и телевизор был назван «Королем Телевизоров» в 2015 году.

Изогнутый 4K OLED телевизор LG сочетает в себе Ultra HD разрешение с превосходной четкостью и насыщенной точной цветопередачей. Революционная OLED технология обеспечивает впечатляющую картинку с совершенным черным и невероятными цветами, даже при широких углах обзора. Философия дизайна Art Slim компании LG является дополнением к любому интерьеру, так как телевизор может похвастаться удивительно тонкой, всего несколько миллиметров, и стильной бескаркасной конструкцией.

Уже второй год подряд OLED телевизор LG принимает корону, побеждая своих LED конкурентов в детальном сравнении», прокомментировал организатор TV Shootout Роберт Зон, владелец Value Electronics, ведущий специалист розничной торговли в Скарсдейле, Нью-Йорк. «Эксперты и участники CE Week говорят: OLED телевизоры обеспечивают превосходное качество изображения по сравнению с современными телевизионными технологиями».

Несколькими днями ранее на другой стороне Атлантического океана, компания LG была удостоена престижной наградой Самый Инновационный Бренд Года на премии Plus X Night в Бонне, Германия. Теперь на своем 12-м году, Plus X Award рассматривает продукты для спорта и образа жизни, которые являются инновационными, перспективными и обладают, по крайней мере, одним фактором «Plus X», который ставит их впереди конкурентов. Технология экрана LG впечатлила жюри Plus X Award, в частности, телевизор 4K OLED (модель 77EC980V).

«В течение многих лет компания LG является лидером в области инноваций, которые получали признания как экспертов, так и потребителей, и дальнейшее признание индустрией в очередной раз подтверждает наши усилия, особенно с 4K OLED телевизорами», сказал Ли Ин-кю, старший вице-президент и глава департамента мониторов компании LG Home Entertainment. «OLED телевизоры - это совершенно новый стандарт качества изображения, а вкупе с технологией Ultra HD, результаты просто поражают».

Подробнее о преимуществах OLED телевизоров LG на сайте: http://www.lg.com/kz/oled-televisions.

Приобрести телевизоры LG 4K OLED TV Вы можете в крупных магазинах Казахстана торговых сетей «Технодом», «Sulpak», «Мечта», а также в фирменном магазине LG в Алматы (ул. Толе би 216 Б, уг. ул. Розыбакиева).