САУНДБАР LAS551H - МОЩНЫЙ ЗВУК И УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН

Новые модели саундбаров компании LG расширяют возможности акустической системы телевизора и заметно улучшают качество звучания. Первое и основное назначение саундбара по определению – это способность воссоздать чистую, масштабную сцену с четко различимыми источниками звука и корректной передачей тембральной информации. Мощный звук и беспроводная синхронизация звука с ТВ – главные преимущества саундбара LAS551H. Окружите себя звуком превосходного качества, благодаря 2.1- канальному звучанию и получайте максимум наслаждения от просмотра любимых фильмов и прослушивания музыки с мощностью 320 ВТ.

При установке саундбара учитывайте, что оптимальное звучание достигается только в том случае, если блок и беспроводной сабвуфер располагаются на расстоянии от 2 до 10 м друг от друга. Если это расстояние больше, может произойти потеря связи.

Использовать компактную аудисистему LAS551H стало еще проще, так как она совместима с любыми пультами дистанционного управления от ТВ. Кроме того, Вы легко сможете подключить смартфон или планшет к саундбару по Bluetooth. Одновременное подключение нескольких устройств (до 3 смартфонов) предоставляет удобство управления системой. Ваше воспроизведение всегда под контролем благодаря этой новой опции.

Слушайте музыку в лучшем HD качестве напрямую через саундбар без помех воспроизведения. Возможности HD MUSIC PLAYBACK 24 Бит/192кГц выводят трансляцию на новый уровень звучания. Модель LG LAS551H захватывает внимание слушателя детальностью подачи музыкального материала. Выразительная динамика позволяет передать характер произведения, увлекая слушателя интересными музыкальными ходами. Верхний регистр чист и насыщен. Тембры живые и естественные. Очень четко держится ритм, низкие частоты глубокие и объемные.

Несомненно, потенциал саундбаров LG увеличивает использование беспроводных технологий. Вы легко можете установить последнюю версию прошивки на своем саундбаре посредством смартфона.