Платформа LG WebOS 3.5 SMART TV прошла сертификацию по общим критериям оценки безопасности

СЕУЛ, 8 мая 2017 г. ― платформа LG WebOS 3.5 с функцией Smart TV получила престижную Сертификацию по общим критериям за разработку программного обеспечения Версии 1.0 для обеспечения безопасности приложений. Получив еще одну признанную во всем мире сертификацию системы безопасности, компания LG продолжает доказывать, что ее телевизоры с функцией Smart TV являются одними из самых передовых телевизоров с точки зрения безопасности. Признание происходит в тот момент, когда потребители все больше беспокоятся о потенциальных нарушениях конфиденциальности на своих устройствах, подключенных к Интернету.

Менеджер защиты, программный модуль безопасности WebOS 3.5, был протестирован в соответствии с жесткими критериями, применяемыми при Сертификации по общим критериям оценки безопасности. Международные стандарты ISO IEC 15408 используются правительствами, банками и другими организациями для оценки возможностей защиты отдельных продуктов, включая 27 стран-участниц со всего мира, среди которых Австралия, Франция, Япония, Корея и США. * В ходе тестирования были проверены три этапа защиты Smart TV: защита установки приложений, защита выполнения приложений и защита контента приложений с помощью шифрования управления цифровыми правами (DRM).

LG WebOS 3.5 обеспечивает отличную защиту установки приложений и блокирует установку неавторизованных приложений, проводя строгий процесс проверки цифровой подписи. Сервер LG App Store контролирует процесс создания цифровой подписи, чтобы обеспечить установку платформой WebOS 3.5 приложений, загружаемых только из магазина LG App Store. LG WebOS 3.5 также обеспечивает защиту в зависимости от типа приложения платформы (также называемых «родными приложениями) или веб-приложений. Для «родных» приложений WebOS 3.5 реализует технологию «песочницы» в соответствии с атрибутами защиты каждого приложения для блокировки доступа к неавторизованным системным каталогам/файлам, файлам устройств и другим данным. LG WebOS 3.5 позволяет веб-приложениям использовать только утвержденные интерфейсы прикладных программ (API), чтобы эти веб-приложения не имели прямого доступа к конфиденциальной информации в файловой системе. Кроме того, новейшая платформа WebOS предлагает мощный процесс проверки лицензии DRM, предназначенный для дешифрования зашифрованного содержимого в оперативной памяти (RAM) и создания чистой резервной копии зашифрованного содержимого во флэш-памяти.

«Мы сделали все возможное, чтобы WebOS 3.5 обеспечивал отличную защиту приложений и самый высокий уровень конфиденциальности», — сказал Дж. Х. Хван (J. H. Hwang), старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок в компании LG Home Entertainment Company. «Учитывая опасения клиентов по поводу проблем с безопасностью продуктов, мы усилили безопасность нашей платформы Smart TV. Получение Сертификации по общим критериям подтверждает, что мы на правильном пути в вопросе конфиденциальности информации и защиты данных клиентов».