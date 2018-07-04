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LG увеличивает инвестиции в новаторов робототехники
Сеул, 4 июля 2018 года — сотрудничество LG Electronics с американской компанией Bossa Nova Robotics ознаменовало первые зарубежные инвестиции в робототехнического партнера LG после ряда сделок с корейскими стартапами за последний год. В общей сложности LG вложила более 90 миллионов долларов в стартапы по робототехнике в первые 12 месяцев своей инвестиционной инициативы.
Bossa Nova Robotics - ведущий поставщик данных о продуктах в режиме реального времени для глобальной розничной торговли, который помогает эффективно запускать крупномасштабные розничные магазины за счет автоматизации сбора и анализа данных инвентаризации на складе. Крупнейшая в мире розничная сеть Walmart тестирует роботы Bossa Nova - сканеры полок с продуктами - в ряде своих магазинов с прошлого года.
Финансирование Bossa Nova последовало после инвестиций LG в четыре других корейских робототехнических компаний: Acryl, SG ROBOTICS, Robotis и Robostar:
- Acryl Inc., основанная командой ученых Корейского института передовых технологий KAIST, является 7-летней компанией с направлением когнитивных компьютерных технологий, предоставляющей интегрированную платформу искусственного интеллекта (ИИ) под названием «Джонатан», которая может распознать человеческие эмоции и значения из текста, речи и изображения на основе больших данных и глубокого обучения для реализации ИИ, близкого к действительности.
- SG ROBOTICS - это стартап-компания, которая разрабатывает носимых роботов, чтобы помочь людям с трудностями передвижения, включая пациентов с параплегией и нервно-мышечными заболеваниями. Компания была основана в 2017 году для создания «Роботов для лучшей жизни» и работает над коммерциализацией носимого робота для детей. роботизированный костюм SGON ROBOTICS WalkON Suit получил бронзовую медаль в первом Кибатлоне (Cybathlon) в 2016 году, также в нем прошел первый факелоносец на Паралимпийских играх 2018 года в Пхеньяне.
- Robotis специализируется на роботизированных решениях и учебных роботах. Компания известна собственными интеллектуальными приводами, которые используются в роботах с несколькими соединениями, а также производством оборудования, такого как контроллеры и сенсорные модули для программирования роботов.
- Robostar является производителем промышленных роботов, чья миссия - быть универсальным поставщиком решений для компаний, работающих в таких отраслях, как производство смартфонов, дисплеев, автомобилей и полупроводников.
Эти инвестиции дополняют собственные усилия LG по внедрению сервисных роботов на рынок в ближайшем будущем, которые должны стать основным двигателем роста компании. LG уже представила ряд роботов в Корее для пробного обслуживания, включая робота-гида и робота-уборщика, отправленных для помощи путешественникам в крупнейшем аэропорту Южной Кореи во время зимних игр в Пхеньяне. Ранее в этом году на выставке CES компания LG представила три новых концептуальных робота CLOi, специально разработанных для коммерческого использования в местах с высоким трафиком, таких как отели и супермаркеты. Роботы LG CLOi разрабатываются параллельно с продуктами ThinQ, брендом искусственного интеллекта от LG для потребительской электроники и бытовой техники.
«Робототехника, как ключевой компонент нашей стратегии искусственного интеллекта ThinQ, является важной возможностью для будущего роста LG, - сказал Ким Сунгвук, вице-президент глобального открытого инновационного подразделения LG Electronics. - LG стремится расширять возможности робототехники благодаря инвестициям в инновационных партнеров, а также интенсивным усилиям по исследованиям и разработке внутри компании».
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