LG Electronics представляет в Казахстане долгожданный смартфон LG Q7

Алматы, 5 июля 2018 года — LG Electronics (LG) объявляет о начале продаж в Казахстане LG Q7, новейшего смартфона среднего сегмента серии Q, который предлагает премиальные функции, обычно представленные в более дорогостоящих моделях. LG Q7, основанный на успешном опыте предыдущей модели – LG Q6, может похвастаться еще более высококлассными функциями, такими как портретный режим, 3D объемный звук DTS:X, устойчивость к влаге и пыли и сенсор отпечатка пальца на тыльной панели.

Премиальные возможности камеры

Новым для LG Q7 является портретный режим, который позволяет делать селфи с размытым фоном с эффектом боке (Bokeh). Основная же камера смартфона позволит запечатлеть любой, даже самый динамичный момент, благодаря быстрой фокусировке на движущихся объектах. Затворы камеры не упустят ни одного кадра с фазовым автофокусом, на 23% более быстрым, чем традиционная автофокусировка.

LG также включила в новый Q7 функцию искусственного интеллекта (ИИ) камеры QLens, которая до сих пор была доступна только на премиальных смартфонах компании. Применяя ИИ технологию для распознавания изображений, QLens дает пользователям возможность использовать камеру для улучшения поиска изображений и покупок в Интернете. Наведите объектив на любой объект с помощью QLens и получите информацию о том, где купить продукт в Интернете, а также рекомендации аналогичных товаров. QLens также может выполнять поиск изображений, чтобы пользователи могли увидеть совпадающие или похожие изображения продуктов, одежды, знаменитостей или ориентиров, таких как здания и статуи.

Премиальное аудио звучание

LG Q7 также является первым смартфоном в своем ценовом сегменте, предлагающим технологию DTS:X для обеспечения виртуального объемного 3D-звука, вплоть до 7.1-канального звука через наушники, чтобы пользователи могли наслаждаться любимыми развлечениями во время движения.

Прочный корпус и стильный дизайн

LG Q7 удобно использовать одной рукой благодаря дизайну 2,5D Arc Glass с закругленными краями. Металлический корпус и тыльная металлическая рама Q7 способны противостоять грубой и ударной нагрузке активного использования благодаря сертифицированному стандарту устойчивости к влаге и пыли IP68. LG Q7 прошел 14 испытаний тестов MIL-STD 810G, разработанных военными США для оценки производительности оборудования в суровых условиях.

Технология быстрой зарядки Qualcomm Fast Charge позволяет заряжать батарею Q7 до 50 процентов всего за 30 минут для увеличенного комфорта использования.

Добавление сенсора отпечатка пальца Smart Rear Key дополняет премиальный опыт использования LG Q7. Сенсор отпечатка пальца на тыльной панели, удобно расположенный под объективом камеры, не только позволяет легко разблокировать телефон, он также может быть кнопкой спуска затвора камеры, создания скриншота и управления панелью уведомлений.

Ключевые Характеристики: *

Процессор: MT6750S 5 ГГц восьмиядерный

Дисплей: 5.5-дюймовый 18:9 FHD+ FullVision дисплей (2160 x 1080 / 442 пикселей на дюйм)

Память: 3ГБ ОЗУ / 32ГБ ПЗУ / microSD (до 2TБ)

Камера: Q7: Основная 13Mп с фазовым автофокусом / Фронтальная 8Мп

Батарея: 3,000мАh

ОС: Android 0 Oreo

Размер: 143.8 x 69.3 x 99мм

Вес: 145г

Сеть: LTE / 3G / 2G

Подключения: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0

Цвета:

- Черный / Марокканский Синий

Другие: Сканер отпечатка пальца / QLens /режим “Портрет” / 3D Виртуальный звук DTS:X / Устойчивость к влаге и пыли IP68 / Google Assistant / Распознавание лица / Smart Rear Key / Быстрая зарядка / Соответствие стандарту MIL-STD 810G / Быстрая смена кадра / Music Flash / Помощник Таймер / FM Радио

* Название продукта, спецификации и функции могут различаться в зависимости от региона.

Смартфон будет доступен в продаже в сетях магазинов «Технодом», «Сулпак», «Мечта» и «Эврика» по ориентировочной цене 119 990 тенге.