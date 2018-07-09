Испытайте разнообразие мульти-сплит систем с функциями, повышающими эффективность климатических решений

Когда необходимо спланировать семейную поездку в горы, лес или на берег реки с гибким графиком, использование фургона для кемпинга - лучшая идея. По сравнению с путешествием в автомобиле, этот вариант предлагает семье из четырех-шести человек оптимальное логистическое решение, позволяющее провести время более гибко и энергоэффективно. Хорошо спроектированная машина такого типа может служить для перевозки еды, бытовой техники и жилой площади без необходимости использования отдельных транспортных средств, тем самым экономя энергию. Семья может наслаждаться своим пространством в фургоне в по-настоящему расслабляющем путешествии вместо неудобной поездки на маленьком автомобиле, который не предлагает такого же уровня комфорта, и это часто приводит к лишним тратам ресурсов и энергии.

Для жителей многокомнатных домов или владельцев небольших коммерческих зданий этот примерный обзор вариантов оптимального семейного отдыха может помочь выбрать наилучшую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Как и налаженная семейная активность, доступная с более универсальным автомобилем, мульти-сплит решения LG Electronics предназначены для обеспечения максимальной эффективности и гибкости для тех, кто работает или живет в небольших зданиях или многокомнатных домах.

Мульти-сплит система обеспечивает непревзойденные преимущества для многокомнатных зданий по сравнению с полупромышленными кондиционерами. Это высокоэффективное решение требует только одного высокопроизводительного наружного блока для одновременного запуска до девяти внутренних блоков. Наружный блок полупромышленной системы может включать только один внутренний блок, что ограничивает эффективность использования пространства и изменения внутренних блоков в многокомнатных помещениях. Предлагая разнообразные возможности кондиционирования воздуха, мульти-сплит системы сочетают в себе технические преимущества как полупромышленных систем, так и относительно больших систем кондиционирования.

В отличие от полупромышленных решений, мульти-сплит системы предлагают операционную гибкость, которая позволяет добавлять внутренние блоки в любое время1. Многокомнатные дома обычно не используют кондиционеры на полную мощность каждый день, потому что разные пространства используются по-разному в зависимости от времени суток. Это означает, что в вашем доме может не понадобиться наружный блок, который постоянно обеспечивает полную мощность для каждого внутреннего блока в любое время. Наружный блок мульти-сплит системы запускает несколько внутренних блоков, поочередно подавая хладагент, а полупромышленная система передает мощность только одному внутреннему блоку.

Мульти-сплит система была разработана одновременно для эффективности по цене и энергопотреблении. Пользователи могут выбрать, какие комнаты оснастить внутренними блоками, добавляя дополнительные элементы при необходимости, не инвестируя дополнительно в новый наружный блок. Эта эффективность дает возможность использовать пространство зданий намного более эффективно и избавляет от нужды устанавливать наружные блоки, нагромождая их вокруг террасы или веранды. Вдобавок к этому, члены семьи могут выбрать тип внутреннего блока среди настенных или 1-4-х кассетных кондиционеров. Все эти возможности гарантируют максимальную производительность ОВК (отопления, вентиляции и кондиционирования) в квартире или других жилых и коммерческих помещениях, таких как рестораны и магазины.

Мульти-сплит системы также применяют технологию LG Smart Inverter, которая поднимает эффективность ОВК на новый уровень, значительно увеличивая энергоэффективность и надежность. Smart сенсор определяет давление охлаждения и температуру, чтобы оптимизировать операции, которые проводит компрессор2. Благодаря этой функции, повышающей комфорт использования, пользователи могут наслаждаться охлаждением на 30% быстрее и на 44% более ускоренным обогревом3. Smart сенсор также увеличивает срок службы наружного блока, контролируя компрессор с точным определением давления на охладитель, позволяя снизить скачок температур мульти-сплит систем на 22% по сравнению с обычными моделями.

Функция контроля нагрузки Smart Load Control также предназначена для максимизации энергоэффективности мульти-сплит систем, обнаружения внешней температуры для регулировки температуры хладагента, подаваемой на внутренний блок. Это приводит к экономии энергии на 48% по сравнению с обычными моделями4. В дополнение к этим преимуществам мульти-сплит система может похвастаться современной технологией Интернета вещей, основанной на платформе домашней автоматизации LG SmartThinQ. Устройства, подключенные через Wi-fi, получают доступ к системе кондиционирования из любого места, что дает возможность удаленно включать или выключать кондиционер, настраивать температуру охлаждения или обогрева.

Для более гибкой и эффективной системы кондиционирования воздуха на небольших и средних площадках, используемых для самых разных целей, мульти-сплит системы LG являются лучшим решением. Подобно беззаботной и удобной семейной поездке на хорошо оборудованном фургоне для кемпинга, это решение предлагает разнообразные функции и пространство, а также энергоэффективность в одном пакете.

1 Количество дополнительных внутренних блоков различается в зависимости от мощности наружного блока. Когда наружный блок обслуживает максимальное количество внутренних блоков на полной мощности, производительность внутренних блоков кондиционеров может быть ограничена в зависимости от указанной мощности наружного блока.

2 Доступно на наружном блоке моделей с определенными характеристиками мощности

3 Основано на данных внутренних исследований

4 Данные тестирований, где внутренний блок проводит охлаждение с термостатом на 20°C