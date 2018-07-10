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Смартфоны LG G7 ThinQ и LG Q7 примут участие в акции «бесплатная замена дисплея» при участии официальных сервисных центров LG Electronics

О бренде 07/10/2018
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Алматы, 10 июля 2018 года  Компания LG Electronics выражает свою готовность подтвердить особую надежность и прочность производимых дисплеев и объявляет Акцию по бесплатной замене дисплея для смартфонов LG G7 ThinQ и LG Q7.  Заявку на данные смартфоны, приобретенные на территории республики Казахстан в период до 31.12.2018 необходимо зарегистрировать на сайте компании в течение 3 (трех) месяцев с даты приобретения по адресу: https://www.lg.com/kz/extwarranty . После успешной регистрации потребитель получает соответствующее подтверждение на указанный им адрес электронной почты и право на однократную бесплатную замену дисплея в течение 1 (одного) года с даты приобретения товара. Для получения услуги необходимо обратиться в один из авторизованных сервисных центров LG. Адрес ближайшего сервиса и вопросы по Акции можно задать по телефону: 2255 (звонок с мобильного бесплатный). Право на однократную бесплатную замену дисплея возникает в случае механического повреждения, включая повреждение матрицы экрана (эффект «растёкшихся кристаллов»), за исключением повреждения вследствие совершения умышленных действий и исключительно в целях восстановления работоспособности экрана смартфона, а не в целях восстановления товарного вида.

 

Уверенность в качестве продуктов LG позволяет компании гарантировать замену дисплея, ведь смартфоны LG G7 ThinQ и LG Q7 могут похвастаться защитой от воды и пыли, а также прошли 14 испытаний производительности оборудования в суровых условиях.

 

LG G7 ThinQ со стеклом Gorilla Glass 5 как на фронтальной, так и на тыльной панели, может похвастаться повышенной долговечностью. А металлический корпус и тыльная металлическая рама LG Q7 способны противостоять грубой и ударной нагрузке активного использования. Получившие стандарт IP68 благодаря степени защиты от пыли и влаги, LG G7 ThinQ и LG Q7 были разработаны для соответствия требованиям испытаний MIL-STD 810G, разработанным военными США для оценки производительности оборудования в суровых условиях.

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