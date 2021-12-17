ПРЕМИАЛЬНЫЙ САУНДБАР ОТ LG ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

LGвыводит качество прослушивания на новый уровень, снижая воздействие на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта

СЕУЛ, 17 декабря 2021года— На международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 LG Electronics (LG) представит новую линейку аудиопродуктов с различными моделями, предлагающими первоклассную производительность, уникальный и стильный дизайн и захватывающие возможности звука, обеспечивая при этом четкое, объемное звучание для домашнего кинотеатра, музыки и игр.

Впечатляющую линейку аудиосистем LG возглавляет премиальный саундбар LG (модель S95QR), который может похвастаться мощностью 810 Вт и 9.1.5 каналами чистого объемного звучания с эффектом погружения, аналогичным аудиорешениям High-End класса. Пять восходящих динамиков, включая первый в мире центральный восходящий динамик (три на саундбаре и два в отдельных задних колонках) улучшают четкость и расширяют звуковую сцену для достижения максимальной реалистичности. Идеальный выбор для любителей кино, желающих расширить возможности домашнего кинотеатра. Центральный динамик саундбара LG позволяет четко воспроизводить голоса и делает контент Dolby Atmos и DTS:X еще более захватывающим. А благодаря IMAX Enhanced пользователи могут наслаждаться потрясающим трехмерным звуком при просмотре совместимого контента.

LG S95QR имеет несколько ключевых улучшений, в первую очередь – повышение производительности динамиков и камер новых колонок и сабвуфера. Низкочастотные динамики большего размера обеспечивают более высокое качество звука с глубокими, резонирующими басами, имитирующими иммерсивную звуковую систему кинотеатра. В 2022 году LG обновила беспроводные задние колонки премиального саундбара с четырех каналов до шести: четыре фронтальных/боковых динамика (по два в каждой колонке) будут сопровождаться двумя дополнительными (по одному в каждой колонке). Усовершенствованные по сравнению с другими акустическими системами в этом сегменте, задние динамики саундбара LG предназначены для равномерного распределения звука в широком пространстве с углом охвата в 135 градусов, что обеспечивает покупателям большую гибкость в размещении колонок, это особенно удобно для небольших помещений.

Саундбар оснащен более чувствительным приемником, который позволяет увеличить расстояние между саундбаром, сопутствующим сабвуфером и задними колонками без потери качества звука. Благодаря более стабильному беспроводному соединению, LG S95QR устраняет перепады или задержки в выводе звука, чтобы не отвлекать от просмотра и прослушивания. Благодаря технологии Horizon от Meridian Audio в музыкальном режиме, саундбар может преобразовывать двухканальный звук в 7.1-канальный для более реалистичного и объемного звучания.

Являясь отличным решением для геймеров и меломанов, саундбар LG обладает переменной частотой обновления (VRR) и автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), что делает этот продукт незаменимым для консольного гейминга, где требуется идеальная синхронизация действий на экране и звука.1 Благодаря поддержке качественных музыкальных стриминговых сервисов, саундбар LG делает прослушивание личных плейлистов и любимых исполнителей еще более приятным.

Более того, LG S95QR предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс при работе с Google Assistant, Amazon Alexa и другими помощниками с искусственным интеллектом. Посредством умных устройств владельцы могут легко регулировать громкость, изменять режимы звука и управлять стриминговой музыкой, используя только свой голос. А с беспроводным аудиопередатчиком LG WOWCAST Wi-Fi слушатели могут наслаждаться многоканальным звуком без необходимости прокладывать кабель к телевизору.2

При подключении к совместимому телевизору саундбар LG использует преимущества усовершенствованной функции AI Sound Pro, чтобы звучание всего контента было более четким и реалистичным. Кросс-совместимость позволяет владельцам телевизоров LG использовать один пульт для управления телевизором и саундбаром. А благодаря улучшенной функции AI Room Calibration модель S95QR может адаптировать звук под любое пространство, анализируя размеры комнаты для воспроизведения более чистого низкочастотного звука, откалиброванного для максимальной точности.

Линейка саундбаров LG 2022 года снова разработана с учетом экологических требований, что позволит снизить выбросы углекислого газа на протяжении всего жизненного цикла продукта. В дополнение к упаковке из 100% бумаги и использованию переработанной пластмассы для внешнего корпуса, в новых моделях саундбаров применяется более легкий волокнистый композитный материал для сокращения выбросов углерода при доставке и транспортировке. А благодаря относительно небольшому энергопотреблению, саундбар LG также экономит электроэнергию во время использования.

Начиная с 4 января, посетители виртуального стенда LG на выставке CES смогут познакомиться с последними аудионовинками для современного образа жизни. На интерактивной цифровой выставке будет представлена полная линейка саундбаров LG 2022, XBOOM 360, игровая колонка UltraGear и линейка беспроводных наушников TONE Free, включая отмеченную наградой CES 2022 Innovation Award модель FP9 с чехлом UVnano, поддержкой стандарта Plug & Wireless, 3D-звуковой сценой и единственным в своем роде режимом шепота. Поклонники и подписчики бренда также могут следить за последними анонсами LG в социальных сетях по хештегу #LGCES2022.



Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.





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1 Сквозная передача HDR 4K 120 Гц для игр не поддерживается.

2 LG WOWCAST приобретается отдельно.