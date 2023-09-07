We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Футляр для очистителя воздуха LG Puricare™
Футляр для очистителя воздуха LG Puricare™
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип устройства
-
Носимый очиститель воздуха
-
Расход воздуха (м³/ч)
-
20~55(Макс) л/мин
-
Уровень шума, мин./макс (дБ)
-
43 (мин.) ~ 54 (макс.)
-
Время использования (мин / макс. скорость вентилятора)
-
4 ч. (мин.) ~ 8 ч.(макс) (При полной зарядке)
-
Время до полной зарядки
-
около 2 часов
-
Встроенный аккумулятор
-
● Литий-ионный 820mAh / USB C Type
-
Количество режимов работы
-
● 3 режима скорости вентиляторов (Высокий-Средний-Низкий)
-
Мотор
-
● 2 шт Inverter
-
Вентилятор
-
● 2 шт
-
Клапан выдоха
-
●
-
Управление устройством
-
Датчик дыхания
-
Габаритные размеры (Ш × В × Г, мм)
-
156 x 110 x 63
-
Габаритные размеры упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
180 x 136.5 x 141
-
Масса нетто (кг)
-
0.126
-
Цвет
-
Белый
-
HEPA фильтр
-
● H13(2 шт) (99.95%)
-
Wi-Fi
-
●
-
Легкая замена фильтра
-
●
-
Управление и/или контроль через приложение LG ThinQ
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Страна изготовитель
-
Корея
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.