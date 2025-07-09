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10 самых ожидаемых игр 2025 года: все, что нужно знать о главных новинках

10 самых ожидаемых игр 2025 года: все, что нужно знать о главных новинках

09/07/2025

2025 год обещает стать насыщенным для геймеров. Громкие премьеры, продолжения культовых серий, ремейки легендарных игр и дебюты новых миров – все это станет еще ярче и насыщеннее в паре с новым телевизором LG OLED evo AI G5, способным раскрыть каждую деталь в разрешении 4K и создать по-настоящему кинематографичную атмосферу. Мы собрали для вас топ-10 самых ожидаемых релизов 2025 года – те проекты, о которых говорят, которые ждут, и которые точно зададут тон всему игровому сезону.

 

 

Grand Theft Auto VI

 

 

Жанр: Открытый мир, экшен

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S

Дата выхода: осень 2025

Описание: После анонса в 2023 году GTA VI сразу стала самой ожидаемой игрой десятилетия. Действие развернется в штате Леонида с обновленным Vice City, а историю расскажут два героя – Джейсон и Люсия, причем Люсия станет первым играбельным женским персонажем в серии со времен оригинальной GTA 1997 года.

 

 

 

Assassin’s Creed Shadows

 

 

Жанр: Приключенческий экшен, стелс

Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC

Дата выхода: 15 ноября 2025

Описание: События разворачиваются в феодальной Японии. Ubisoft впервые дает возможность играть как за самурая, так и за ниндзя, объединяя стиль ближнего боя и скрытности в одной истории.

 

 

 

Doom: The Dark Ages

 

 

Жанр: Шутер от первого лица

Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC

Дата выхода: ориентировочно декабрь 2025

Описание: Doom меняет антураж – теперь это мрачное средневековье вместо космической станции. Протагонист остается тем же Doom Slayer, оснащенным новым арсеналом – арбалетами, мечами и возможностью сражаться верхом на боевом драконе.

 

 

Mario Kart World

 

 

Жанр: Гоночная аркада

Платформы: Nintendo Switch 2

Дата выхода: Q3 2025

Описание: Первая глобальная игра серии, включающая трассы из реальных городов мира и полноценный мультиплеер с кроссплатформенной поддержкой.

 

 

 

Mafia: The Old Country

 

 

Жанр: Исторический криминальный экшен

Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC

Дата выхода: конец 2025

Описание: Приквел знакомой многим игры Mafia. Действие разворачивается в Сицилии начала XX века. Игрока ждет становление мафии, семейные драмы и кинематографичный геймплей.

 

 

 

Death Stranding 2: On the Beach

 

 

Жанр: Приключение, постапокалипсис

Платформы: PS5 (временный эксклюзив)

Дата выхода: 2025

Описание: Хидео Кодзима возвращается с продолжением своей загадочной игры. Новые персонажи, еще более масштабный мир и эмоциональная история – все это обещает быть визуальным шедевром.

 

 

 

Ghost of Yōtei

 

 

Жанр: Самурайский экшен с открытым миром

Платформы: PS5, PC

Дата выхода: четвертый квартал 2025 года

Описание: Духовный наследник Ghost of Tsushima с новыми героями и регионом Японии – горой Етэй на Хоккайдо. Акцент на атмосферу, природу и точный бой катаной.

 

 

 

The Elder Scrolls IV: Oblivion (ремейк)

 

 

Жанр: RPG

Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC

Дата выхода: зима 2025

Описание: Легендарная RPG от Bethesda возвращается не просто в обновленной обертке, а как полноценное переосмысление с современной графикой и обновленной технической основой. Сиродил снова откроется перед игроками: величественный Имперский город, густые леса, древние руины и порталы в ужасающий Обливион.

 

 

 

Gothic (ремейк)

 

 

Жанр: RPG

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Дата выхода: август 2025

Описание: Gothic возвращается – и делает это с характером. Мир рудников, магических барьеров и анархии среди заключенных воссоздан с нуля, но с сохранением ключевой атмосферы. Безымянный герой снова попадает в опасный закрытый мир, где нужно не просто выжить, а стать кем-то.

 

 

 

Sid Meier’s Civilization VII

 

 

Жанр: Пошаговая стратегия

Платформы: PC, Mac

Дата выхода: конец 2025

Описание: Глобальные вызовы вроде экологии, миграций и нестабильной дипломатии меняют ход истории. Civilization становится более актуальной и сложной, сохраняя масштаб и контроль над судьбами империй.

 

 

Каждая из этих игр – целый визуальный и технический прорыв. Детализированные миры, сложные световые сцены, динамика и глубина изображения требуют от экрана максимальной отдачи. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал игр 2025 года, важно играть на устройстве, которое справляется с графикой нового уровня. Таким решением становится LG OLED evo AI G5 – флагманский телевизор 2025 года с интеллектуальной обработкой изображения на базе процессора α11 AI Processor Gen2.

 

OLED-панель обеспечивает идеальную глубину черного и максимальную контрастность – важнейшее условие для темных сцен, скрытности и кинематографичной подачи.

Brightness Booster Ultimate делает изображение до трех раз ярче по сравнению с обычными OLED-телевизорами[1] – важно для дневных пейзажей, зрелищных спецэффектов и визуально насыщенных локаций.

AI Picture Pro адаптирует изображение под жанр: от динамичных шутеров до медитативных RPG, сохраняя четкость, детализацию и баланс цветов.

Игровые технологии нового поколения: частота обновления до 165 Гц, отклик 0,1 мс и поддержка FreeSync Premium и G-Sync обеспечивают плавную картинку без задержек и разрывов.

Gaming Portal открывает доступ к облачным платформам вроде GeForce NOW и Xbox Cloud Gaming – запуск игр прямо с телевизора без подключения приставки.

AI Sound Pro усиливает звуковую атмосферу: диалоги, шаги, музыка и взрывы звучат объемно и чисто даже без внешней акустики.

 

 


С диагональю 65 дюймов, минималистичным дизайном и технической базой нового поколения, LG OLED evo AI G5 превращает каждую игру в зрелищный опыт, где вы не просто наблюдаете за процессом – вы в нем участвуете.

 

Телевизоры нового поколения LG доступны в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[2] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[3] при получении товара.

 

 

 

[1] Яркость выше в 3 раза по сравнению с LG OLED B5 с 10% окном согласно внутренним показателям.

[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.