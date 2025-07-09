10 самых ожидаемых игр 2025 года: все, что нужно знать о главных новинках

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2025 год обещает стать насыщенным для геймеров. Громкие премьеры, продолжения культовых серий, ремейки легендарных игр и дебюты новых миров – все это станет еще ярче и насыщеннее в паре с новым телевизором LG OLED evo AI G5, способным раскрыть каждую деталь в разрешении 4K и создать по-настоящему кинематографичную атмосферу. Мы собрали для вас топ-10 самых ожидаемых релизов 2025 года – те проекты, о которых говорят, которые ждут, и которые точно зададут тон всему игровому сезону.
Grand Theft Auto VI
Жанр: Открытый мир, экшен
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S
Дата выхода: осень 2025
Описание: После анонса в 2023 году GTA VI сразу стала самой ожидаемой игрой десятилетия. Действие развернется в штате Леонида с обновленным Vice City, а историю расскажут два героя – Джейсон и Люсия, причем Люсия станет первым играбельным женским персонажем в серии со времен оригинальной GTA 1997 года.
Assassin’s Creed Shadows
Жанр: Приключенческий экшен, стелс
Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC
Дата выхода: 15 ноября 2025
Описание: События разворачиваются в феодальной Японии. Ubisoft впервые дает возможность играть как за самурая, так и за ниндзя, объединяя стиль ближнего боя и скрытности в одной истории.
Doom: The Dark Ages
Жанр: Шутер от первого лица
Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC
Дата выхода: ориентировочно декабрь 2025
Описание: Doom меняет антураж – теперь это мрачное средневековье вместо космической станции. Протагонист остается тем же Doom Slayer, оснащенным новым арсеналом – арбалетами, мечами и возможностью сражаться верхом на боевом драконе.
Mario Kart World
Жанр: Гоночная аркада
Платформы: Nintendo Switch 2
Дата выхода: Q3 2025
Описание: Первая глобальная игра серии, включающая трассы из реальных городов мира и полноценный мультиплеер с кроссплатформенной поддержкой.
Mafia: The Old Country
Жанр: Исторический криминальный экшен
Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC
Дата выхода: конец 2025
Описание: Приквел знакомой многим игры Mafia. Действие разворачивается в Сицилии начала XX века. Игрока ждет становление мафии, семейные драмы и кинематографичный геймплей.
Death Stranding 2: On the Beach
Жанр: Приключение, постапокалипсис
Платформы: PS5 (временный эксклюзив)
Дата выхода: 2025
Описание: Хидео Кодзима возвращается с продолжением своей загадочной игры. Новые персонажи, еще более масштабный мир и эмоциональная история – все это обещает быть визуальным шедевром.
Ghost of Yōtei
Жанр: Самурайский экшен с открытым миром
Платформы: PS5, PC
Дата выхода: четвертый квартал 2025 года
Описание: Духовный наследник Ghost of Tsushima с новыми героями и регионом Японии – горой Етэй на Хоккайдо. Акцент на атмосферу, природу и точный бой катаной.
The Elder Scrolls IV: Oblivion (ремейк)
Жанр: RPG
Платформы: PS5, Xbox Series X|S, PC
Дата выхода: зима 2025
Описание: Легендарная RPG от Bethesda возвращается не просто в обновленной обертке, а как полноценное переосмысление с современной графикой и обновленной технической основой. Сиродил снова откроется перед игроками: величественный Имперский город, густые леса, древние руины и порталы в ужасающий Обливион.
Gothic (ремейк)
Жанр: RPG
Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S
Дата выхода: август 2025
Описание: Gothic возвращается – и делает это с характером. Мир рудников, магических барьеров и анархии среди заключенных воссоздан с нуля, но с сохранением ключевой атмосферы. Безымянный герой снова попадает в опасный закрытый мир, где нужно не просто выжить, а стать кем-то.
Sid Meier’s Civilization VII
Жанр: Пошаговая стратегия
Платформы: PC, Mac
Дата выхода: конец 2025
Описание: Глобальные вызовы вроде экологии, миграций и нестабильной дипломатии меняют ход истории. Civilization становится более актуальной и сложной, сохраняя масштаб и контроль над судьбами империй.
Каждая из этих игр – целый визуальный и технический прорыв. Детализированные миры, сложные световые сцены, динамика и глубина изображения требуют от экрана максимальной отдачи. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал игр 2025 года, важно играть на устройстве, которое справляется с графикой нового уровня. Таким решением становится LG OLED evo AI G5 – флагманский телевизор 2025 года с интеллектуальной обработкой изображения на базе процессора α11 AI Processor Gen2.
OLED-панель обеспечивает идеальную глубину черного и максимальную контрастность – важнейшее условие для темных сцен, скрытности и кинематографичной подачи.
Brightness Booster Ultimate делает изображение до трех раз ярче по сравнению с обычными OLED-телевизорами[1] – важно для дневных пейзажей, зрелищных спецэффектов и визуально насыщенных локаций.
AI Picture Pro адаптирует изображение под жанр: от динамичных шутеров до медитативных RPG, сохраняя четкость, детализацию и баланс цветов.
Игровые технологии нового поколения: частота обновления до 165 Гц, отклик 0,1 мс и поддержка FreeSync Premium и G-Sync обеспечивают плавную картинку без задержек и разрывов.
Gaming Portal открывает доступ к облачным платформам вроде GeForce NOW и Xbox Cloud Gaming – запуск игр прямо с телевизора без подключения приставки.
AI Sound Pro усиливает звуковую атмосферу: диалоги, шаги, музыка и взрывы звучат объемно и чисто даже без внешней акустики.
С диагональю 65 дюймов, минималистичным дизайном и технической базой нового поколения, LG OLED evo AI G5 превращает каждую игру в зрелищный опыт, где вы не просто наблюдаете за процессом – вы в нем участвуете.
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[1] Яркость выше в 3 раза по сравнению с LG OLED B5 с 10% окном согласно внутренним показателям.
[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.