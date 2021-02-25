Умная забота о ваших вещах

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Новое поколение стиральных машин LG AI DD спроектировано так, чтобы отвечать самым актуальным запросам в стирке белья.
Будьте уверены, что выбранный цикл подходит для вашей одежды.
Вам поможет интеллектуальная система AI DD — она определяет не только вес, а еще и тип ткани. Прямой привод Direct Drive мгновенно передает электрический сигнал из барабана в процессор стиральной машины. На основе этой информации AI (Искусственный Интеллект) подбирает алгоритм стирки. Интеллектуальная система знает 20 000 сочетаний ткани — такая обширная база данных позволяет добиться по-настоящему высокого качества стирки.
Стирайте больше вещей при том же размере машины. В новом поколении стиральных машин есть дополнительный амортизатор, системы балансировки веса и датчика вибрации, что позволило существенно снизить уровень вибраций. Благодаря этому стало возможным увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса.
Вы можете загружать 8.5 кг вещей при глубине корпуса 47 см, и до 10,5 кг – при 56 см. Теперь в барабан помещается еще, приблизительно, девять полотенец.
Стирайте в два раза быстрее без потери качества.
Технология TurboWash™ 360˚ позволяет экономить время без потери качества. 3D-мультиспрей распыляет воду в 4-х направлениях, а инверторный насос обеспечивает эффективный контроль подачи воды. Все это дает равномерное смачивание белья и превосходное качество стирки. Результат — полный цикл стирки всего за 39 минут1 без повреждения ткани.
Уменьшите после стирки количество складок на одежде.
Включите функцию “Без складок” и после стирки машина подаст в барабан пар, который проникнет в волокна ткани и расправит складки. Технология Steam+™ мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%.
Позаботьтесь о здоровье семьи.
Используйте функцию “Гипоаллергенная” с технологией Steam+™. Во время стирки в барабане образуется пар, который удаляет до 99,9% аллергенов.
Дополните интерьер стильной стиральной машиной.
Увеличенный дисплей и удобный металлический переключатель обеспечат приятный тактильный опыт. А элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, высоким температурам и просто изящно дополняет интерьер. Ребра барабана сделаны из нержавеющей стали, которые отличаются высокой гигиеничностью и долговечностью. Специально разработанный дизайн позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем и сокращая скручивание белья.
Узнавайте время до конца стирки, не подходя к стиральной машине.
Стиральная машина оснащена технологией LG ThinQTM, которая позволяет управлять стиральной машиной через смартфон. Загружайте специальные циклы, отслеживайте расход воды и электричества с помощью технологии “Умного дома”. А с помощником “Алиса” вы можете управлять всеми процессами через голосовые команды.
Узнавайте о любых неполадках, прежде чем они скажутся на стирке.
В стиральных машинах AI DD установлена возможность мобильной диагностики, которая позволяет через смартфон проверять работоспособность стиральной машины без вызова специалистов сервисного центра. Также в AI DD установлена система Voltage Control, защищающая машину от перепадов напряжения и отключения света. Хотите стиральную машину, которая не только прослужит долгие годы, а еще и удивит качеством стирки? Выбирайте LG AI DD.
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1 Стирка до 5 кг среднезагрязненного белья.
2 Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
Стиральные машины LG AI DD
Умная забота о ваших вещах