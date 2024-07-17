CEO LG продвигает лидерство как ключевой фактор успеха в недавнем выступлении «СEO F.U.N. Talk»

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С момента вступления в должность в качестве CEO LG в конце 2021 года Уильям Чо (William Cho) последовательно демонстрирует приверженность принципам транспарентности. Особое внимание он уделяет развитию открытых и честных отношений с сотрудниками компании. Этот принцип вдохновил господина Чо на запуск форума «CEO F.U.N. Talk» – площадки для прямого диалога с сотрудниками LG по ключевым вопросам и будущему развитию компании. Первая встреча «СEO F.U.N. Talk» в 2024 году состоялась 15 апреля и была посвящена теме «лидерства» ¬¬– важной составляющей корпоративной культуры, требующей постоянного обсуждения и совершенствования. Лидерство также стало основной темой первой встречи «СEO F.U.N. Talk» в 2023 году.
Поскольку LG стремится стать высокоэффективной организацией, способной к постоянному росту, CEO Уильям Чо (William Cho) подчеркнул важность развития лидерских качеств у сотрудников. Перед форумом в этом месяце господин Чо провел специальный опрос, чтобы узнать мнение сотрудников о высокоэффективной организации и ее значении для LG. «Высокоэффективная организация — это та организация, которая непрерывно стремится к совершенству для достижения выдающихся результатов и способствует росту как компании, так и ее сотрудников», - заявил СEO Уильям Чо (William Cho). Он также пояснил, что ключевыми качествами для этого являются страсть к непрерывному обучению, правильная постановка целей и развитие необходимых навыков.
Более того, чтобы всегда быть впереди конкурентов, LG должна предоставлять клиентам исключительный опыт и значительную ценность, формируя тем самым уникальное конкурентное преимущество. Господин Чо подчеркнул, что эффективное лидерство на всех уровнях менеджмента способствует высокой производительности и успешной трансформации организации. «Организационная культура значительно усиливается, когда каждый сотрудник включается в процесс управления, проявляет лидерские качества и следует принципам A.C.E», - добавил он.
Принципы A.C.E. господина Чо состоят из трех компонентов: «Стремление к ясности» («Aim for Clarity») путем постановки измеримых целей, их разделения на этапы и представления четких результатов; «Действовать гибко» («Conduct with Agility») для быстрого определения ключевых проблем и создания продуктивной рабочей среды, а также эффективной расстановки приоритетов; и «Совершенство в процессах» («Excellence in Process») – поощрение сотрудников к активному распределению своих ролей и обязанностей, улучшению взаимодействия с заинтересованными сторонами, тщательному анализу всех процессов и надлежащему распределению ресурсов.
CEO Уильям Чо (William Cho) также подчеркнул важность правильного лидерского мышления. Он утверждает: «Для достижения Вашей мечты важнее всего сила воли и настойчивость, а не талант или интеллект». Также он добавил, что каждый сотрудник играет важную роль в преобразовании LG в высокоэффективную организацию, и их усилия должны быть направлены как на личные изменения, так и на помощь и поддержку коллег.
Господин Чо далее отметил важность организационной культуры как основы для будущего роста и развития компании. Позитивная и мотивирующая корпоративная культура требует создания среды, где сотрудники получают удовольствие от работы и обладают свободой адаптировать подходы к работе для личного роста и реализации своего потенциала. В соответствии с этой целью инициатива «REINVENT LG» («Изобрети LG заново») поощряет всех сотрудников LG к совместной работе и внедрению инноваций. Проект «REINVENT LG», изначально созданный для формирования здоровой организационной культуры, охватил всю деятельность компании и стал катализатором инноваций в области «высокоэффективного» управления.
В завершение своей речи CEO Уильям Чо (William Cho) обозначил три ключевых направления для совершенствования компании: «Продукт», охватывающее бизнес-модели и стратегии, связанные с товарами и услугами LG; «Процесс», обозначающее методы работы компании; и «Люди», подчеркивающее важность повышения квалификации сотрудников. Сосредоточившись на этих ключевых областях и применяя свои принципы управления и лидерства, LG ожидает скорого повышения продаж и операционной прибыли, а также долгосрочного увеличения своего бизнес-портфеля и стоимости компании.
Говоря о «Продукте», господин Чо рассказал о том, как LG справляется с «застоем» мировой экономики, развивая бизнес по подписке. Эта новая бизнес-модель оказалась довольно успешной, несмотря на снижение спроса на бытовую технику. В разделе «Процессы» он рассказал о «Заботливом Искусственном Интеллекте» – решении LG на базе искусственного интеллекта, разработанном с учетом клиентского опыта, а также рассмотрел различные практические применения искусственного интеллекта. В разделе «Люди» CEO представил ряд системных программ обучения и инициатив поддержки, которые в настоящее время внедряет LG.
Десятый форум «СEO F.U.N. Talk» состоялся в офисе LG Twin Tower в Сеуле, Южная Корея, где приняли участие более 10 000 сотрудников. В 2024 году господин Чо планирует провести встречи с большим количеством сотрудников LG, расширив географию программы на другие предприятия в таких городах Кореи, как Чангвон (Changwon), Пхентхэк (Pyeongtaek) и Куми (Gumi.).