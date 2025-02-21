Что такое webOS в телевизорах LG?

Современные телевизоры – это не просто экраны для просмотра контента, а полноценные мультимедийные центры с возможностью выхода в интернет, установки приложений и интеграции с умным домом. Одной из самых удобных и инновационных операционных систем для умных телевизоров (Smart TV) является webOS. Что делает ее особенной? Почему пользователи по всему миру ценят телевизоры LG именно за эту систему? Давайте разберемся.

Что такое webOS?

webOS – это операционная система, разработанная LG для своих умных телевизоров. Она отличается простым интерфейсом, удобной навигацией и высокой скоростью работы.

Основные преимущества webOS

Простота и удобство интерфейса

Главное меню webOS оформлено в виде панели запуска (Launcher Bar), которая расположена в нижней части экрана. Это позволяет пользователям быстро переключаться между приложениями, ТВ-каналами и другими функциями, не прерывая просмотр.

Широкий выбор приложений

В LG Content Store доступны десятки популярных приложений, включая:

Стриминговые сервисы: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, IVI, Okko и другие.

Музыкальные платформы: Spotify, Apple Music, Deezer.

Игры и развлекательные приложения.

Персонализация

Вы можете настроить телевизор под свои предпочтения с помощью таких функций, как My Profile, AI Picture Wizard, AI Concierge, AI Chatbot, Magic Remote и Quick Card[1]. My Profile, например, позволяет создать профиль для каждого члена семьи, каждый из которых получает персональный главный экран с индивидуальными рекомендациями по контенту.

Быстрая работа и плавность интерфейса

webOS оптимизирована так, чтобы быстро загружаться и работать без зависаний. Даже при запуске тяжелых приложений система не тормозит и не перегружается.

Дополнительные функции webOS

Multi View – позволяет одновременно смотреть два источника контента на одном экране (например, YouTube и ТВ-канал).

Screen Share – удобная передача экрана со смартфона или ноутбука на телевизор без проводов.

Magic Remote – пульт дистанционного управления с функцией указки и голосового поиска.

ThinQ AI – искусственный интеллект, анализирующий ваши предпочтения и предлагающий контент на основе истории просмотров.

Какие телевизоры LG используют webOS?

Практически все современные телевизоры LG Smart TV оснащены webOS, включая:

LG OLED – премиальные модели с впечатляющим качеством изображения.

LG QNED – инновационные телевизоры с Mini LED.

LG NanoCell – яркие и насыщенные цвета для реалистичной картинки.

LG UHD – доступные 4K-телевизоры с отличными возможностями Smart TV.

Программа webOS Re:New

Программа предполагает четыре обновления операционной системы webOS до новейшей в течение пяти лет. В общей сложности пользователи получают пять версий webOS, включая текущую версию на момент покупки. Это значит, что им доступна возможность оставаться в курсе последних удобных функций, технологий и новинок.

webOS – это удобная и стильная операционная система для Smart TV, которая делает использование телевизора максимально удобным и функциональным. Если вам нужен современный телевизор с простым интерфейсом, богатым набором приложений и мощными технологиями – LG Smart TV с webOS станет отличным выбором. Вы можете узнать больше о webOS на странице с подробной информацией и посмотреть, как подключить и настроить телевизор на канале YouTube LG Kazakhstan.

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[1] *Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны и могут измениться при выпуске.

[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.