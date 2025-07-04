Фреш-зона для летних ягод и овощей: как LG заботится о витаминах

Лето – время ярких вкусов, свежих ягод, ароматных томатов и хрустящих огурцов. Именно в этот сезон мы чаще заглядываем в холодильник за сочными фруктами, чтобы зарядиться витаминами и освежиться в жаркую погоду. А значит, особенно важно сохранить свежесть, текстуру и пользу летних продуктов. В LG мы понимаем, насколько ценен каждый витамин, поэтому создаем технологии, которые действительно заботятся о качестве хранения. Одно из таких умных решений – холодильник LG GC-V459QG6W с функцией FRESHConverter™.

Что такое FRESHConverter™ и как он работает?

FRESHConverter™ – это специальная зона внутри холодильника LG, в которой можно самостоятельно выбрать оптимальный режим хранения для разных видов продуктов: мяса, рыбы или овощей. Для летнего сезона особенно актуален режим овощей и фруктов, который поддерживает нужную температуру и влажность, чтобы ягоды не теряли сок, зелень не вяла, а персики оставались упругими и ароматными.

В отличие от обычных отсеков, где температура может колебаться при каждом открытии дверцы, зона FRESHConverter™ обеспечивает стабильные условия, что особенно важно для нежных сезонных продуктов.

Лето в холодильнике: сохраняем вкус и пользу

С холодильником LG GC-V459QG6W можно не переживать, что малина потеряет форму за сутки, а шпинат увянет еще до обеда. Вот как он помогает сохранить летнее настроение в каждой тарелке:

Точная настройка температур: подбирайте оптимальный режим хранения под разные категории продуктов.

Микроклимат для витаминов: благодаря особым технологиям охлаждения продукты не пересыхают, не замерзают, не теряют яркость цвета и вкуса.

Минимальные колебания температуры: технология DoorCooling+™ и Smart Inverter Compressorобеспечивают стабильный температурный фон, даже если в холодильник часто заглядывают за очередной порцией клубники.

Уникальная технология InstaView™ позволяет одним лёгким постукиванием заглянуть внутрь, не открывая дверцу, что снижает потери холода и помогает сохранить свежесть ягод и фруктов ещё дольше.

Эстетика, удобство и технология

Новый LG GC-V459QG6W – это не только функциональность, это и продуманный дизайн. Он выполнен в элегантном бежевом цвете, который гармонично впишется и в минималистичный интерьер, и в уютную классическую кухню.

А компактные габариты и продуманная организация пространства делают его удобным для хранения самой разной посуды с овощами и фруктами, от крупных контейнеров с салатами до небольших коробочек с черешней.

Как сохранить летние продукты дольше?

Предлагаем несколько советов, которые помогут вам использовать возможности холодильника LG по максимуму:

Храните ягоды в контейнере с крышкой в зоне FRESHConverter™. Не мойте их заранее – это снижает срок хранения.

Листовую зелень лучше завернуть во влажное бумажное полотенце и положить в ящик для овощей.

Огурцы и кабачки не любят холод ниже +5°C – в зоне FRESHConverter™ можно установить оптимальную температуру.

Используйте многоразовые контейнеры: они защищают аромат и структуру продуктов, а также делают хранение более организованным.

Технологии LG – для вашего комфорта и заботы о здоровье

Холодильник LG GC-V459QG6W с зоной FRESHConverter™ – это незаменимый помощник на кухне, который помогает сохранять вкус и витамины вашего лета. С ним легко заботиться о себе и близких, готовить больше полезных блюд и наслаждаться свежими фруктами, овощами и ягодами, как будто только с грядки.

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