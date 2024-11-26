В зависимости от расположения морозильной камеры различают модели с верхней и нижней морозильной камерой, что является важным фактором при выборе устройства, ведь это влияет на удобство и функциональность холодильника. Выбор между ними зависит от предпочтений, потребностей и особенностей вашего пространства. В этой статье мы рассмотрим особенности двухкамерных холодильников, их типы, а также приведем примеры популярных моделей, чтобы помочь вам выбрать оптимальный вариант для вашего дома.

Особенности двухкамерных холодильников

Холодильники с верхней и нижней морозильной камерой сочетают в себе удобство хранения продуктов и возможность заморозки в одном устройстве, что делает их незаменимыми для современной кухни. Они разделены на две основные секции — холодильную и морозильную камеру, в каждой из которых температура регулируется отдельно. Такое устройство подходит для хранения разнообразных продуктов и увеличивает срок их свежести.

Основные преимущества двухкамерных моделей включают:

- Просторные отделения для различных продуктов, которые можно удобно организовать.

- Температурная гибкость. Для каждого «отсека» можно настроить отдельную оптимальную температуру.

- Разнообразие инновационных функций, таких как система Total No Frost (для предотвращения образования льда), DoorCooling+™ (обеспечивает быстрое охлаждение, равномерно распределяющееся с панели на дверные корзины, обеспечивая свежесть продуктов в любом отсеке холодильника) и другие.

Холодильники с верхней морозильной камерой

Модели с верхней морозильной камерой имеют морозильник в верхней части, а холодильное отделение — в нижней. Это удобное решение для тех, кто чаще замораживает продукты на долгий срок (например, замораживает мясо и птицу, использует полуфабрикаты для всей семьи, делает заготовки), так как морозилка находится на уровне глаз и легкодоступна.

Холодильники с нижней морозильной камерой

В моделях с нижней морозильной камерой морозильник расположен внизу, а холодильное отделение — наверху. Это делает более удобным доступ к основной секции и подходит пользователям, которые чаще пользуются холодильной частью (тем, кто использует в готовке свежие овощи, охлаждает напитки и ставит на временное хранение готовую еду).

Подбор двухкамерного холодильника по потребностям

При выборе устройства важно учитывать размер вашей семьи, особенности вашей кухни и предпочтения в использовании морозилки.

- Для малогабаритной кухни вы можете выбрать более компактную модель с нижней морозильной камерой, такую как LG GC-B509FNPW, которая не занимает много места и легко впишется в небольшое пространство. GC-B509FNPW – это стильный холодильник с объемом хранения 387 л. Он оснащен технологией Total No Frost и функцией Multi Air Flow, которые способствуют поддержанию свежести продуктов во всех отсеках устройства. Технология DoorCooling+™ создает прохладную завесу для уменьшения перепада температур между внутренним пространством и дверцей, обеспечивая равномерное охлаждение продуктов.

- Для больших семей подойдут более вместительные модели, такие как LG GR-H802HEHL, которые обеспечат достаточно пространства для хранения большого количества продуктов. Этот холодильник с верхней морозильной камерой обладает похожим набором функций и объемом хранения 418 л. Smart Inverter Compressor оптимизирует энергопотребление и снижает шум, а сенсорный дисплей обеспечивает комфорт в управлении устройством.

Выбор любого устройства зависит от ваших предпочтений и нужд. Модели с морозилкой внизу предлагают удобство и энергоэффективность, а с верхней — традиционное расположение и доступность. Независимо от выбора, такие опции от LG, как GR-H802HEHL и GC-B509FNPW, предлагают надежность, современные технологии и стильный дизайн, а также обеспечат удобное хранение продуктов и помогут создать комфорт на кухне.

Приобрести новый холодильник Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG. Cтав участником клуба LG, Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.

[1]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.