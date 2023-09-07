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Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

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Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

GR-H802HEHL

Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

Инверторный Линейный компрессор

10 лет гарантии на компрессор

Экономия электроэнергии

Зона свежести

Fresh 0 Zone

(Нулевая зона)

Cистема Total No Frost

Многопоточное охлаждение

Multi Air Flow

LED подсветка в ручке легкого открывания

Антибактериальный дверной уплотнитель Bioshield

Wi-Fi

Охлаждение двери       Door Cooling

Гигиенический фильтр

Hygiene Fresh+

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

Дольше сохраняет свежесть продуктов
LinearCooling™

Дольше сохраняет свежесть продуктов

LinearCooling™ снижает колебания температуры и поддерживает свежесть продуктов до 7 дней.

*На основе результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для снижения веса пекинской капусты на 5% в отсеке для свежих продуктов холодильника LGE с технологией LinearCooling™. Только соответствующие модели. Фактический результат может зависеть от использования.

Быстрое и равномерное охлаждение

Быстрое и равномерное охлаждение

Благодаря равномерному и быстрому охлаждению, обеспечиваемому технологией DoorCooling ™, ваши напитки всегда будут холодными, а продукты останутся свежими гораздо дольше.

*На основе результатов испытаний LG с использованием внутренних методик тестирования, позволяющих сравнить время охлаждения емкости с водой, размещенной на верхней полке холодильников с функцией DoorCooling+™ и холодильников без функции DoorCooling+™. Только соответствующие модели. Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
DoorCooling+™ прекращает работу при открытии дверцы.

Уменьшает количество бактерий и устраняет неприятные запахи, способствуя свежести
Hygiene Fresh ™

Уменьшает количество бактерий и устраняет неприятные запахи, способствуя свежести

Благодаря технологии Hygiene Fresh ™, устраняющей неприятные запахи и удаляющей до 99,99% бактерий, в вашем холодильнике всегда будет чисто.

*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae
Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447.
Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.
Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.

Зона нулевой температуры Fresh 0 Zone*

Зона сохранения свежести Fresh 0 Zone (0°C) — специальное отделение для хранения
свежего мяса и морепродуктов до момента приготовления без замораживания.

*Фрэш 0 Зоун
**Когда температура в основной камере 3°C в нулевой зоне она будет составлять 0±2°C.

Многопоточное
охлаждение
Multi Air Flow*

Система многопоточного охлаждения
(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный
воздух для того, чтобы продукты оставались
свежими дольше даже на верхних
полках холодильника.

*Мульти Эар Флоу.
**Фото может не соответсвовать просматриваемой модели. Все параметры уточняйте в спецификациях.

Инверторный Линейный Компрессор

Эффективное
Энергосбережение

Особая технология Инверторного Линейного
компрессора LG снижает энергопотребление
на 32%¹, уменьшает уровень шума на 25%²,
обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение продуктов, сохраняя их свежесть надолго.

1 По данным внутреннего тестирования LG инвертного линейного компрессора LG модели FLA102NAEM (9.0) и обычного кривошатунного компрессора LG моделиCMA089NJEG (6.4)

Светодиодный сенсорный дисплей

Легкое управление

Сенсорный дисплей обеспечивает комфорт
в управлении и подчеркивает элегантный
дизайн вашего холодильника.

Светодиодная подсветка
морозильной камеры

Энергосберегающая с увеличенным
сроком службы.
Передвижной контейнер для льда

Удобное хранение

Вы легко можете достать или передвигать
контейнер внутри морозильной камеры
для освобождения необходимого пространства.


Быстрое и удобное
управление

С LG SmartThinQ¹ вы можете контролировать
и диагностировать ваш холодильник
при помощи смартфона, даже если вы
не находитесь дома. С легкостью можно
установить температуру в холодильнике,
активировать работу гигиенического фильтра
или произвести диагностику при помощи
приложения на смартфоне.

1 СмартСинк
* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

ОПИСАНИЕ

Печать
Общий объем морозильной камеры (л)
202
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
860 x 1840 x 730
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, Fresh 0 Zone, Передвижной лоток для льда, LG ThinQ

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

860 x 1840 x 730

Экономия энергии (кВт/год)

320

Тип компрессора

Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

Door-in-Door

Нет

Отделка (двери)

Бежевый

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A++

Тип продукта

Верхний монтаж

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

202

Общий объем холодильной камеры (л)

428

Объем хранения в холодильнике (л)

418

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Сигнал открытой двери

Да

Быстрая заморозка

Да

Внешний LED-дисплей управления

Отделка-88-белая

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

98

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

860 x 1840 x 730

Масса продукта (кг)

88

ФУНКЦИИ

Охлаждение двери+

Да

Door-in-Door

Нет

ЛИНЕЙНОЕ охлаждение

Да

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Прозрачная_корзина в двери

2

Освещение в отсеке для заморозки

Верхняя светодиодная подвеска

Полка_Закаленное стекло

1

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Автоматический генератор льда

Нет

Ручной_генератор льда

1 рычага 1 лоток

Диспенсер только для воды

Нет

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

PET

Отделка (двери)

Бежевый

Тип рукоятки

Планка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

Экономия энергии (кВт/год)

320

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

1 GIDC + 2 полных + 2 половины

Fresh 0 Zone

Да

Hygiene Fresh

Нет

Hygiene Fresh+

Да

Освещение холодильника

Верхняя светодиодная подвеска

Полка_Закаленное стекло

2

Овощной ящик

Да (2)

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

Да

ThinQ (Wi-Fi)

Да

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GR-H802HEHL

Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+