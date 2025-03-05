Инновационные технологии в холодильниках LG

Современные холодильники сейчас больше, чем просто устройства для хранения продуктов – это умные системы, обеспечивающие их свежесть, чистоту и удобство использования. LG Electronics является одним из лидеров в области инновационных технологий для холодильников, и модели GR-X24FQEKM и GC-X257CAEV – яркие тому примеры. В этой статье рассмотрим ключевые технологии, которые делают эти холодильники, как и многие другие холодильники производства LG Electronics, современными и функциональными.

InstaView™: прозрачность без лишних движений

Технология InstaView™ позволяет заглянуть внутрь холодильника, не открывая дверцу. Достаточно дважды постучать по затемненному стеклу, и оно становится прозрачным. Это снижает потери холодного воздуха, экономит энергию и делает использование холодильника более удобным. Особенно эта функция полезна в больших семьях, где все члены семьи часто открывают холодильник, чтобы проверить, какие продукты находятся внутри.

Кроме того, такой подход снижает нагрузку на компрессор, что увеличивает срок службы устройства. Прозрачная панель не только практична, она также придает холодильнику стильный и современный внешний вид, который гармонично впишется в любой интерьер.

DoorCooling+: равномерное охлаждение

DoorCooling+ – система подачи холодного воздуха, расположенная в верхней части холодильника. Она обеспечивает более равномерное охлаждение и быстрее восстанавливает температуру после открытия двери. Это помогает сохранить продукты свежими дольше. Особенно это полезно для сохранения питательных качеств продуктов, которые находятся на дверных полках.

Обычные холодильники часто сталкиваются с проблемой неравномерного охлаждения, когда полки на дверях остаются теплее основного пространства. DoorCooling+ решает эту проблему, распределяя холодный воздух равномерно по всему внутреннему объему. Это важнее всего для хранения молочных продуктов и напитков, которым требуется стабильная температура.

LinearCooling™: стабильная температура

Технология LinearCooling™ помогает минимизировать перепады температуры внутри холодильника благодаря инверторному линейному компрессору. Это позволяет дольше сохранять свежесть фруктов, овощей и других продуктов, предотвращая их преждевременное увядание или потерю вкуса.

Частые температурные колебания негативно сказываются на сроке хранения продуктов, ускоряя процессы окисления. LinearCooling™ поддерживает стабильную температуру в пределах ±0,5°C, что предотвращает резкие перепады и помогает сохранить естественную текстуру и вкус продуктов.

UVnano™: чистая вода без забот

Гигиена – важный аспект при использовании водного диспенсера, которым оснащен холодильник LG GC-X257CAEV. UVnano™ использует ультрафиолетовую технологию для уничтожения до 99,99% бактерий в форсунках диспенсера1. Это гарантирует, что подаваемая вода остается чистой и безопасной без необходимости частого ручного ухода.

UVnano™ автоматически активируется несколько раз в день, а также может быть включена вручную для дополнительной стерилизации. Это особенно актуально для семей с детьми, где чистая питьевая вода – одно из главных условий здоровья.

Hygiene Fresh+: чистый воздух в холодильнике

Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh+ очищает воздух внутри холодильника, устраняя неприятные запахи и убивая бактерии. Благодаря этому продукты дольше остаются свежими, а внутри холодильника сохраняется приятный запах без смешивания ароматов разных продуктов.

Hygiene Fresh+ включает в себя многослойный фильтр, который устраняет до 99,999% бактерий и запахов2. Он работает в автоматическом режиме, обеспечивая свежий воздух внутри камеры холодильника. Особенно полезен Hygiene Fresh+ при хранении более ароматных продуктов, таких как рыба, лук или чеснок.

Дополнительные функции и преимущества

Помимо перечисленных инновационных технологий, холодильники LG GR-X24FQEKM и GC-X257CAEV обладают рядом других полезных функций:

Умное управление через Wi-Fi: позволяет регулировать температуру и управлять настройками через приложение LG ThinQ™.

Энергоэффективность: инверторный компрессор обеспечивает низкое энергопотребление и сниженный уровень шума.

Просторный и удобный дизайн: вместительные полки, зона свежести для фруктов и овощей, а также удобный ледогенератор делают холодильник идеальным для большой семьи.

Холодильники LG GR-X24FQEKM и GC-X257CAEV сочетают передовые технологии, обеспечивающие удобство, гигиену и долговечность хранения продуктов. InstaView™, DoorCooling+, LinearCooling™, UVnano™ и Hygiene Fresh+ делают их одними из лучших решений для современной кухни, где важны как стиль, так и функциональность. Эти инновации помогают сохранить свежесть продуктов, экономят энергию и делают использование холодильника максимально комфортным. Благодаря этим решениям, LG предлагает высокотехнологичные и надежные устройства, способные удовлетворить даже самых требовательных пользователей.

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1 - Технология UVnano (название функции: Self Care - Забота о Себе) была оценена в ходе лабораторных испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методов тестирования для измерения снижения уровня E. coli, S. aureus и P. aeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия УФ-светодиода изделия в течение 10 минут каждый час, в общей сложности в течение 24 часов при обычном домашнем использовании. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и использования. Изделие не лечит состояния, связанные со здоровьем, и не гарантирует, что вода, отфильтрованная с помощью изделия, не будет содержать загрязнений, таких как микробиологические частицы, влияющие на здоровье пользователей.

2 - Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Подсчет количества бактерий проводился до и после четырехчасовой реакции путем впрыскивания 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий — это результат лабораторного испытания, при котором подсчитывались непосредственно введенные в фильтр бактерии. Результаты могут отличаться в реальных условиях использования.

3 - Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

4 - Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.