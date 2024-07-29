Как быстро приготовить блюдо в микроволновой печи LG NeoChef™?

В насыщенном и интенсивном ритме современной жизни приготовление пищи может стать рутиной, отнимающей много времени и сил. Именно поэтому микроволновые печи стали неотъемлемой частью кухни благодаря их удобству, скорости и универсальности, которые незаменимы в быту. А с помощью микроволновой печи LG NeoChef™ Вы сможете не только разогревать готовые продукты, а также быстро и легко приготовить полноценные, здоровые и питательные блюда. Это настоящая находка для тех, кто ценит качество, функциональность и безопасность.





Надежный помощник на кухне

С микроволновой печью LG NeoChef™ гарантирована полная безопасность и отличное качество приготовления. Сенсорное управление и LED дисплей обеспечат комфорт при использовании, автоматически определяя оптимальное время и мощность для приготовления различных блюд. А элегантный дизайн сделает кухню стильной и эстетичной. Таким образом печь становится не просто устройством для подогрева, а настоящим помощником на кухне.

Smart Inverter Magnetron

LG NeoChef™ оснащена новой технологией Smart Inverter – она позволяет точно регулировать мощность, обеспечивая качественное приготовление пищи. Это означает, что ваша еда будет готовиться равномерно, а продукты получат правильный и полноценный разогрев и размораживание.





Любимые блюда станут еще полезнее

Детализированная мощность приготовления распределяет тепло по всему объему продуктов в полтора раза быстрее. Новые функции микроволновой печи позволяют готовить с меньшим количеством масла, а также на пару, используя удобные принадлежности, которые предусмотрены в комплекте. Кроме того, благодаря точному контролю и распределению температуры Вы сможете без труда готовить домашние йогурты. Любимые блюда станут еще полезнее, а Вы потратите меньше времени на готовку!

Удобные «user-friendly» функции

Качественная чистка с EasyClean™

Специальное покрытие EasyClean камеры печи LG NeoChef™ позволяет легко очищать ее после использования, не оставляя следов и запахов.

Большой объем

Для максимального удобства пользователей LG NeoChef™ стала более компактной по размеру, при этом сохранив вместительный объем печи изнутри и наличие устойчивой поворотной платформы, которая отвечает равномерный разогрев пищи.

Режимы приготовления

Микроволновая печь оснащена несколькими режимами приготовления. Разогрев, готовка, размораживание или растапливание – LG NeoChef™ справится с любой сложностью.

Приготовление блюд в LG NeoChef™

Готовить в микроволновой печи LG NeoChef™ очень просто. Вот несколько рецептов, которые помогут Вам быстро и вкусно накормить себя и своих близких.

Шоколадный пирог в кружке

Ингредиенты:

• 4 столовые ложки муки

• 4 столовые ложки сахара

• 2 столовые ложки какао

• 1 яйцо

• 3 столовые ложки молока

• 3 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

1. Смешайте все сухие ингредиенты в кружке.

2. Добавьте яйцо, молоко и масло, хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Готовьте в микроволновой печи на мощности 900-1000 Вт в течение 1-2 минут.

Омлет в микроволновой печи

Ингредиенты:

• 2 яйца

• 2 столовые ложки молока

• Соль и перец по вкусу

• Тертый сыр

• Зелень

Приготовление:

1. Вбейте яйца в кружку, добавьте молоко, соль и перец, интенсивно взбейте вилкой.

2. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на мощности 700-800 Вт в течение 1-2 минут.

3. Добавьте тертый сыр и зелень, и готовьте еще 30 секунд.

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