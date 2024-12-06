Как хранить зелень – три эффективных способа

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Зелень – важная составляющая здорового рациона. Ее разнообразные сорта добавляют питательную ценность продуктам из меню, помогают поддерживать баланс необходимых для функционирования организма микроэлементов и, конечно, помогают любимым блюдам играть новыми красками и вкусами.
Зачастую мы покупаем зелень большими порциями для оптимизации расходов и времени на походы в магазин, однако, бывает, сталкиваемся с разочарованием, когда через несколько дней открываем холодильник и обнаруживаем внутри увядшие листья. В нашей новой статье разбираем три способа, как сохранить зелень в холодильнике свежей и продлить ее срок хранения.
Секрет долгосрочного хранения начинается с правильного мытья и сушки. Для начала удалите все увядшие излишки и веточки, промойте листья под проточной водой или замочите на небольшое время в миске. Обязательно просушите зелень, ведь избыток влаги сократит срок ее хранения. Для этого можно выложить зелень на дуршлаг или бумажное полотенце, расстеленное на ровной поверхности.
Для сохранения свежести и полезных свойств на более долгий период рекомендуется хранить зелень в холодильнике. При этом в нем должны быть созданы оптимальные условия: стабильная температура и равномерное охлаждение. Так, в холодильниках LG Side-by-Side, например, в модели LG GC-B257SQZV предусмотрена технология DoorCooling+™, которая создаёт дополнительные потоки холодного воздуха с верхней части холодильника. Эти потоки непосредственно попадают на дверные корзины и тем самым обеспечивают более быстрое и равномерное охлаждение во всей холодильной камере. В этих холодильниках также использована технология системного охлаждения LinearCooling™, благодаря которой колебания температуры внутри холодильной камеры составляют всего 0,5 °C, поэтому внешний вид и свежесть продуктов будут сохраняться еще дольше.
Кроме того, в некоторых моделях многодверных холодильников LG, как например LG GC-B569PMCM, предусмотрена специальная зона с оптимальной влажностью для хранения продуктов – FRESHBalancer™. С ее помощью фрукты и овощи остаются свежими и хрустящими длительное время, не теряя влагу.
Ниже приводим три простых способа, как сохранить зелень свежей.
Первый способ:
Вы можете использовать обыкновенные пластиковые контейнеры. Застелите их дно бумажными полотенцами, разложите зелень и плотно накройте вторым слоем полотенец. Прочный контейнер защитит Вашу зелень от раздавливания и повреждения в холодильнике, а также сохранит ее свежесть.
Второй способ:
Если в холодильнике недостаточно места для контейнеров, можно воспользоваться пластиковыми пакетами. Рекомендуется разделять листья и не упаковывать их слишком плотно, так как зелени необходим приток воздуха. Полотенце впитает лишнюю влагу, предотвращая намокание, которое приводит к ее преждевременному гниению и образованию слизистой оболочки. Запечатайте пакет и поместите его в холодильник.
Третий способ:
Некоторые виды зелени, такие как петрушка и укроп, нуждаются в частом или постоянном нахождении в воде. Однако их способы хранения отличаются.
1. Как хранить петрушку в холодильнике? Нужно отрезать концы стеблей и поместить ее вертикально в банку с водой. Поверх емкости можно расположить полиэтиленовый пакет и закрепить его канцелярской резинкой. Воду в таком случае нужно менять один раз в день.
2. Как хранить укроп в холодильнике? Укроп больше склонен к увяданию, поэтому его стебли лучше обернуть влажным бумажным полотенцем и поместить в полиэтиленовый пакет.
Как дольше сохранить зелень в холодильнике? Самый главный фактор - поддержание холодильника в чистоте. LG позаботились о том, чтобы у пользователей была оптимальная и комфортная обстановка для сохранения свежести продуктов. В новых холодильниках LG Side-by-Side установлен гигиенический фильтр Hygiene FRESH+™ с ультрафиолетовой лампой. Он обеспечивает максимальную свежесть продуктов и эффективную защиту от многих причин порчи продуктов, включая пыль, споры грибков, пары кислот и щелочей. Более того, гигиенический фильтр Hygiene FRESH+™ рассчитан на весь срок службы холодильника и не требует замены.
Эта простая инструкция о том, как держать зелень в холодильнике, поможет Вам дольше наслаждаться свежестью ваших продуктов. А подобрать себе новый холодильник Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG . Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, как и оплата наличными при получении товара. А став участником Клуба LG , Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку1 некоторых моделей.
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