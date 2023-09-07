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Объем 451л | DoorCooling+ | Серебристый | Fresh Balancer, Складная полка, Wi-Fi

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Объем 451л | DoorCooling+ | Серебристый | Fresh Balancer, Складная полка, Wi-Fi

GC-B569PMCM

Объем 451л | DoorCooling+ | Серебристый | Fresh Balancer, Складная полка, Wi-Fi

DoorCooling⁺

DoorCooling⁺

Умный Инверторный компрессор

Умный Инверторный
компрессор

10 лет гарантии на Инверторный Линейный компрессор

10 лет гарантии на Инверторный Линейный компрессор

Cистема Total No Frost

Низкий уровень шума

Экономия электроэнергии

Складная полка

Низкий уровень шума

Зона свежести FreshBalancer

Складная полка

Складная полка

Зона свежести FreshBalancer

Зона свежести FreshBalancer

DoorCooling ™

Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

Smart Inverter* компрессор

Smart Inverter* компрессор

Smart Inverter* компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

LG DoorCooling Удобное хранение

Комфорт на вашей кухне

Этот удобный современный холодильник оснащен складной полкой для хранения высоких бутылок, а также закрытой морозильной зоной, что снижает необходимость замораживания и размораживания определенных продуктов.
LG Складная полка в два сложения

Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
LG GC-B569PECZ
Большая морозильная зона

Сокращает время размораживания

Закрытые отсеки морозильной камеры остаются холоднее, чем основное пространство холодильника. Это помогает избежать лишней заморозки и разморозки некоторых продуктов.
LG GC-B569PMCZ Умный контроль холодильника

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

LG GC-B569PMCZ

Элегантность и компактность

Новый холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство.

НОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ DOORCOOLING

Непревзойдённое удобство
LG DoorCooling Непревзойдённое удобство
LG DoorCooling Экономное расходование электроэнергии
LG DoorCooling Экономное расходование электроэнергии
LG DoorCooling Технологии свежести
LG DoorCooling Непревзойдённое удобство
LG DoorCooling Экономное расходование электроэнергии
LG DoorCooling Экономное расходование электроэнергии
LG DoorCooling Технологии свежести

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

GC-B569PMCM
ОБЪЁМ (Л)
451
Размеры (Ш х В х Г), мм
700 × 1850 × 700
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCоoling+
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, Wi-Fi, многопоточное охлаждение Multi Air Flow, Smart Diagnosis

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник с нижней морозильной камерой

Система охлаждения

No Frost

Тип компрессора

Умный Инверторный

Материал отделки двери

PCM

Материал отделки корпуса

Flat

Цвет

Черный матовый

Тип ручки

Скрытая, сбоку

Легкое открывание

Дисплей

Кнопочный, LED

Расположение дисплея

Внешний

Сигнал открытой двери

Класс энергоэффективности

A++

Потребление энергии (кВт × ч/год)

267

Уровень шума (дБА)

41

Хладагент

R600a

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Экспресс-заморозка

Экспресс-охлаждение

Климатический класс

SN-ST

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

Управление через Wi-Fi

Возможность управления через приложение LG ThinQ

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Технология DoorCоoling+

Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

500

Объем брутто (л)/Морозильная камера

155

Объем брутто (л)/Холодильная камера

345

Объем нетто (л)/Общий

451

Объем нетто (л)/Морозильная камера

122

Объем нетто (л)/Холодильная камера

329

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Прозрачный ящик

3

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Полки

3

Складная полка

1

Дверные корзины

6

Лоток для яиц

1 × 10 яиц

Зона свежести FRESHBalancer

Деодорайзер

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

86/95

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

700 × 1850 × 700

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

747 × 1934 × 772

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Расширенная гарантия на компрессор

10 лет

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GC-B569PMCM

Объем 451л | DoorCooling+ | Серебристый | Fresh Balancer, Складная полка, Wi-Fi