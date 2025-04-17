Как очистить фильтр пылесоса LG CordZero

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Пылесос LG CordZero A9K-CORE оснащён мощной системой фильтрации, которая удерживает пыль, грязь и аллергены. Чтобы он работал с максимальной эффективностью, необходимо регулярно очищать фильтры. В этой статье рассказываем, какие именно фильтры есть в этой модели, как и когда их чистить, и на что важно обратить внимание.
Пятиступенчатая система фильтрации – что это значит?
LG A9K-CORE оснащен 5-ступенчатой системой фильтрации, каждая часть которой выполняет свою задачу:
Циклонная фильтрация (многоциклонный блок)
Крупные частицы пыли и мусора отделяются от воздуха за счёт центробежной силы — это первая ступень очистки, происходящая до попадания воздуха в фильтры.
Циклонный сетчатый фильтр (Cyclone Filter)
Моющийся сеточный фильтр из нержавеющей стали, который улавливает более крупную пыль и ворс.
Мелкий внутренний фильтр за мотором (моторный фильтр)
Дополнительный слой защиты, встроенный в корпус. Обслуживается реже и чаще всего не требует вмешательства пользователя.
Фильтр предварительной очистки (Pre-Filter)
Улавливает более мелкие частицы пыли, которые прошли через металлическую сетку. Также моющийся.
Выходной фильтр (HEPA-фильтр / Exhaust Filter)
Удерживает микрочастицы пыли и аллергены размером до 0,3 мкм перед выходом воздуха наружу. Моющийся.
Из всех пяти фильтров пользователь самостоятельно и регулярно очищает три: металлический, предварительный и HEPA-фильтр. Именно о них пойдёт речь дальше.
Как часто чистить фильтры?
Фильтр
Частота очистки
Замена
Металлический фильтр
1–2 раза в неделю
Обычно не требует
Фильтр предварительной очистки
Каждые 2–4 недели
Раз в 6–12 месяцев
HEPA-фильтр
Промывается раз в 6 месяцев
Раз в год или при износе
Очищайте выходной фильтр и фильтр предварительной очистки, когда загорается значок очистки фильтров. Если пылесос стал хуже тянуть, шумит или перегревается – это может быть признаком загрязнённых фильтров.
Как очистить фильтры – пошагово
Подготовка
Выключите пылесос и снимите пылесборник.
Отсоедините модуль фильтрации – он вынимается целиком вместе с циклоном.
Подготовьте тёплую воду, мягкую щётку и сухое полотенце.
Очистка фильтров
Циклонный сетчатый фильтр:
Извлеките из циклона.
Стряхните мусор, при необходимости продуйте.
Промойте под тёплой водой, при сильных загрязнениях – аккуратно пройдитесь мягкой щёткой.
Полностью высушите минимум 24 часа.
Фильтр предварительной очистки:
Легко вынимается из модуля.
Промойте под водой без мыла, слегка сжимая в руках.
Не скручивайте и не отжимайте.
Сушите в тени на сухой поверхности не менее 24 часов.
Выходной фильтр:
Находится в верхней части моторного блока, под задней крышкой.
Аккуратно промойте под слабой струёй воды.
Фильтр нельзя тереть и сгибать.
Сушить естественным образом (желательно 24–48 часов).
Сборка после чистки
Убедитесь, что все фильтры полностью высохли – даже небольшая влага может повредить двигатель.
Установите выходной фильтр обратно в моторный отсек.
Соберите блок циклона с металлическим и предварительным фильтрами.
Вставьте пылесборник обратно.
Полезные советы
Не стирайте фильтры в стиральной машине, не используйте фен, батарею или горячий воздух.
Если фильтры повредились или деформировались, их нужно заменить.
Используйте оригинальные фильтры LG.
При регулярной уборке рекомендуется прочищать фильтры чаще, особенно если в доме есть питомцы или аллергики.
Не следует мыть насадку, вращающуюся щетку или корпус прибора водой. Вода может попасть в двигатель и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
LG CordZero A9K-CORE – надёжный помощник в уборке, которому так же нужно внимание. Регулярная чистка фильтров не займёт много времени, однако значительно продлит срок службы устройства и поможет сохранить мощное всасывание на уровне «как с витрины». Следуйте этим простым шагам – и ваш пылесос будет работать как новый.
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