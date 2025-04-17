Как очистить фильтр пылесоса LG CordZero

Пылесос LG CordZero A9K-CORE оснащён мощной системой фильтрации, которая удерживает пыль, грязь и аллергены. Чтобы он работал с максимальной эффективностью, необходимо регулярно очищать фильтры. В этой статье рассказываем, какие именно фильтры есть в этой модели, как и когда их чистить, и на что важно обратить внимание.

Пятиступенчатая система фильтрации – что это значит?

LG A9K-CORE оснащен 5-ступенчатой системой фильтрации, каждая часть которой выполняет свою задачу:

Циклонная фильтрация (многоциклонный блок)

Крупные частицы пыли и мусора отделяются от воздуха за счёт центробежной силы — это первая ступень очистки, происходящая до попадания воздуха в фильтры.

Циклонный сетчатый фильтр (Cyclone Filter)

Моющийся сеточный фильтр из нержавеющей стали, который улавливает более крупную пыль и ворс.

Мелкий внутренний фильтр за мотором (моторный фильтр)

Дополнительный слой защиты, встроенный в корпус. Обслуживается реже и чаще всего не требует вмешательства пользователя.

Фильтр предварительной очистки (Pre-Filter)

Улавливает более мелкие частицы пыли, которые прошли через металлическую сетку. Также моющийся.

Выходной фильтр (HEPA-фильтр / Exhaust Filter)

Удерживает микрочастицы пыли и аллергены размером до 0,3 мкм перед выходом воздуха наружу. Моющийся.

Из всех пяти фильтров пользователь самостоятельно и регулярно очищает три: металлический, предварительный и HEPA-фильтр. Именно о них пойдёт речь дальше.

Как часто чистить фильтры?

Фильтр Частота очистки Замена Металлический фильтр 1–2 раза в неделю Обычно не требует Фильтр предварительной очистки Каждые 2–4 недели Раз в 6–12 месяцев HEPA-фильтр Промывается раз в 6 месяцев Раз в год или при износе

Очищайте выходной фильтр и фильтр предварительной очистки, когда загорается значок очистки фильтров. Если пылесос стал хуже тянуть, шумит или перегревается – это может быть признаком загрязнённых фильтров.

Как очистить фильтры – пошагово

Подготовка

Выключите пылесос и снимите пылесборник.

Отсоедините модуль фильтрации – он вынимается целиком вместе с циклоном.

Подготовьте тёплую воду, мягкую щётку и сухое полотенце.

Очистка фильтров

Циклонный сетчатый фильтр:

Извлеките из циклона.

Стряхните мусор, при необходимости продуйте.

Промойте под тёплой водой, при сильных загрязнениях – аккуратно пройдитесь мягкой щёткой.

Полностью высушите минимум 24 часа.

Фильтр предварительной очистки:

Легко вынимается из модуля.

Промойте под водой без мыла, слегка сжимая в руках.

Не скручивайте и не отжимайте.

Сушите в тени на сухой поверхности не менее 24 часов.

Выходной фильтр:

Находится в верхней части моторного блока, под задней крышкой.

Аккуратно промойте под слабой струёй воды.

Фильтр нельзя тереть и сгибать.

Сушить естественным образом (желательно 24–48 часов).

Сборка после чистки

Убедитесь, что все фильтры полностью высохли – даже небольшая влага может повредить двигатель.

Установите выходной фильтр обратно в моторный отсек.

Соберите блок циклона с металлическим и предварительным фильтрами.

Вставьте пылесборник обратно.

Полезные советы

Не стирайте фильтры в стиральной машине, не используйте фен, батарею или горячий воздух.

Если фильтры повредились или деформировались, их нужно заменить.

Используйте оригинальные фильтры LG.

При регулярной уборке рекомендуется прочищать фильтры чаще, особенно если в доме есть питомцы или аллергики.

Не следует мыть насадку, вращающуюся щетку или корпус прибора водой. Вода может попасть в двигатель и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

LG CordZero A9K-CORE – надёжный помощник в уборке, которому так же нужно внимание. Регулярная чистка фильтров не займёт много времени, однако значительно продлит срок службы устройства и поможет сохранить мощное всасывание на уровне «как с витрины». Следуйте этим простым шагам – и ваш пылесос будет работать как новый.

Откройте для себя пылесосы LG в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.

[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.