Посудомоечная машина – это незаменимый помощник в быту, который значительно облегчает повседневные заботы. Однако, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии, которое будет полностью удовлетворять все ваши требования, необходимо проводить очистку и следить за своевременностью обслуживания. В этой статье мы расскажем, как качественно очистить Вашу посудомоечную машину и поделимся лайфхаками, которые помогут надолго сохранить функциональность Вашей техники.





Как часто чистить посудомоечную машину?

Чтобы предотвратить накопление отложений и неприятных запахов необходима регулярная очистка посудомоечной машины. Рекомендуется проводить быструю чистку после каждого использования, а также выполнять более глубокое очищение примерно раз в месяц.

Как почистить посудомоечную машину от накипи?

Для удаления накипи из посудомоечной машины можно использовать специальные очищающие средства. Наполните отделение для моющего средства жидкостью для чистки посудомоечных машин и запустите программу для очистки при высокой температуре. Это поможет удалить накипь и бактерии, обеспечивая дезинфекцию.





Некоторые веб-сайты рекомендуют использовать уксус для очистки посудомоечной машины, но будьте осторожны, если Вы решили следовать этому совету. Использование уксуса может привести к повреждению резиновых уплотнителей и шлангов в некоторых моделях машин, что со временем приведет к протечкам. Поэтому лучше избегать использования уксуса и отдавать предпочтение безопасным и предназначенным специально для чистки посудомоечной машины гелям.

Отбеливатели также не безопасны для соблюдения чистоты Вашей помощницы на кухне – они могут привести к поломке оборудования, вызывая повреждение защитных слоев на технике.

Как почистить разбрызгиватель?

Разбрызгиватель посудомоечной машины может забиваться пищевыми частицами, а это в свою очередь приводит к ухудшению качеству мытья посуды. Для содержания этого элемента машины в чистоте можно использовать специальные таблетки или порошки для очистки посудомоечных машин. Запустите программу для очистки с этим средством, чтобы обеспечить проточку системы и удаление отложений.

К слову, в модели LG DB475TXS мытье посуды осуществляется с помощью технологии QuadWash. QuadWash™ использует четыре рычага разбрызгивателя, которые двигаются в разных направлениях, чтобы обеспечить тщательное опрыскивание каждого предмета в посудомоечной машине. А функция Dual Zone Wash позволяет выбирать разные уровни давления для каждой стойки, чтобы достичь наилучшего результата очистки.

Нужна ли соль?

Для предотвращения образования известкового налета важно, чтобы соль в посудомоечной машине постоянно оставалась на определенном уровне, поэтому обязательно добавляйте ее, когда индикатор машины покажет, что это необходимо. Это залог чистоты посуды. Хотя мытье посудомоечной машины вручную не является обязательным требованием по ухожу за этой кухонной техникой, добавление ополаскивателя, которое зависит от степени механической чистоты машины, очень важно для удаления остатков пищи и разводов на стеклянных поверхностях.

Выбрать машину, которая будет отвечать всем Вашим потребностям и упрощать процесс мытья посуды можно в интернет-магазине LG.kz . Например, новая высокотехнологичная модель LG DB475TXS , оснащенная технологией TrueSteam, обеспечивает безупречно чистую посуду без лишних усилий. С помощью приложения LG ThinQ™ можно контролировать работу машины из любого места, используя смартфон. Вы можете запускать циклы мойки, выбирать режимы и настраивать параметры работы дистанционно.

Используя эти советы, Вы сможете поддерживать посудомоечную машину в отличном состоянии, обеспечивая ей долгий срок службы и высокое качество мытья посуды. Уделяйте время для заботы о своей посудомоечной машине, и она будет радовать Вас и Вашу семью долгие годы!