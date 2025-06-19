Как подготовить квартиру к отпуску

Собираясь в долгожданный отпуск, мы с лёгкостью планируем маршруты, бронируем жильё и составляем списки дел, при этом часто забывая о важном – оставить дом в порядке. Чтобы по возвращении в любимом жилье вас не ждали сюрпризы в виде неприятных запахов из холодильника, завядших растений и осевшей пыли, стоит потратить чуть больше времени на грамотную подготовку квартиры к отпуску. Рассказываем, на что обратить внимание, и как техника LG может сделать этот процесс проще.

Минимум продуктов, максимум порядка

Одна из самых частых ошибок перед отъездом – оставить в холодильнике скоропортящиеся продукты «на потом». Даже если вы планируете вернуться через пару дней, молочные продукты, фрукты и овощи могут не дождаться вашего возвращения. Поэтому необходимо постараться перед отпуском употребить в пищу продукты, которые могут быстро испортиться, оставляя в холодильнике только то, что имеет более долгий срок хранения.

Модель LG GC-B509FNPW поможет избежать лишнего стресса. Благодаря режиму «Отпуск», холодильник продолжит поддерживать оптимальную температуру при минимальном энергопотреблении – это особенно важно, если в квартире на время никого не будет. Для активации режима необходимо нажать кнопку «Vacation» на дисплее холодильника: морозильная камера продолжает работать в стандартном режиме, а холодильное отделение переходит в энергосберегающий. Такой подход помогает сэкономить электроэнергию и снижает риски порчи оставшихся продуктов.

Чистота – залог приятного возвращения домой

Пустая квартира за несколько дней легко покрывается пылью, особенно летом. Последняя уборка перед отпуском не должна быть долгой, особенно если дома есть помощник вроде LG CordZero A9T-ULTRA2. Этот беспроводной пылесос оснащён станцией автоматической очистки пылесборника, которая самостоятельно избавляет устройство от мусора – вы просто ставите пылесос на базу, и он готов к следующей уборке. Никаких пакетов с пылью, на сбор и утилизацию которых приходится тратить много времени.

Кроме полов, стоит обратить внимание на раковины и сантехнику – уберите из них остатки влаги, чтобы избежать неприятных запахов. Выбросите мусор, освободите стиральную машину, и не забудьте проверить, что в доме не осталось включённых приборов.

Выключите всё лишнее

Перед отъездом лучше всего отключить из розеток всё, что не будет использоваться. Микроволновая печь, телевизор, удлинители и зарядные устройства продолжают потреблять энергию даже в режиме ожидания. Оставить стоит только то, что действительно необходимо: например, холодильник, систему видеонаблюдения или сигнализацию, если они у вас есть.

Проверьте окна, воду и замки

Обязательно закройте окна и балконные двери, даже если кажется, что погода будет стабильной. Отключите воду, перекрыв краны в ванной и на кухне. Это простая мера, которая может спасти вас от потопа. Также обязательно проверьте все замки.

Не забыли про растения?

Если у вас много домашних растений, а отпуск продлится дольше пары дней, подумайте об автополиве или попросите друзей навещать квартиру. Для особо чувствительных цветов можно использовать капельные системы, которые обеспечивают регулярное поступление воды в течение нескольких дней.

Уезжайте налегке и возвращайтесь в уют

Когда всё готово, пройдитесь по небольшому чек-листу:

— Продукты убраны, включён режим «Отпуск» в холодильнике

— Уборка завершена, пылесос возвращен на док-станцию

— Все лишние приборы отключены, окна закрыты

— Вода перекрыта, мусор вынесен

— Растения и питомцы под присмотром

С техникой LG подготовка к отпуску становится проще. А значит, вы уезжаете без тревог, и возвращаетесь в чистый, свежий дом.

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