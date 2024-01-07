Как правильно заморозить клубнику — 3 лайфхака

Чтобы наслаждаться летними ароматами и яркими вкусами даже зимой, отличный вариант – заморозить клубнику. Это не только одно из главных летних лакомств – она также богата витаминами и антиоксидантами, а правильное хранение клубники в морозильной камере поможет сохранить все полезные свойства ягоды. В этой статье рассмотрим, как правильно заморозить клубнику, разберем три простых и эффективных способа для этого, а также поделимся советами по хранению вкусных летних плодов.





Подготовка к заморозке

Перед тем как заготовить клубнику на зиму, ее нужно тщательно подготовить. Этот процесс включает несколько этапов:

Выбор ягод: используйте только свежие, спелые, но не перезрелые ягоды. Мягкие, поврежденные или гнилые ягоды не подойдут для заморозки.

Мытьё клубники: ягоды нужно аккуратно промыть в холодной воде. Лучше всего поместить их в дуршлаг и несколько раз опустить его в воду. Так ягоды останутся целыми, не потеряют форму и не впитают лишнюю влагу.

Удаление хвостиков: после мытья удалите хвостики у клубники. Это можно сделать с помощью обычного кухонного ножа.

Сушка ягод: обязательно просушите ягоды перед заморозкой. Разложите клубнику на бумажных полотенцах и дайте ей полностью обсохнуть. Избыток воды способствует образованию льда на ягодах и значительно портит вкус.

Лайфхак 1: Как правильно заморозить клубнику целиком?

Заморозка целиком — самый распространенный вариант хранения ягод на зиму. Он позволяет сохранить витамины, форму и текстуру плодов. Если Вы думаете, как заморозить клубнику без сахара, обратите внимание на морозильную камеру. Воспользуйтесь функцией быстрой заморозки Express Freeze для мощного воздушного потока ледяным воздухом. Холодный воздух рассекается во всех направлениях, максимально сохраняя свежесть ягод. Благодаря быстрому снижению температуры внутри продукта, влага в нем превратится в микрокристаллы, и после разморозки клубника сохранит свой первозданный вкус, цвет, запах и консистенцию.

Первичная заморозка: разместите посуду с клубникой в морозильной камере в один слой, чтобы она не слиплась на два-три часа. И только после этого можно готовить ее для постоянного хранения.

В чем заморозить клубнику? Сразу после того, как ягода замерзнет, переложите ее в посуду, например, в контейнеры или пакеты для заморозки. В этом рецепте важно убедиться, что Вы убрали воздух из пакетов перед их закрытием, чтобы избежать образования льдинок на ягодах.

Лайфхак 2: Как заморозить клубнику с сахаром?

Такой метод подойдет тем, кто любит использовать заготовки из клубники для украшения десертов.

Подготовка: посыпьте клубнику сахаром в любимой Вам пропорции и аккуратно перемешайте. Оставьте на 15–20 минут, чтобы ягоды дали сок.

Заморозка: как только клубника впитает сахар, распределите плоды по посуде для заморозки.

Хранение: Закройте посуду или пакеты, удаляя лишний воздух, и отправляйте в морозильную камеру.

Лайфхак 3: Как заморозить клубничное пюре?

Заморозка клубничного пюре — идеальный способ, если Вы планируете использовать ягоды в соусах, смузи или десертах.: измельчите клубнику в блендере или при помощи толкушки до состояния пюре. По желанию можно добавить сахар.: разместите пюре по любым удобным Вам формам, учитывая размер порций, которые понадобятся в приготовлении блюд.: Замораживайте пюре примерно 2–3 часа. После того как оно застынет, переложите получившиеся кубики в пакеты для заморозки или оставьте в формах, если это Вам позволяет пространство в морозильной камере.





Советы по разморозке

Правильная разморозка — ключевой момент для сохранения свежести ягод.

Срок хранения: замороженная клубника может храниться до одного года. Однако для лучшего качества рекомендуется использовать заготовки в течение шести-восьми месяцев. Это сохраняет максимальное количество витаминов и полезных веществ.

Разморозка: размораживайте клубнику в холодильнике, чтобы не потерять ее форму и вкус. Не рекомендуется размораживать ягоды при комнатной температуре, так как это может привести к потере насыщенного аромата и вкуса.

Контейнеры и пакеты: используйте герметичные контейнеры или пакеты для заморозки, чтобы предотвратить проникновение посторонних запахов и сохранить свежесть клубники. Убедитесь, что Вы удалили весь лишний воздух из пакетов перед заморозкой.

Теперь Вы знаете, как лучше заморозить клубнику на зиму, используя наши варианты заморозки клубники. Следуя этим советам, Вы сможете наслаждаться вкусом летних ягод в течение всего года, ведь в морозильной камере LG Objet GC-B404FAQM предусмотрено большое пространство, позволяющее замораживать столько ягод, сколько Вам необходимо.





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