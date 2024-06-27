Как придать квартире роскошный вид: 4 простых совета

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Обилие предложений на рынке дизайн-проектов для квартир и домов позволяет выбрать оптимальный вариант, учитывая разные бюджеты. Кроме того, существует много возможностей сделать Ваше пространство комфортным и стильным самостоятельно. В этой статье мы поделимся принципами, которые помогут Вам создать уют и эстетичный вид в доме.
Придерживайтесь одной цветовой гаммы
Выбирая небольшие детали интерьера, такие как дверные ручки, настенные вешалки, выключатели и розетки, старайтесь придерживаться одной цветовой палитры. Этот принцип поможет создать визуальное единство в помещении и придать ему завершенный и стильный вид. Кроме того, использование одной цветовой гаммы упрощает процесс подбора элементов интерьера и позволяет легче достичь желаемого эстетического эффекта.
Подбирайте шторы, соответствующие стилю помещения
Выберите шторы, которые будут гармонично сочетаться с домашним интерьером и подчеркивать его стиль. Например, легкий тюль или шторы из натуральных тканей подойдут для создания атмосферы воздушности и легкости, напротив, тяжелые шторы с обильными драпировками помогут добавить элегантности и роскоши в обстановку.
Интегрируйте умную технику в интерьер
Воспользуйтесь возможностями современных умных устройств для автоматизации бытовых процессов в Вашем доме. Это могут быть светильники с регулируемой яркостью и цветовой температурой, умные термостаты или аудиосистемы с подключением к интернету. А беспроводной пылесос LG All-In-One A9T-ULTRA2 , Kompressor™, 200 Вт станет надежным помощником по дому, также идеально впишется в любой интерьер, ведь данная модель имеет стильный премиальный дизайн и компактную станцию All-In-One Tower™, позволяющую хранить, очищать и заряжать устройство в одном месте. С помощью насадки Power Drive Mop можно одновременно проводить сухую и влажную уборку, не затрачивая при этом много времени и сил. Насадка оснащена моторизированными дисками с салфетками из микрофибры, которые, вращаясь, натирают напольное покрытие. А благодаря автоматической подаче воды можно отрегулировать уровень влажности салфеток.
Разнообразьте пространство предметами искусства
Предметы искусства в интерьере делают пространство более интересным и добавляют ему уникальности. Картины, скульптуры, аккуратные статуэтки, портреты и фотографий в рамках придают дому утонченный вид и особую атмосферу. Расставьте акценты с помощью тех элементов, которые лучше всего подходят Вашему стилю. Таким образом, дом будет отражать Ваше настроение и черты характера. Также Вы можете менять элементы декора в зависимости от сезона и освежать таким образом интерьер.
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