Как выбрать вертикальный пылесос

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В современном мире, где технологичность и комфорт являются первостепенными аспектами при выборе техники для уборки дома, компания LG предлагает покупателям обратить внимание на вертикальные модели пылесосов. Они облегчают процесс уборки и идеально впишутся в любой интерьер благодаря минималистичному и эстетичному дизайну. Главное преимущество вертикальных пылесосов – это их маневренность. С ними можно беспрепятственно перемещаться из комнаты в комнату и легко очистить поверхность в труднодоступных местах.
На что же стоит обращать внимание при выборе вертикальных пылесосов? Предлагаем рассмотреть ключевые моменты, которые помогут определиться с подходящей моделью.
• Мощность всасывания
Мощность всасывания – один из основных параметров, определяющих эффективность уборки. Для полов и других твердых поверхностей подойдет пылесос с мощностью 100–150 Вт, а для ковров и мягкой мебели – не менее 200 Вт. К примеру, в беспроводной пылесос LG CordZero™ A9K-PRO1 мощностью 200 Вт встроен инверторный мотор Smart Inverter Motor™, который вращается на высоких скоростях и в сочетании с осевым турбоциклоном эффективно разделяет крупные и мелкие частицы пыли и мусора, что способствует более быстрому всасыванию. Это значительно ускоряет процесс уборки и делает его более комфортным. Также стоит отметить, что благодаря встроенному инверторному мотору пылесос экономично расходует электроэнергию, поскольку мощность функционирования мотора регулируется автоматизировано.
• Емкость пылесборника
Важно учесть, что для уборки больших помещений необходим пылесос с соответствующим объемом пылесборника. Например, для небольших квартир подойдет емкость 0,5–0,7 литра, а для больших домов лучше выбрать пылесос с емкостью от одного литра. В вертикальном пылесосе LG CordZero™ A9K-PRO1 технология Kompressor позволяет спрессовывать пыль и мусор прямо в пылесборнике, увеличивая его объем в 2.4 раза, что позволяет очищать его гораздо реже.
• Насадки и аксессуары
При выборе вертикального пылесоса обратите внимание на насадки, которые идут в комплекте. Именно они позволяют расширить функциональность устройства. Например, вертикальный беспроводной пылесос LG CordZero™ A9K-PRO1 имеет 5 уникальных насадок:
• Универсальная насадка с электроприводом: встроенный мотор обеспечит безупречный результат уборки на коврах и твердых поверхностях;
• Мини-турбо насадка предназначена для уборки тканевых поверхностей от шерсти домашних животных;
• Насадка для твердых поверхностей поможет очистить их от грязи, пыли и шерсти;
• Щелевая насадка подходит для уборки таких труднодоступных мест, как у автомобильного сиденья;
• Комбинированная насадка 2-в-1 совмещает мягкую щетину и твердую насадку, с помощью которых можно легко очистить клавиатуру от пыли и других загрязнений.
• Заряд и удобное хранение
Установив трансформационную зарядную базу там, где вам было бы удобно – на стене, на полу вертикально или горизонтально, вы сможете заряжать и одновременно хранить пылесос. Главное преимущество в том, что хранение не занимает большого пространства, и зарядная база и пылесос вписываются в любой интерьер. А если площадь уборки требует более долгого использования пылесоса, то в модели LG CordZero™ A9K-PRO1 есть две сменные литий-ионные батареи, которые обеспечивают беспрерывное использование устройства до двух часов.
Теперь вы знаете, как, следуя нашим рекомендациям, вы сможете выбрать модель, которая полностью удовлетворит ваши потребности в уборке и сделает этот процесс быстрым и эффективным.
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