Классы энергопотребления холодильников: что важно знать

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Холодильник находится в режиме работы практически всегда, а это значит, что уровень его энергопотребления напрямую влияет на то, сколько Вы платите за электричество каждый месяц. Разберемся, какие бывают классы энергозатратно-сти у холодильников и как не ошибиться с выбором.
Существует единая буквенная классификация энергопотребления – от A до G, то есть, от самого экономичного до самого затратного. Холодильники из категории А за год потребляют около 55% энергии от средних показателей, в то время как холодильники G – превышают норму энергопотребления на 150%.
Есть и более экономичные с точки зрения энергопотребления модели – они клас-сифицируются от А+ до А+++. Если Вам понравился холодильник, относящийся к одной из этих категорий, смело покупайте.
Изящный холодильник LG Objet Collection имеет класс энергоэффективности А+ и потребляет 365 кВт/ч. Технология LinearCoolingТМ уменьшает колебания темпе-ратуры и позволяет сохранять свежесть и аромат продуктов до 7 дней. А функция HygieneFresh+ устраняет бактерии, защищая холодильник от неприятных запахов. Модели из этой серии достаточно вместительные, в них даже есть складная полка для хранения высоких предметов. Холодильники LG Objet Collection работают бесшумно и ими можно управлять из любого места с помощью приложения LG ThinQ. Вы можете выбрать мятный, бежевый или серебристый цвет и при необ-ходимости поменять панели.
Многодверный холодильник LG InstaView Door-in-Door также имеет класс энер-гопотребления А+. Он потребляет 450 кВт/ч и имеет весьма внушительные раз-меры и очень вместителен. В нем предусмотрено отделение для приготовления льда, диспенсер и специальная полка для хранения крупных продуктов. Техноло-гия InstaView позволяет видеть, что находится в холодильнике, не открывая дверцу. В нем, как и в холодильнике LG Objet Collection, установлен инвертор-ный линейный компрессор LG, который обеспечивает экономию энергии 32%. Кроме того, с приложением LG ThinQ можно управлять этим холодильником, даже когда Вас нет дома.
Еще один холодильник с категорией энергосбережения А+ LG Side-by-Side с технологией Multi Air Flow и умным инверторным компрессором. Эта модель от-личается своим минималистичным дизайном, который подчеркивает современ-ный сенсорный LED-дисплей для управления настройками. Полки из закаленно-го стекла делают его надежным и позволяют хранить в холодильнике даже тяже-лые продукты. Множество вентиляционных отверстий распределяют воздух по всей камере холодильника, благодаря чему продукты дольше остаются свежими.
Холодильник с повышенным классом энергосбережения А++ LG с верхней моро-зильной камерой DoorCooling+ТМ и фильтром HygieneFresh+ обеспечивает быст-рое равномерное охлаждение и помогает экономить электроэнергию. Работает эта модель практически бесшумно, управляется сенсорным LED-дисплеем и име-ет специальную зону сохранения свежести Fresh Zone, в которой можно держать свежее мясо и морепродукты без замораживания.
Класс энергосбережения А++ присвоен также модели холодильника LG DoorCooling с нижней морозильной камерой и технологиями Fresh Balancer и Fresh Converter. Пониженный уровень шума на 25% делает этот холодильник максимально комфортным даже для квартир с кухней-студией. Увеличенная пол-ка для вина и складная полка для хранения крупных предметов позволяют груп-пировать продукты внутри холодильника. Еще один плюс – у этой модели нуле-вой зазор, поэтому его можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°.
У LG большой выбор холодильников с повышенным классом энергосбережения. Обязательно обращайте внимание на эту характеристику при покупке и тогда холодильник будет обеспечивать сохранность не только Ваших продуктов, а и ежемесячного бюджета.