About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
509л, Холодильник LG Side-by-Side, технология Multi Air Flow, Серебристый цвет

Характеристики

Отзывы

Поддержка

509л, Холодильник LG Side-by-Side, технология Multi Air Flow, Серебристый цвет

GC-B157PMAV

509л, Холодильник LG Side-by-Side, технология Multi Air Flow, Серебристый цвет

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
509
Размеры (Ш х В х Г), мм
910*1786*640
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Технология Multi Air Flow
ОСОБЕННОСТИ
Большой объем, Total No Frost, Сенсорный LED-дисплей, LED освещение, Полки из закаленного стекла

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

566

Общий (Нетто)

509

Холодильная камера (Брутто)

349

Холодильная камера (Нетто)

335

Морозильная камера (Брутто)

217

Морозильная камера (Нетто)

174

ГАБАРИТЫ(ММ)

Без упаковки [Ш*Г*В]

910*643*1786

В упаковке [Ш*Г*В]

980*730*1896

ВЕС(КГ)

В упаковке

93

Без упаковки

83

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хладагент

R600a

Климатический класс

SN/N/ST

Производство

Китай

Энергетический класс

A+

Сертификаты

CE

Наружняя отделка (цвет)

Серебристый

Дверные ручки

Утопленные

Дисплей

Наружний

Внутренняя подсветка

LED

Тип управления

Электрический

Задняя стенка

Стальная

Воздушный канал

Пластиковый

Тип компрессора (модель #)

Умный (Смарт) Инверторный компрессор (VTH1113Y)

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Полки

3

Ящики

2

Крышка в отделении для овощей

1

Дверные корзины

3

Лоток для яиц

2

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Полки (Морозильная камера)

3

Ящики (Морозильная камера)

2

Крышка ящика (Морозильная камера)

1

Дверные корзины (Морозильная камера)

3

Лоток для льда

1

Диспенсер для воды и льда

-

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами