Классы энергосбережения стиральных машин

При выборе стиральной машины важным параметром является класс энергосбережения. Этот показатель демонстрирует, сколько электроэнергии потребляет устройство в процессе работы. Чем выше класс энергосбережения, тем меньше энергии затрачивает аппарат, что влияет на ваши счета за электричество и на экологию.

Класс потребления электроэнергии стиральной машины может варьироваться от A, самого высокого, до G, наименее энергоэффективного. Класс энергопотребления стиральных машин можно узнать по ярлыку, который обязательно присутствует на каждом устройстве. На этом ярлыке указаны данные по потреблению электроэнергии, а также информация о водопотреблении, шуме и других показателях. Сравнивая модели по классу энергосбережения, можно выбрать устройство, которое будет максимально экономичным и экологичным. Все стиральные машины LG, находящиеся в продаже на данный момент, обладают классом энергоэффективности А, а значит, выбирая вариант от LG, вы можете быть уверены в том, что он поможет вам сэкономить деньги и электричество.

Стиральная машина LG TW4V7EB1W

LG TW4V7EB1W обладает классом энергопотребления A. Эта модель оснащена технологией AI DD™, которая самостоятельно подбирает оптимальные параметры стирки, учитывая вес и тип ткани, из более, чем 20 000 опций. Это улучшает качество стирки и снижает энергопотребление – технология оптимизации стирки позволяет сэкономить электроэнергию, сокращая время цикла и подбирая оптимальную температуру для каждого типа ткани. Благодаря этим функциям стиральная машина LG TW4V7EB1W становится отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальное качество стирки при минимальных затратах на электроэнергию.

Стиральная машина LG TW4V9EW9P

Модель LG TW4V9EW9P также имеет класс энергосбережения A, что свидетельствует о ее высокой энергоэффективности. Этот стиральный аппарат также оснащен технологией AI DD. Вдобавок, технология TurboWash™ 360˚ помогает сокращать время стирки, используя меньше воды и электроэнергии – она обеспечивает быстрое и эффективное удаление загрязнений за 39 минут, что позволяет экономить время и, соответственно, электроэнергию.

Стиральная машина LG F2M5HS6W

LG F2M5HS6W – это компактная модель с классом энергопотребления A, которая предлагает пользователям отличное сочетание производительности и энергоэффективности. Машина оснащена технологией Inverter Direct Drive, которая значительно снижает уровень шума и вибраций за счет системы прямого привода, и, соответственно, помогает экономить электроэнергию. Это делает ее идеальной для использования в небольших квартирах или домах, где важно экономить энергию и поддерживать комфортную атмосферу.

Выбор стиральной машины на основе класса энергосбережения — это важный шаг к снижению эксплуатационных расходов и заботе об окружающей среде. Модели LG, представленные выше, а также другие модели на сайте, предлагают пользователям отличное качество стирки и современные технологии, которые помогают значительно сократить потребление энергии. Выбирая устройство с высоким классом энергоэффективности, вы снижаете свои счета за электроэнергию, а также вносите вклад в сохранение экологии.

Приобрести новую стиральную машину Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG. Cтав участником клуба LG, Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.

Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz