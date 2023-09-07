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Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™
Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™
Бережная и быстрая стирка
*Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)
*Испытание проведено компанией Intertek на основе стандарта IEC 60456: версия 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» с опцией TurboWash (F4V9RWP2W по сравнению с FH4G1JCSK2). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
Высокая энергоэффективность и меньше повреждений
Сокращение времени цикла и уменьшение повреждения ткани при меньших затратах энергии.
Высокая энергоэффективность и меньше повреждений
3D мультираспыление с инверторным насосом
Мотор BLDC с инверторным насосом позволяет изменять скорость вращения насоса. Он обеспечивает мощное распыление воды под большим углом, а медленное вращение создает мягкое распыление под малым углом. Он увеличивает время достижения воды с моющим средством до поверхности белья.
3D мультираспыление с инверторным насосом
*Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.
*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
*Google и Google Home являются товарными знаками компании Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo и все связанные с ними логотипы и знаки движения являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc или ее аффилированных лиц.
*В настоящее время технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.
*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
11
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
Все характеристики
-
Добавление вещи
-
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
ColdWash
-
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Уровень моющего средства
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Очистка ezDispense
-
Нет
-
Предварительная стирка
-
Да
-
Дистанционный пуск
-
Да
-
Полоскание+
-
Да
-
Полоскание + Отжим
-
Нет
-
Уровень кондиционера
-
Нет
-
Вращение
-
1400/1200/1000/800/400/без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash
-
Да
-
Отжим
-
Да
-
Wi-Fi
-
Да
-
Простой уход за складками
-
Нет
-
Штрих-код
-
8806084112194
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
11
-
Тип дисплея
-
Регуляторы + cенсорный LED
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Да
-
Значок индикатора
-
18:88
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 660
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
620
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
-
1100
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Вес с упаковкой (кг)
-
74.0
-
Масса (кг)
-
70.0
-
Класс энергоэффективности (стирка)
-
А
-
Технология 6 Motion DD
-
Да
-
Добавление вещи
-
Да
-
AI DD
-
Да
-
Автоматический перезапуск
-
Да
-
Centum System
-
Нет
-
Лифтеры
-
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Двойная сушка
-
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
ezDispense
-
Да
-
TurboWash
-
Да
-
Система обнаружения пены
-
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Да
-
Ножки для регулировки уровня
-
Да
-
LoadSense
-
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
-
Да
-
TurboWash360˚
-
Да
-
Тип
-
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
-
Да
-
Подключение воды (горячая / холодная)
-
Только холодная
-
Уровень воды
-
Авто
-
Цвет корпуса
-
Черная сталь
-
Тип дверцы
-
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Нет
-
Детская одежда
-
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
Да
-
Автоматическая стирка
-
Нет
-
Одежда малыша
-
Нет
-
Одежда для малышей
-
Нет
-
Холодная Стирка
-
Нет
-
Цветные ткани
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Хлопок+
-
Нет
-
Темные ткани
-
Нет
-
Деликатная
-
Да
-
Моя программа
-
Да
-
Слив + отжим
-
Нет
-
Пуховые вещи
-
Да
-
Повседневная
-
Да
-
Эко 40-60
-
Да
-
Бережная
-
Нет
-
Гигиена
-
Нет
-
Интенсивно 60
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Верхняя одежда
-
Нет
-
Быcтpо 30
-
Нет
-
Быстрая стирка
-
Нет
-
Освежить
-
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
-
Нет
-
Бecшyмнaя
-
Нет
-
Забота о здоровье
-
Нет
-
Быстро 14
-
Да
-
Быстрая стирка+сушка
-
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
Да
-
Удаление пятен
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash 39
-
Да
-
TurboWash 49
-
Нет
-
TurboWash 59
-
Нет
-
Хлопок 20°C
-
Нет
-
Ручная стирка
-
Нет
-
Стирка джинсов/ Темных тканей
-
Нет
-
Предварительная стирка + Хлопок
-
Нет
-
Быстрая стирка 12
-
Нет
-
Быстрая стирка 60
-
Нет
-
Полоскание
-
Нет
-
Отжим+слив
-
Нет
-
Стирка+сушка
-
Нет
-
Шерсть
-
Да
-
Цикл загрузки
-
Да
-
Мониторинг энергопотребления
-
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Нет
-
Умная диагностика
-
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Да
-
Функция Tub Clean Coach
-
Да
-
Умное сопряжение
-
Да
-
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TW4V9EW9P
Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™