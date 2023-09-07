Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™

*Google и Google Home являются товарными знаками компании Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo и все связанные с ними логотипы и знаки движения являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc или ее аффилированных лиц.

*В настоящее время технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.

*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.