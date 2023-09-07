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Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™

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Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™

TW4V9EW9P

Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™

Бережная и быстрая стирка

AI DD™ TurboWash™360˚ Steam+™ Увеличенная загрузка
Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

AI DD™

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

Технология искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ не только определяет вес, но и определяет мягкость ткани и самостоятельно выбирает оптимальные движения бабарана для ткани.

Эффективная стирка за 39 минут

TurboWash™360˚

Эффективная стирка за 39 минут

Благодаря технологии TurboWash™ белье отстирывается всего за 39 минут. Уделяйте меньше времени на уход за одеждой и больше времени на наслаждение жизнью.

*Испытание проведено компанией Intertek на основе стандарта IEC 60456: версия 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» с опцией TurboWash (F4V9RWP2W по сравнению с FH4G1JCSK2). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

Высокая энергоэффективность и меньше повреждений

Сокращение времени цикла и уменьшение повреждения ткани при меньших затратах энергии.

Высокая энергоэффективность и меньше повреждений

3D мультираспыление с инверторным насосом

Мотор BLDC с инверторным насосом позволяет изменять скорость вращения насоса. Он обеспечивает мощное распыление воды под большим углом, а медленное вращение создает мягкое распыление под малым углом. Он увеличивает время достижения воды с моющим средством до поверхности белья.

3D мультираспыление с инверторным насосом

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Steam+™

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Steam+™ удаляет до 99.9% аллергенов и бактерий, заботясь о здоровье вашей семьи. Помимо этого с усовершенствованной функцией "Без складок" в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%**.

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

*Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.

*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.

На 30 % меньше складок

На 30 % меньше складок

Складки на одежде, образованные во время стирки, устраняются с помощью пара. 

Удаление аллергенов до 99,9%

Удаление аллергенов до 99,9%

При помощи пара с функцией Steam

Размер тот же, загрузка больше

Увеличенная загрузка

Размер тот же, загрузка больше

Теперь барабан более вместительный при том же размере стиральной машины.

Улучшенный срок службы

Долговечность

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеющей стали.

*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

Более современный и элегантный

Дизайн

Более современный и элегантный

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием. 

Умный дом начинается с LG ThinQ™

ThinQ™

Умный дом начинается с LG ThinQ™

Благодаря технологии ThinQ™ ваша стиральная машина стала умнее: помимо удаленного управления вы можете загружать дополнительные программы циклов стирки. Простое интерактивное управление и доступ к последним инновациям с помощью Wi-Fi.

*Google и Google Home являются товарными знаками компании Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo и все связанные с ними логотипы и знаки движения являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc или ее аффилированных лиц.

*В настоящее время технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.

*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Макс. вес белья для стирки (кг)
11
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 565
Основная технология
Искусственный интеллект AIDD™
Особенности
TurboWash™, Steam™, ThinQ™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

11

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Функция «Пар» (Steam)

Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Добавление вещи

Да

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

ColdWash

Нет

Отсрочка завершения стирки

Да

Уровень моющего средства

Нет

Подсветка барабана

Нет

Очистка ezDispense

Нет

Предварительная стирка

Да

Дистанционный пуск

Да

Полоскание+

Да

Полоскание + Отжим

Нет

Уровень кондиционера

Нет

Вращение

1400/1200/1000/800/400/без отжима

Функция «Пар» (Steam)

Да

Температура

Холодная/20/30/40/60/95℃

Очистка барабана

Да

TurboWash

Да

Отжим

Да

Wi-Fi

Да

Простой уход за складками

Нет

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806084112194

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

11

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Регуляторы + cенсорный LED

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Да

Значок индикатора

18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 x 660

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

620

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Вес с упаковкой (кг)

74.0

Масса (кг)

70.0

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Да

Добавление вещи

Да

AI DD

Да

Автоматический перезапуск

Да

Centum System

Нет

Лифтеры

Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

Подсветка барабана

Нет

Двойная сушка

Нет

Гофрирование внутри барабана

Да

Сигнал окончания цикла

Да

ezDispense

Да

TurboWash

Да

Система обнаружения пены

Да

Инверторный двигатель с прямым приводом

Да

Ножки для регулировки уровня

Да

LoadSense

Да

Барабан из нержавеющей стали

Да

Функция «Пар» (Steam)

Да

Функция «Пар+» (Steam+)

Да

TurboWash360˚

Да

Тип

Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Датчик вибраций

Да

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодная

Уровень воды

Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Черная сталь

Тип дверцы

Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Нет

ПРОГРАММЫ

Детская одежда

Нет

Гипоаллергенная (стирка)

Да

Автоматическая стирка

Нет

Одежда малыша

Нет

Одежда для малышей

Нет

Холодная Стирка

Нет

Цветные ткани

Нет

Хлопок

Да

Хлопок+

Нет

Темные ткани

Нет

Деликатная

Да

Моя программа

Да

Слив + отжим

Нет

Пуховые вещи

Да

Повседневная

Да

Эко 40-60

Да

Бережная

Нет

Гигиена

Нет

Интенсивно 60

Нет

Смешанная

Да

Верхняя одежда

Нет

Быcтpо 30

Нет

Быстрая стирка

Нет

Освежить

Нет

Пoлocк.+Отжим

Нет

Бecшyмнaя

Нет

Забота о здоровье

Нет

Быстро 14

Да

Быстрая стирка+сушка

Нет

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Да

Удаление пятен

Нет

Освежение паром

Нет

Очистка барабана

Да

TurboWash 39

Да

TurboWash 49

Нет

TurboWash 59

Нет

Хлопок 20°C

Нет

Ручная стирка

Нет

Стирка джинсов/ Темных тканей

Нет

Предварительная стирка + Хлопок

Нет

Быстрая стирка 12

Нет

Быстрая стирка 60

Нет

Полоскание

Нет

Отжим+слив

Нет

Стирка+сушка

Нет

Шерсть

Да

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Да

Мониторинг энергопотребления

Да

Удаленный пуск и контроль цикла

Нет

Умная диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Да

Функция Tub Clean Coach

Да

Умное сопряжение

Да

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TW4V9EW9P

Стиральная машина LG 11 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™