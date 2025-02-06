Комбинация стиральной и сушильной машины для вашего дома

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Современные технологии делают повседневные задачи проще, и позволяют эффективнее справляться с домашними хлопотами. Комбинация стиральной и сушильной машины в домашнем пространстве — это отличное решение для тех, кто ценит время, пространство и качество ухода за одеждой. В этой статье мы рассмотрим преимущества использования таких парных устройств, их совместимость на примере моделей LG DC90V5V0W и TW4V7EB1W, а также DC90V9V9E и TW4V9RW9E, и рассмотрим различные виды установки устройств.
Почему стоит выбрать комбинацию стиральной и сушильной машины
Экономия времени и усилий
Использование отдельных устройств для стирки и сушки позволяет одновременно запускать оба процесса. Это особенно удобно для семей, где объем белья достаточно велик. Например, сочетание моделей LG позволяет обработать до 9 кг белья за один цикл стирки и последующей сушки, экономя время, которое можно потратить на другие важные дела. Также для большего удобства функция умного сопряжения LG Smart Pairing™ отправляет информацию из стиральной машины в сушильную, предлагая оптимальный цикл сушки.
Гигиеничность и качество ухода за одеждой
Современные технологии LG обеспечивают деликатный уход за любыми тканями, сохраняя их структуру и предотвращая износ. Модели с функцией Steam+™ эффективно удаляют до 99,9% аллергенов и бактерий[1], что особенно важно для семей с маленькими детьми или аллергиками.
Экономия пространства
Для небольших квартир или домов использование комбинации стиральной и сушильной машины помогает сэкономить пространство без ущерба для функциональности. Устройства можно установить вертикально или рядом друг с другом, в зависимости от ваших предпочтений.
Совместимость моделей LG
Пара моделей DC90V5V0W и TW4V7EB1W
Две модели белоснежного цвета – идеальный выбор для больших семей или тех, кто часто стирает крупные вещи.
TW4V7EB1W: стиральная машина с вместимостью до 11 кг, оснащённая технологией AI DD™, которая подбирает оптимальные параметры стирки в зависимости от ткани, а также функцией ezDispense™, самостоятельно дозирующей моющее средство.
DC90V5V0W: сушильная машина с технологией гибридной сушки Eco Hybrid™ для экономии энергии либо времени, что делает процесс сушки более гибким.
Эта пара особенно эффективна для стирки повседневной одежды и постельного белья.
Пара моделей DC90V9V9E и TW4V9RW9E
Эта комбинация отлично подходит для семей, состоящих из двух взрослых, или двух взрослых и одного ребенка.
TW4V9RW9E: стиральная машина с вместимостью 10,5 кг и функцией Steam+™, которая разглаживает складки и удаляет аллергены.
DC90V9V9E: сушильная машина с большими возможностями загрузки.
Такая комбинация подойдёт для универсального ухода за одеждой, в частности, деликатными вещами и бельем.
Виды установки для стиральной и сушильной машин
Вертикальная установка (стек)
Вертикальная установка идеально подходит для небольших помещений. В этом случае сушильная машина располагается сверху стиральной, что экономит место. Для такой установки понадобится специальный крепёжный комплект, обеспечивающий устойчивость конструкции.
Горизонтальная установка (рядом)
Если у вас достаточно места, горизонтальная установка позволяет разместить обе машины рядом. Это удобно для использования верхней поверхности машин в качестве рабочей зоны или для хранения аксессуаров для стирки.
Раздельная установка в разных зонах
Если пространство позволяет, можно разместить стиральную и сушильную машины в разных комнатах. Например, стиральная машина может находиться в ванной, а сушильная — в кладовой, что помогает распределить уровень шума и более эффективно использовать каждую зону для своих целей.
Рекомендации по выбору подходящей комбинации
Сравните габариты машин
Перед покупкой важно сравнить габариты стиральной и сушильной машин, так как это влияет непосредственно на совместимость устройств при установке. При вертикальной установке должны совпадать ширина и глубина, а при установке бок о бок важно, чтобы устройства вписывались в отведенное пространство.
Оцените объём стирки и сушки
Для семьи из четырёх человек может быть достаточно загрузки 9 кг, тогда как для шести человек лучше выбрать модель на 11 кг.
Учет энергоэффективности и экономии ресурсов
Сравните классы энергоэффективности. Например, технологии Eco Hybrid™ и Auto Cleaning Condenser помогают снизить затраты на электроэнергию и обеспечивают удобство эксплуатации.
Долговечность и уход за техникой
Чтобы техника служила дольше, важно регулярно очищать фильтры, а также использовать рекомендованные моющие средства. Например, фильтры сушильной машины следует чистить после каждого цикла, чтобы поддерживать её эффективность. В сушильных машинах LG предусмотрена автоматическая очистка конденсатора, что снижает необходимость ручного обслуживания и поддерживает стабильную работу устройства.
Комбинация стиральной и сушильной машины LG — это удобство, экономия времени и пространства, а также высокий уровень ухода за одеждой. Выбирайте подходящую пару в зависимости от ваших потребностей и пространства в доме. С такими решениями ваш быт станет проще и комфортнее.
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[1]Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
[2]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[3]Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.