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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Steam+™, TurboWash39, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Steam+™, TurboWash39, ThinQ

TW4V9RW9E

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Steam+™, TurboWash39, ThinQ

Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 10,5кг
Интеллектуальная система определения типа ткани

Интеллектуальная система определения типа ткани

Функция быстройстирки TurboWash 360

Функция быстройстирки TurboWash 360

Удаление складок Защита от аллергенов

Удаление складок Защита от аллергенов

Возможность управлять стиральной машиной с помощью смартфона с приложением LG ThinQ

Возможность управлять стиральной машиной с помощью смартфона с приложением LG ThinQ

Инверторный мотор с системой прямого привода

Инверторный мотор с системой прямого привода

10 лет гарантии

10 лет гарантии

LG AI DD Стиральная машина нового поколения

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AI DD™

Интеллектуальная система определениятипа ткани

В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.
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* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F4V9BWP2W c FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.

 

Полный цикл стирки за 39 минут
TurboWash™ 360

Полный цикл стирки за 39 минут

С технологией TurboWash™ 360 полный цикл стирки без потери качества стал возможен всего за 39 минут.
Расправляет белье и расправляется с аллергенами
Steam™

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Технология LG Steam ™ удаляет вирусы, бактерии и до 99.9% бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи. Помимо этого с усовершенствованной функцией "Без складок" в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%**.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.

На 30% меньше складок

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление вирусов, бактерий и до 99,9% аллергенов
Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление вирусов, бактерий и до 99,9% аллергенов

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

Добавляйте белье во время стирки

Если вы забыли положить какие-то вещи в барабан - не беда!
Используйте специальную функцию "Добавить белье", чтобы догрузить забытые вещи после запуска программы стирки.

Добавляйте белье во время стирки

* В зависимости от загрузки стиральной машины и типа одежды, дверь может не разблокироваться. Если температура воды превышает 40˚С, дверь стиральной машины будет заблокирована из соображений безопасности.
**Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Надежность

Увеличенная прочность

Элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали, обладающей антибактериальными свойствами.
LG AI DD Увеличенная прочность

* Внешний вид, расположение и количество рёбер может быть различным в зависимости от модели

Современный и практичный
Дизайн

Современный и практичный

Переключатель с металлической отделкой стал более эргономичным, а символы на дисплее крупнее.
Совместимость с мини-барабаном TWINWash™ Mini
Дополнительное решение

Совместимость с мини-барабаном TWINWash™ Mini

Используйте основной барабан для стирки габаритных вещей и стирайте одновременно деликатные вещи в мини-барабане TWINWash™ Mini. Сократите время стирки в 2 раза, запуская сразу два цикла стирки одновременно.

* TWINWash ™ mini продается отдельно

Умная бытовая техника2
LG ThinQ

Умная бытовая техника

Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.
Стиральная машина LG SmartThinQ™

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.

LG AI DD

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
10.5 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 565 x 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD™
ОСОБЕННОСТИ
Steam+™, TurboWash39, умный дом ThinQ

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ(Wi-Fi)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Полоскание+

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Масса (кг)

70

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 х 660

Вес с упаковкой (кг)

74

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

620

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1100

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

LoadSense

TurboWash360˚

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Хлопок

Деликатная

Пуховые вещи

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Шерсть

Бecшyмнaя

Быстро 14

TurboWash 39

Освежить

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Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 10,5кг

TW4V9RW9E

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Steam+™, TurboWash39, ThinQ