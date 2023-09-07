Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Steam+™, TurboWash39, ThinQ

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)

*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.

* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.