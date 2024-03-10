LG 27 лет в Казахстане: история успеха и поддержки общества

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27 лет назад компания LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) появилась на рынке Казахстана с миссией привнести инновации и высокое качество в жизнь потребителей. За это время LG не только получила статус надежного производи-теля электроники, а и стала активным инициатором и участником социальных инициатив, поддерживающих и молодежь. Празднуя этот значимый этап в исто-рии компании, мы освещаем ключевые достижения LGEAK и ее влияние на раз-витие общества, а также рассказываем о людях, которые делают эту историю воз-можной.
С момента начала своей деятельности в Казахстане 27 лет назад, компания LGEAK добилась значительных успехов как в технологической, так и в социаль-ной сферах.
Признание
В 2006 и 2012 годах компания получила премию Президента Республики Казах-стан «Алтын сапа» за безупречное качество своей продукции.
Поддержка молодежи
С 1999 по 2005 год LG поддерживала популярное интеллектуальное шоу "Лидер 21 века", направленное на мотивацию одаренных детей.
С 2016 года LG поддерживает детей из детских домов, проводя различные меро-приятия и мастер-классы. А также осуществляет проект LG EdTech для детей из детских домов и студентов, направленный на развитие образовательных навыков и помощь молодым людям адаптироваться к современным требованиям рынка труда и способствовать их успешной интеграции в общество. В этом году, LG Electronics запустила кампанию "Optimism Your Feed", направленная на поддерж-ку позитивного мышления среди пользователей социальных сетей. Кампания призвана создать дружелюбную онлайн-среду, способствующую взаимопомощи и обмену положительными эмоциями.
Социальные инициативы
С 2008 по 2012 год LG осуществляла проект "За здоровье матери и ребенка", ко-торый оказал значительное влияние на благополучие матерей и их детей. В рам-ках инициативы более 63 000 женщин прошли диагностику и обучение методике самообследования молочной железы. В 2015 году стартовал еще один важный проект "Время добрых дел", призванный поощрять людей делиться историями о совершенных добрых поступках, побуждая тем самым местное население оказы-вать поддержку тем, кто в ней нуждается, и участвовать в благотворительных инициативах.
Высокое качество и фирменный сервис
Год назад, в 2023 году компания открыла интернет-магазин в Казахстане, обеспе-чивая быстрый доступ к новинкам и высокий уровень сервиса с бесплатной до-ставкой и установкой техники. Это стало важным шагом для улучшения клиент-ского опыта и повышения удобства покупок, позволяя пользователям легко нахо-дить и заказывать товары прямо из дома.
Люди, стоящие за успехом
За всеми достижениями компании стоят преданные своему делу сотрудники, каждый из которых внёс свой вклад в историю LG. Предлагаем вам узнать, како-во это — быть частью команды LGEAK: какие проекты оставили самое глубокое впечатление и какие пожелания звучат в день рождения компании.
Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LGEAK:
«Мне повезло, что моя карьера развивалась в LG Electronics Almaty Kazakhstan в области маркетинга, удивительно, как изменилась компания за эти годы. Бренд LG в Казахстане хорошо узнаваем и любим. Продукция LG занимает лидирующие позиции на рынке. Очень важную роль играет PR, который направлен на освеще-ние достижений бренда, инноваций в технике и рассказывает о бескопромисном фирменном сервисе LG для покупателей. В социальных сетях мы стремимся по-высить позитивный настрой потребителей, это вы можете увидеть в недавней кампании Optimism your feed . А также и сами показываем примеры оптимизма . Я горжусь тем, что являюсь послом Бренда. У нашей большой команды в планах немало проектов. И мы нацелены работать, предвосхищая ожидания покупате-лей».
Санжар Козыбаев, директор департамента GTM:
«Если бы мне нужно было описать LG одним словом, это было бы "возможно-сти". Когда я пришел в компанию в 2010 году в Актобе, и представить себе не мог, что через 14 лет окажусь в головном офисе в Алматы. Наибольшее впечат-ление на меня произвел запуск телевизоров LG OLED в 2013 году, и сегодня мы отмечаем 11-летие лидерства на этом рынке. Я искренне желаю компании про-цветания, и чтобы техника LG Electronics была в каждом доме».
Толкын Алиева, менеджер по работе с персоналом:
«Когда думаю о компании LG, первое слово, которое приходит на ум, — надеж-ность. Я надеюсь, что компания будет продолжать оставаться источником непоколебимого доверия для своих клиентов, а нашим сотрудникам желаю нахо-дить и видеть ценность в своей работе каждый день».
Огай Дмитрий, руководитель аналитического отдела:
«Участие в организации концертов по запуску новых продуктов LG оставило у меня незабываемое впечатление, когда мы ощущали себя настоящей командой, а порой даже семьей. Я искренне желаю, чтобы каждый продукт LG в Казах-стане стал номером один!»
Рустам Исламов, начальник отдела обучения:
«LG — это моя вторая семья. Один из самых ярких проектов в моей памяти — мастер-классы по выбору профессии для детей из детских домов. Мы до сих пор поддерживаем связь с некоторыми из них».
Асет Смаков, руководитель отдела продаж B2B:
«Компания LG поддерживает нашу инициативу играть в футбол по четвергам. Это помогает укрепить отношения с коллегами. В честь юбилея компании я же-лаю всем сотрудникам профессионального роста, компании — увеличения про-даж, а нашим клиентам — веры в нас и выбора LG».
Адель Сатерова, менеджер финасового отдела:
«Я пришла в LG в далеком 2008 году, после работы в компании Sulpak. Никогда не могла мечтать, что стану частью такого бренда. Меня привлекают корейская культура и основополагающие принципы компании, утверждающие, что человек является высшей ценностью. Здесь царит теплая и дружелюбная атмосфера. Работа в компании, сохраняющей лидерство в отрасли, для меня — выполнение миссии и ответственность перед нашими преданными клиентами. Я горжусь тем, что являюсь частью структуры, созданной профессионалами на протяже-нии многих лет».
Видеоинтервью с сотрудниками можно посмготреть на официальной странице LGEAK в Instagram.
За 27 лет работы в Казахстане LG не только утвердилась как лидер на рынке тех-нологий, она также зарекомендовала себя как социально ответственный партнер. Компания активно поддерживает молодежь, развивает благотворительные ини-циативы и внедряет инновации, направленные на улучшение качества жизни. С каждым новым проектом LG демонстрирует свою приверженность развитию об-щества и готовность идти в ногу со временем.