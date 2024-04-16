Невозможно в один миг освоить многолетний опыт работы над усовершенствованием технологий. Для этого требуются беспрецедентное стремление к инновациям, высокое мастерство и ИИ-процессор alpha 11, меняющий не только изображение.

Теперь в зале славы появился еще один новый шедевр — LG OLED evo G4.