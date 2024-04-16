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*Источник: Omdia. Объемы поставок, 2013–2023 гг. Результаты предоставляет не компания LG Electronics. Третьи стороны могут опираться на них только на свой риск. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.
Проверенные временем легендарные модели и восходящие звезды
Невозможно в один миг освоить многолетний опыт работы над усовершенствованием технологий. Для этого требуются беспрецедентное стремление к инновациям, высокое мастерство и ИИ-процессор alpha 11, меняющий не только изображение.
Теперь в зале славы появился еще один новый шедевр — LG OLED evo G4.
*Имитация изображений.
**Сравнение проводится на основе обычного телевизора с ИИ-процессором alpha 5.
***Виртуальный 11.1.2-канальный объемный звук и ремастеринг голоса с помощью ИИ доступны только в ИИ-процессоре alpha 11.
****Включается через меню режима звука.
*****Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
Первый в мире беспроводной телевизор OLED TV с частотой 120 Гц, разрешением 4K и беспроводным AV-подключением, LG OLED M Series, может быть установлен в любом месте, и вы сможете наслаждаться свободой интерьера. Разместите приставку для нулевого подключения в любом удобном для вас месте и подключайте к ней игровые консоли и другие периферийные устройства, освобождая место для просмотра телевизора от проводов и беспорядка.
*Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.
**Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.
***Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.
****Фраза «первый в мире беспроводной OLED» относится к телевизорам OLED с возможностью подключения с частотой 120 Гц и разрешением 4K.
LG OLED evo G4
Идеальная пара!
Невероятные инновации для вдохновляющих интерьеров. One wall дизайн LG OLED evo G4 и идеально подходящий к нему Саундбар LG SG10TY — это вершина дизайнерской мысли.
Последовательно показываются три изображения. Сначала пара смотрит концерт на LG OLED evo G4 с идеально подходящей к нему звуковой панелью LG Soundbar SG10TY в современном жилом пространстве, а аналогичное изображение с мужчиной, смотрящим телевизор, показано на мобильном устройстве. Ниже на одном показан угловой вид снизу на телевизор LG OLED TV и звуковую панель LG Soundbar. А на другом показан вид в боковом ракурсе на телевизор LG OLED evo G4 и звуковую панель LG Soundbar SG10TY, имеющие невероятно тонкие размеры и практически не отделяющиеся от стены.
LG OLED evo C4 с SC9
Создан для исполнения незабываемого дуэта
Гармония невероятного зрелища и звука. Погрузитесь во все, что вы смотрите, с помощью телевизора LG OLED evo C4 и идеально подходящему к нему LG Саундбара SC9.
Последовательно показываются три изображения. Во-первых, вид в боковом ракурсе на телевизор LG OLED evo C4, на экране которого демонстрируется пейзажная фотография в гостиной, оформленной в непринужденном богемном стиле с теплым освещением. А затем две женщины наслаждаются и следят за футбольным матчем на экране телевизора LG OLED evo C4 в светлой гостиной с непринужденной атмосферой. Звуковая панель LG SC9 аккуратно крепится к телевизору. И наконец, вид в разрезе под углом на LG OLED evo C4, прикрепленный к звуковой панели LG Soundbar SC9 с помощью кронштейна Synergy Bracket.
LG OLED Flex
Кардинально измените игру
Изгибайте телевизор и повышайте уровень своей игры. Инновационный сгибаемы экран LG OLED Flex одним нажатием кнопки превращается из плоского экрана в изогнутый дисплей с углом 900R для усиления эффекта погружения.
LG OLED Flex виден сзади в красочной игровой комнате. Щитовая конструкция подсвечивается красной подсветкой. На другом изображении LG OLED Flex показан спереди в темной игровой комнате с фиолетовым освещением, где можно играть в гоночную игру.
LG Object Collection Posé
Красота со всех сторон в любом пространстве
Красота LG OLED Posé с передней и задней стороны добавляет художественный изыск в любое пространство.
Последовательно показываются четыре изображения. Во-первых, LG OLED Posé виден спереди в белом и деревянном жилом помещении, где на экране изображено красочное минималистичное произведение искусства. На втором изображении LG OLED Posé показан сзади в гостиной в ретро-цветах с виниловой пластинкой на задней медиа-полке. И наконец, на двух разных боковых изображениях под углом показан крупным планом LG OLED Posé, где демонстрируется его округлость по краям и задняя полка.
*Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.
**Это изделие может изгибаться и менять изгиб.
***По результатам внутреннего тестирования максимальная кривизна аналогична изделиям с фиксированной кривизной 900R, а минимальная кривизна аналогична плоскому дисплею.
****Имитация изображений.
*Источник: Omdia. Объемы поставок, 2013–2023 гг. Результаты предоставляет не компания LG Electronics. Третьи стороны могут опираться на них только на свой риск. Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.omdia.com/for.