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Золотая эмблема телевизора OLED «№ 1 в мире в течение 11 лет» на черном фоне. Прожектор освещает эмблему, а пространство заполняют золотые абстрактные звезды.

11 лет на вершине успеха

*Источник: Omdia. Объемы поставок, 2013–2023 гг. Результаты предоставляет не компания LG Electronics. Третьи стороны могут опираться на них только на свой риск. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Проверенные временем легендарные модели и восходящие звезды

Невозможно в один миг освоить многолетний опыт работы над усовершенствованием технологий. Для этого требуются беспрецедентное стремление к инновациям, высокое мастерство и ИИ-процессор alpha 11, меняющий не только изображение. 

Теперь в зале славы появился еще один новый шедевр — LG OLED evo G4.

Видео начинается с самоподсвечивающегося OLED 2013 года и демонстрирует другие революционные модели LG OLED: телевизор-обои 2017 года, сворачиваемый LG OLED R 2020 года, LG OLED Posé 2022 года и заканчивается LG OLED evo 2024 года, на котором отображаются фиолетовый и оранжевый абстрактные рисунки, надпись «LG OLED evo» и логотип ИИ-процессора alpha 11. Цвета отражаются от экрана на пол.
Красные, оранжевые и пурпурные огни, подсвечивающие надпись «Уникальные впечатления от изображения и звука».

Уникальные впечатления от изображения и звука

ИИ-процессор alpha 11 4K от компании LG едва различим в темноте. ИИ-процессор сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. На материнской плате появляются новые вспышки, простирающиеся дальше.

Процессор α11 AI

Уникальный чипсет, предназначенный исключительно для OLED, изменит ваш пользовательский опыт благодаря 11 годам глубокого обучения, графики и скорости.

Показана галерея из 6 изображений воздушных шаров в небе. Выбираются два изображения. Затем появляется галерея из 6 изображений людей, пускающих пузыри. Выбираются еще 2 изображения. На черном экране появляется розово-фиолетовый значок загрузки. На экране возникает мистический пейзаж, а слева направо постепенно появляются усовершенствования.

AI Picture Wizard

Выберите фотографии на Ваш вкус, и AI Picture Wizard создаст для вас уникальное изображение.

Телевизор LG OLED TV в современной квартире. На изображении появляется сетка, напоминающая сканирование пространства, а затем синие звуковые волны излучаются из экрана, идеально заполняя комнату звуком.

Настройка AI Acoustic Tuning

Акустическая система определяет планировку комнаты и место, где вы сидите, чтобы создать вокруг вас звуковой купол, идеально подходящий к уникальной акустике вашей комнаты.

Женщина с пронзительными голубыми глазами и в ярко оранжевой кофте в темном пространстве. Красные линии, изображающие усовершенствования ИИ, покрывают часть ее лица, которая выглядит яркой и детализированной, в то время как остальная часть изображения выглядит менее красочной.

Супермасштабирование с помощью ИИ

После классификации кадра функции AI Noise Reduction и AI Super Resolution реалистично улучшают сцены.

На светло-сиреневом фоне парит телевизор LG OLED TV, на экране которого демонстрируется выступление гитариста. Белые бусины звука и волны исходят от телевизора и кружат вокруг него.

Виртуальный 11.1.2-канальный объемный звук

Ощутите безумное погружение в систему всеохватывающего 11.1.2-канального виртуального объемного звука.

*Имитация изображений.

**Сравнение проводится на основе обычного телевизора с ИИ-процессором alpha 5.

***Виртуальный 11.1.2-канальный объемный звук и ремастеринг голоса с помощью ИИ доступны только в ИИ-процессоре alpha 11.

****Включается через меню режима звука.

*****Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

Желтый свет градиентно подсвечивает текст «Для вашего комфортного интерьера», расположенный ниже.

Полная свобода!

Вид с воздуха на телевизор LG OLED TV на напольной подставке и приставку для нулевого подключения. Над приставкой появляется красный логотип подключения и в центре — сигнал, подключающий ее к телевизору. Включается телевизор, вид меняется на фронтальный, и демонстрируется балерина, танцующая соло на сцене.

Беспроводное подключение - технология Zero Connect

Великолепие OLED с возможностью беспроводного подключения

Мужчина смотрит ковбойский фильм со своей собакой в уютном жилом пространстве вечером. Вокруг закрепленного на стене телевизора LG OLED TV нет проводов, а приставка для беспроводного подключения аккуратно размещается на приставном столике. Затем изображение переходит на другую картинку, на которой изображен мужчина, смотрящий ковбойский фильм, c телевизором LG OLED TV на напольной подставке в уютном и темном жилом пространстве. Вокруг телевизора LG OLED TV и его напольной подставки нет проводов, а приставка для беспроводного подключения аккуратно размещается на приставном столике.
На одном из изображений мужчина играет в игру на своем телевизоре LG OLED TV, а его собака лежит на полу в уютном жилом пространстве с нейтральным декором. Из окна открывается вид на город. Закрепленный на стене телевизор LG OLED TV не окружен проводами, а приставка для беспроводного подключения аккуратно размещается на приставном столике. А на другом изображении показана рука человека, подключающего устройство к приставке для беспроводного подключения.

Первый в мире беспроводной телевизор OLED TV с частотой 120 Гц, разрешением 4K и беспроводным AV-подключением, LG OLED M Series, может быть установлен в любом месте, и вы сможете наслаждаться свободой интерьера. Разместите приставку для нулевого подключения в любом удобном для вас месте и подключайте к ней игровые консоли и другие периферийные устройства, освобождая место для просмотра телевизора от проводов и беспорядка.

*Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

**Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

***Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

****Фраза «первый в мире беспроводной OLED» относится к телевизорам OLED с возможностью подключения с частотой 120 Гц и разрешением 4K.

Сине-зеленые, пурпурные и фиолетовые огни освещают надпись «Дизайн, подходящий для любого образа жизни», расположенную ниже.

Дизайн, подходящий для
любого образа жизни

LG OLED evo G4

Идеальная пара!

Невероятные инновации для вдохновляющих интерьеров. One wall дизайн LG OLED evo G4 и идеально подходящий к нему Саундбар LG SG10TY — это вершина дизайнерской мысли.

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Последовательно показываются три изображения. Сначала пара смотрит концерт на LG OLED evo G4 с идеально подходящей к нему звуковой панелью LG Soundbar SG10TY в современном жилом пространстве, а аналогичное изображение с мужчиной, смотрящим телевизор, показано на мобильном устройстве. Ниже на одном показан угловой вид снизу на телевизор LG OLED TV и звуковую панель LG Soundbar. А на другом показан вид в боковом ракурсе на телевизор LG OLED evo G4 и звуковую панель LG Soundbar SG10TY, имеющие невероятно тонкие размеры и практически не отделяющиеся от стены.

LG OLED evo C4 с SC9

Создан для исполнения незабываемого дуэта

Гармония невероятного зрелища и звука. Погрузитесь во все, что вы смотрите, с помощью телевизора LG OLED evo C4 и идеально подходящему к нему LG Саундбара SC9.

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Последовательно показываются три изображения. Во-первых, вид в боковом ракурсе на телевизор LG OLED evo C4, на экране которого демонстрируется пейзажная фотография в гостиной, оформленной в непринужденном богемном стиле с теплым освещением. А затем две женщины наслаждаются и следят за футбольным матчем на экране телевизора LG OLED evo C4 в светлой гостиной с непринужденной атмосферой. Звуковая панель LG SC9 аккуратно крепится к телевизору. И наконец, вид в разрезе под углом на LG OLED evo C4, прикрепленный к звуковой панели LG Soundbar SC9 с помощью кронштейна Synergy Bracket.

LG OLED Flex

Кардинально измените игру

Изгибайте телевизор и повышайте уровень своей игры. Инновационный сгибаемы экран LG OLED Flex одним нажатием кнопки превращается из плоского экрана в изогнутый дисплей с углом 900R для усиления эффекта погружения.

LG OLED Flex виден сзади в красочной игровой комнате. Щитовая конструкция подсвечивается красной подсветкой. На другом изображении LG OLED Flex показан спереди в темной игровой комнате с фиолетовым освещением, где можно играть в гоночную игру.

LG Object Collection Posé

Красота со всех сторон в любом пространстве

Красота LG OLED Posé с передней и задней стороны добавляет художественный изыск в любое пространство.

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Последовательно показываются четыре изображения. Во-первых, LG OLED Posé виден спереди в белом и деревянном жилом помещении, где на экране изображено красочное минималистичное произведение искусства. На втором изображении LG OLED Posé показан сзади в гостиной в ретро-цветах с виниловой пластинкой на задней медиа-полке. И наконец, на двух разных боковых изображениях под углом показан крупным планом LG OLED Posé, где демонстрируется его округлость по краям и задняя полка.

*Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

**Это изделие может изгибаться и менять изгиб. 

***По результатам внутреннего тестирования максимальная кривизна аналогична изделиям с фиксированной кривизной 900R, а минимальная кривизна аналогична плоскому дисплею.

****Имитация изображений.

ПК: LG OLED evo G4, LG OLED evo C4 и LG OLED B4 рядом друг с другом, на экране каждого из которых демонстрируется абстрактное произведение искусства разных цветов. Свет от каждого телевизора падает на пол. Золотая эмблема телевизора OLED «№ 1 в мире в течение 11 лет» в верхнем правом углу. С другой стороны, в мобильном устройстве подряд показаны одинаковые изображения LG OLED evo G4, LG OLED evo C4 и LG OLED B4.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА LG OLED

Флагманские модели LG OLED, 11 лет на вершине!

Флагманские модели LG OLED, 11 лет на вершине! Узнать больше

*Источник: Omdia. Объемы поставок, 2013–2023 гг. Результаты предоставляет не компания LG Electronics. Третьи стороны могут опираться на них только на свой риск. Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.omdia.com/for.