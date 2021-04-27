Готовьте как шеф-повар с помощью варочных панелей от LG STUDIO

Еще какое-то время назад выбор какую плиту купить на кухню не стоял перед потребителями так остро. Люди, в домах которых был проведен газ, покупали газовые плиты, остальные – электрические. Сегодня выбор моделей велик и на смену обычным электрическим плитам пришли индукционные. Именно они по популярности делят пальму первенства с газовыми плитами.

Так какой вариант все-таки предпочесть?

Во-первых, стоит отметить, что варочные плиты, как отдельно стоящее устройство, уходят в прошлое. Им на смену пришли варочные панели. Этот вариант значительно удобнее, потому что позволяет сэкономить пространство и интегрировать панель в кухонный гарнитур так, как нужно именно вам в зависимости от дизайна интерьера. Теперь нет необходимости устанавливать варочную панель прямо над духовкой, как у стандартных плит, вы можете полностью спроектировать рабочую поверхность под себя.

Во-вторых, тренды в современном строительстве тоже диктуют условия. Во многих новостройках газ не проведен, и жильцы преимущественно устанавливают именно индукционные панели.

Индукционные панели от LG STUDIO зарекомендовали себя как надежные помощники на кухне. Модели LG HU-641PH, LG HU-642PH и LG HU-642VH оснащены сенсорным управлением и позволяют регулировать уровень мощности, включать и выключать все функции одним лишь прикосновением к электронной сенсорной панели. Поверхность стеклокерамическая, что значительно облегчает управление и делает процесс очищения после использования гораздо проще. Таймер приготовления позволяет контролировать процесс приготовления и делает его более безопасным: вы можете выбрать время от 1 до 99 минут для каждой индукционной зоны и будьте уверены, что они будут автоматически отключены в заданный момент.

Еще одна незаменимая функция индукционных панелей от LG STUDIO – быстрый разогрев Power Boost. Он ускоряет процесс приготовления блюда, подавая максимальную мощность на выбранную зону нагревания. Кстати, на панели управления отображается индикатор остаточного тепла, который предупреждает, что температура поверхности опасна для касания.

Все панели оснащены четырьмя зонами приготовления. А модель LG HU-642VH позволяет превращать две левых конфорки в одну большую прямоугольную. Вы сможете готовить на ней блюда, которые требуют посуды необычной формы или большего размера

В чем же основные преимущества индукционных варочных панелей? Их мощность значительно выше, чем у газовых, а это значит, что нагрев посуды и процесс приготовления блюда происходит быстрее. Уход за керамической панелью очень простой – ваша рабочая зона всегда выглядит идеально. Индукционные панели не образуют нагар и копоть, что также помогает поддерживать кухню в чистоте. А их дизайн настолько изящный и простой, что подходит для любого дизайна интерьера.

Конечно, за такие достоинства приходится платить, поэтому цена индукционных панелей выше, чем газовых.

Газовые варочные панели LG HU-641BAG и LG HU-641DAG – идеальное решение, если вы все-таки предпочитаете пользоваться на кухне газом. Многие люди, в домах которых проведен газ, считают неправильным перекрывать систему, устанавливая плиты с электрическим нагревом и просто выбирают современные газовые панели.

Газовые панели от LG STUDIO выглядят очень стильно и оснащены автоматическим поджигом, то есть, встроенным в ручки регуляторов электронным воспламенением. Это гарантирует большую безопасность во время использования и избавляет вас от необходимости покупать спички или зажигалку. Решетки газовых поверхностей сделаны из чугуна, который является одним из самых прочных материалов и гарантирует, что использовать эту варочную панель вы будете очень долго. Сами горелки для газовых конфорок производит итальянская компания SABAF – один из мировых лидеров по производству комплектующих для газовых приборов. Кстати, одна из конфорок модели LG HU-641DAG оснащена так называемой «двойной короной» для увеличения мощности и распределения подачи тепла. И, самое главное – с газовыми панелями от LG STUDIO вам не нужно больше беспокоиться об утечке газа. Они оснащены датчиками контроля газа, поэтому в случае, если произошло неожиданное затухание пламени, то датчик моментально перекрывает подачу газа для конфорки и восстановить ее можно только повторным включением конфорки вручную.

Какими же еще достоинствами обладают газовые панели? Безусловно, они экономичнее. И само устройство стоит дешевле и не нужно переплачивать за электроэнергию (газ расходуется медленнее, чем электричество и стоит дешевле). А еще вы можете готовить в любой посуде – бабушкин любимый казан, доставшийся вам по наследству точно не останется без дела. К недостаткам можно отнести сложности с удалением жира и остатков пищи с поверхности, а также невозможность использования панели как части рабочей зоны в момент, когда на ней ничего не готовится.

Какому из вариантов вы бы не отдали предпочтение – газовой или индукционной варочной панели, можете быть уверены в том, что выбирая продукцию LG STUDIO, вы всегда выбираете высокое качество, комфорт и самые передовые технологии.