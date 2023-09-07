About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Индукционная варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, быстрый нагрев, сенсорное управление

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Индукционная варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, быстрый нагрев, сенсорное управление

HU642PH

Индукционная варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, быстрый нагрев, сенсорное управление

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ1

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Уровень мощности и все функции регулируются простым прикосновением к электронной сенсорной панели управления на керамической поверхности. Поэтому ей очень легко управлять, а также очищать после использования.

* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида

ТАЙМЕР ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Все зоны приготовления могут быть автоматически отключены с помощью встроенного таймера приготовления блюда. Вы можете выбрать время от 1 до 99 минут для каждой индукционной зоны. По истечению времени они автоматически отключатся. Такой таймер позволяет готовить удобно, безопасно и легко.

БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ POWER BOOST*

Функция Power Boost* позволяет быстрее нагреть все включенные зоны индукционной плиты до определенной температуры, подавая на них большую мощность. Эта функция экономит ваше время на приготовление блюда.
*Пауэр Буст.

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Во время приготовления на панели отображается индикатор остаточного тепла, который сообщает, что температура поверхности является опасной для касания. После выключения панели знак отображается до тех пор пока она не остынет и ее можно будет безопасно касаться.

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем (л)
-
Габариты (ш x г x в, мм)
590 х 520 х 60
Основная технология
Сенсорное управление
Особенности
Быстрый разогрев POWER BOOST

Все характеристики

ФУНКЦИИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Тип варочной поверхности

Встраиваемая индукционная панель

Количество элементов на варочной поверхности/Горелки

4

УДОБСТВО

Таймер готовки

АКСЕССУАРЫ

Скребок (шт.)

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Тип управления варочной поверхностью

Сенсорный

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

690 х 115 х 645

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

590 х 60 х 520

Масса продукта (кг)

11

Габариты проема (Ш x В x Г) (мм)

560 х 60 х 490

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет корпуса

Черный

Тип варочной поверхности

Встраиваемая индукционная панель

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

220-240/50-60

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

HU642PH

Индукционная варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, быстрый нагрев, сенсорное управление

Найти онлайн