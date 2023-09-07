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Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг
Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип варочной поверхности
-
встраиваемая газовая панель
-
Газовая конфорка - Левая передняя (СПГ/СНГ) (Ватт)
-
1000
-
Газовая конфорка - Левая задняя (СПГ/СНГ) (Ватт)
-
3000
-
Газовая конфорка - Правая передняя (СПГ/СНГ) (Ватт)
-
1750
-
Газовая конфорка - Правая задняя (СПГ/СНГ) (Ватт)
-
1750
-
Количество элементов на варочной поверхности/Горелки
-
4
-
Тип управления варочной поверхностью
-
механический
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
680 х 170 х 600
-
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
-
590 х 90 х 510
-
Масса продукта (кг)
-
10.5
-
Габариты проема (Ш x В x Г) (мм)
-
560 х 70 х 490
-
Цвет корпуса
-
нержавеющая сталь
-
Тип варочной поверхности
-
встраиваемая газовая панель
-
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
-
230/50
-
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