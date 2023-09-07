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Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг

Характеристики

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Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг

HU641BAG

Газовая варочная поверхность LG STUDIO, 4 конфорки, газконтроль, электроподжиг

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем (л)
-
Габариты (ш x г x в, мм)
590 х 510 х 90
Основная технология
Автоподжиг конфорок
Особенности
Управление спереди, Детектор затухания пламени, Долговечные материалы

Все характеристики

ФУНКЦИИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Тип варочной поверхности

встраиваемая газовая панель

Газовая конфорка - Левая передняя (СПГ/СНГ) (Ватт)

1000

Газовая конфорка - Левая задняя (СПГ/СНГ) (Ватт)

3000

Газовая конфорка - Правая передняя (СПГ/СНГ) (Ватт)

1750

Газовая конфорка - Правая задняя (СПГ/СНГ) (Ватт)

1750

Количество элементов на варочной поверхности/Горелки

4

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Тип управления варочной поверхностью

механический

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

680 х 170 х 600

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

590 х 90 х 510

Масса продукта (кг)

10.5

Габариты проема (Ш x В x Г) (мм)

560 х 70 х 490

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет корпуса

нержавеющая сталь

Тип варочной поверхности

встраиваемая газовая панель

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

230/50

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