About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Выбираем беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9: на что стоит обратить внимание

Выбираем беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9: на что стоит обратить внимание

11/15/2022
Беспроводные вертикальные пылесосы из популярной серии LG CordZero™ A9 уже успели завоевать признание покупателей в качестве мощной и при этом удобной в использовании бытовой техники для уборки квартиры.

 

Стильный минималистичный внешний вид пылесоса LG CordZero™ серии A9 станет приятным дополнением дизайна современного дома – как в процессе уборки, так при хранении на изящной зарядной станции. Благодаря небольшому весу, отсутствию проводов, массивного корпуса и шланга, он не будет помехой при перемещении по квартире.

 

Каждая модель этой серии имеет по-своему привлекательный дизайн, выдающиеся технические характеристики. Для каждой из них присущи свои особенности исполнения и комплектации – в том числе, различными насадками, которые в зависимости от модификации помогут произвести одновременно влажную и сухую уборку, удалить пыль в салоне автомобиля, дальних уголках антресолей и других труднодоступных местах.

 

Сегодня мы расскажем о возможностях моделей современной серии LG CordZero™ A9 именно с прикладной точки зрения, уделив внимание в том числе описанию разнообразных функций сменных насадок. Но сначала – несколько слов о технологиях и возможностях, доступных во всех моделях этой серии.

 

Мощь, универсальность, автономность

Все беспроводные пылесосы LG CordZero™ серии A9 представляют из себя легкие и маневренные решения для быстрой и неутомительной домашней уборки, без какой-либо привязки к проводам и розеткам.

 

В каждом пылесосе серии LG CordZero™ A9 используется производительный высокоскоростной инверторный мотор LG Smart Inverter Motor™, который благодаря вакуумной технологии воздушного потока LG AEROSCIENCE™ использует мощные мини-вихри воздуха для отделения и улавливания частиц пыли и мусора. Технология Axial Turbo Cyclone™ обеспечивает эффективное разделение пыли и мусора на мелкие и крупные фракции внутри вакуумных циклонных камер. На инверторный мотор предоставляется 10-летняя гарантия LG.

 

 

 

 

 

 

  •  

    Пятиступенчатая система фильтрации LG CordZero™ A9 позволяет удалить до 99,97%1 пыли размером от 0,3 микрона. Фильтры легко извлечь и почистить, просто промыв под обычной проточной водой, что обеспечит вам дополнительную экономию на расходных материалах.

     

    Управление пылесосом осуществляется простым касанием. Удобная ручка Opti-balanced Handle™ позволяет легко и без лишних усилий дотянуться даже до дальних углов на потолке или под диваном. Раскладную телескопическую трубку можно зафиксировать в одном из 4 разных режимах для удобства каждого члена семьи, при этом эргономичный дизайн ручки сводит к минимуму нагрузку на запястье во время уборки.

     

    LG A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1: флагманские модели «на все руки»

    Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 с многофункциональной компактной станцией All-in-One™ и максимальной комплектацией сменными насадками воплощает все лучшие наработки LG в области технологий и дизайна. Именно поэтому A9T-ULTRA2 включена в линейку бытовой техники премиального класса LG Objet Collection.

     

     

     

     

    Элегантная компактная станция All-in-One™, которой комплектуется только эта модель, выполнена в современном сдержанном дизайне и легко вмещает пылесос, аксессуары и до 6 насадок, включая комбинированную щетку 2-в-1, щелевую насадку и насадку для влажной уборки2 .

     

    После установки пылесоса на станцию она автоматически переносит содержимое контейнера для мусора в прикрепленный мешок3 , предотвращая попадание мельчайших частиц обратно в воздух. В станцию также встроен светодиодный источник ультрафиолетового света UVC, который препятствует распространению бактерий внутри мешка4 . Ультрафиолетовые UVC-светодиоды работают в течение 2 часов, пока пылесос находится на зарядке. Станция хранит сменные насадки, а также заряжает дополнительный аккумулятор для пылесоса, так что пользователи могут быстро заменить батарею и продолжить уборку, не дожидаясь подзарядки.

     

    Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 – ближайший «родственник» A9T-ULTRA2, комплектуется универсальной зарядной станцией с тремя вариантами ее размещения – на стене, на полу вертикально или на полу горизонтально.

     

     

     

     

    Оба флагманских пылесоса серии A9 поставляются с двумя мощными литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают автономную работу до 120 минут5 без подзарядки. Пользователь может быстро заменить батарею и продолжить уборку, при этом станции способны заряжать оба аккумулятора одновременно.

     

    Обе модели оснащены инверторным мотором LG Smart Inverter Motor™ с максимальной для серии A9 мощностью всасывания до 200 Вт. LG A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1 поддерживают технологию Kompressor™, которая позволяет спрессовывать пыль и мусор в пылесборнике и уменьшать их до 2,4 раза6 , благодаря чему пылесос можно очищать гораздо реже.

     

    Обе флагманские модели также оснащены беспроводным интерфейсом Wi-Fi и легко интегрируются в экосистему умного дома при подключении к приложению LG ThinQ™, с помощью которого можно получать полезные уведомления на смартфон, например: о возникновении засоров, необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора. Кроме того, приложение ведет журнал уборки и при необходимости поможет запустить процесс диагностики пылесоса, в том числе, в дистанционном режиме.

     

    Пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 поставляется с максимальным набором сменных насадок. Так, моющая насадка Power Drive Mop™7 с двойным мотором и вращающимися тканевыми накладками позволяет производить одновременно сухую и влажную уборку.

     

    Автоматическая система контролирует подачу воды при уборке разных типов напольных покрытий и позволяет избежать образования луж во время мытья полов, а вращающиеся диски для сбора пыли и грязи с твердых поверхностей протирают поверхность для безупречного результата. Оптимальную влажность ткани в насадке предусматривают 3 уровня интенсивности подачи воды и электрический насос.

     

    Универсальная насадка Power Drive Nozzle™, оснащенная встроенным мотором с прямым приводом для вращения щетки, обеспечивает одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ворсистом ковре. Дополнительный комфорт и удобства уборки достагаются с помощью специальной технологии Anti-tangle, которая минимизирует запутывание волос и шерсти домашних животных на щетку.

     

    Для эффективного удаления шерсти домашних животных с таких поверхностей, как мягкая мебель, постельное белье или лежанка вашего питомца, пылесос комплектуется специальной дополнительной насадкой Power Drive Mini. Ее конструкция включает валик с пластиковыми лопастями, который легко извлекается для периодической очистки.

     

    В комплект поставки A9T-ULTRA2 также включена комбинированная сменная насадка «2 в 1», в которой мягкая щетина сочетается с твердой для оптимальной уборки пыли с мебели, насадка Slim Power Dirve™ для уборки пола, щелевая насадка для труднодоступных мест и универсальная насадка с электроприводом для ковров и твердых поверхностей,

     

    В комплекте с пылесосом LG A9K-MAX1 поставляется пять сменных насадок – почти как с A9T-ULTRA2 за вычетом насадки Slim Power Drive™.

     

     

 

 

LG A9N-PRIME и A9N-CORE: легкие, мобильные, удобные

В беспроводных вертикальных пылесосах LG CordZero™ моделей A9N-PRIME и A9N-CORE, как и во флагманах серии A9, используются все ключевые вакуумные технологии LG для качественной уборки дома: мощный инверторный мотор LG Inverter Motor, AEROSCIENCE™ для создания быстрого потока воздуха внутри вакуумных циклонных камер, Axial Turbo Cyclone™ для отделения частиц пыли с помощью мощных мини-вихрей воздуха и система многоступенчатой фильтрации.

 

 

 

 

Оба пылесоса обеспечивают мощность всасывания до 160 Вт. Каждая модель комплектуется съемным литий-ионным аккумулятором, один заряд которого обеспечивает до 50 минут непрерывной работы пылесоса в нормальном режиме.

 

Пылесос LG CordZero™ A9N-CORE поставляется в комплекте с универсальной зарядной станцией, которую можно разместить как на стене, так и на полу в горизонтальном или вертикальном положении. Пылесос LG CordZero™ A9N-PRIME комплектуется зарядной станцией с настенным крепежом.

 

 

 

 

В комплект поставки обеих моделей входит три наиболее востребованных сменных насадки – щелевая для труднодоступных мест, универсальная «2 в 1» для уборки мебели и пыли, а также Power Drive™ для чистки ковра. Кроме того, A9N-CORE дополнительно комплектуется насадкой Power Dirve™ для уборки пола.

 

  •  

    # # #

    1Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTM F1977-04 (2017), в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий использования пылесоса.
    2Насадки и аксессуары, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от региона или модели продукта.
    3Пылевой мешок следует заменять, когда индикатор на дисплее мигает. LG рекомендует заменять пылевой мешок каждые 3 месяца для обеспечения оптимальной производительности и предотвращения роста бактерий.
    4Протестировано KRIBS (Корейский научно-исследовательский институт биологических наук и биотехнологий) в соответствии с протоколом LG Electronics, сравнивающим количество живых бактерий в мешке для пыли станции «все в одном» после работы светодиода UVC в течение двух часов (номер модели: VDS-ST1*U) при температуре 23,0 градусов Цельсия (±2,0℃) и относительной влажности 45% (±5%). Мешок в универсальной станции заполняется имитацией домашней пыли (указанной в стандарте IEC 628852 7.2.2.3) и бактериями (золотистый стафилококк, pseudomonas aeruginosa, pneumonia bacilli, кишечная палочка – около 107 КОЕ/мл для каждой тестируемой бактерии), выращенными в чашке Петри. Тестируемые бактерии располагаются на девяти репрезентативных участка поверх пыли. Скорость ингибирования роста бактерий может варьироваться в зависимости от фактических условий окружающей среды.
    5Согласно результатам внутреннего тестирования LG, время работы в Нормальном, Мощном и Турбо режимах составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Эти значения применимы, когда используются две батареи, одна заряжается в пылесосе, а другая напрямую заряжается зарядной станцией. С одним аккумулятором (аккумулятор заряжается напрямую от зарядной станции) время работы для каждого режима Нормальный, Мощный и Турбо составляет до 60 минут, 30 минут, 7 минут соответственно. Фактическое время работы может сократиться при использовании насадки Power Drive Nozzle с двигателем, а также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и часов использования. Тест проводился при комнатной температуре (26°C), без щетки и с включенным Wi-Fi.
    6Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
    7В отличие от предыдущих моделей, LG CordZero захватывает углы на 89° лучше, повышая качество уборки в углах до 94°

     

 