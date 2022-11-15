Выбираем беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9: на что стоит обратить внимание

Пятиступенчатая система фильтрации LG CordZero™ A9 позволяет удалить до 99,97%пыли размером от 0,3 микрона. Фильтры легко извлечь и почистить, просто промыв под обычной проточной водой, что обеспечит вам дополнительную экономию на расходных материалах.

Управление пылесосом осуществляется простым касанием. Удобная ручка Opti-balanced Handle™ позволяет легко и без лишних усилий дотянуться даже до дальних углов на потолке или под диваном. Раскладную телескопическую трубку можно зафиксировать в одном из 4 разных режимах для удобства каждого члена семьи, при этом эргономичный дизайн ручки сводит к минимуму нагрузку на запястье во время уборки.

LG A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1: флагманские модели «на все руки»

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 с многофункциональной компактной станцией All-in-One™ и максимальной комплектацией сменными насадками воплощает все лучшие наработки LG в области технологий и дизайна. Именно поэтому A9T-ULTRA2 включена в линейку бытовой техники премиального класса LG Objet Collection.

Элегантная компактная станция All-in-One™, которой комплектуется только эта модель, выполнена в современном сдержанном дизайне и легко вмещает пылесос, аксессуары и до 6 насадок, включая комбинированную щетку 2-в-1, щелевую насадку и насадку для влажной уборки

После установки пылесоса на станцию она автоматически переносит содержимое контейнера для мусора в прикрепленный мешок, предотвращая попадание мельчайших частиц обратно в воздух. В станцию также встроен светодиодный источник ультрафиолетового света UVC, который препятствует распространению бактерий внутри мешка. Ультрафиолетовые UVC-светодиоды работают в течение 2 часов, пока пылесос находится на зарядке. Станция хранит сменные насадки, а также заряжает дополнительный аккумулятор для пылесоса, так что пользователи могут быстро заменить батарею и продолжить уборку, не дожидаясь подзарядки.

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 – ближайший «родственник» A9T-ULTRA2, комплектуется универсальной зарядной станцией с тремя вариантами ее размещения – на стене, на полу вертикально или на полу горизонтально.

Оба флагманских пылесоса серии A9 поставляются с двумя мощными литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают автономную работу до 120 минутбез подзарядки. Пользователь может быстро заменить батарею и продолжить уборку, при этом станции способны заряжать оба аккумулятора одновременно.

Обе модели оснащены инверторным мотором LG Smart Inverter Motor™ с максимальной для серии A9 мощностью всасывания до 200 Вт. LG A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1 поддерживают технологию Kompressor™, которая позволяет спрессовывать пыль и мусор в пылесборнике и уменьшать их до 2,4 раза, благодаря чему пылесос можно очищать гораздо реже.

Обе флагманские модели также оснащены беспроводным интерфейсом Wi-Fi и легко интегрируются в экосистему умного дома при подключении к приложению LG ThinQ™, с помощью которого можно получать полезные уведомления на смартфон, например: о возникновении засоров, необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора. Кроме того, приложение ведет журнал уборки и при необходимости поможет запустить процесс диагностики пылесоса, в том числе, в дистанционном режиме.

Пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 поставляется с максимальным набором сменных насадок. Так, моющая насадка Power Drive Mop™с двойным мотором и вращающимися тканевыми накладками позволяет производить одновременно сухую и влажную уборку.

Автоматическая система контролирует подачу воды при уборке разных типов напольных покрытий и позволяет избежать образования луж во время мытья полов, а вращающиеся диски для сбора пыли и грязи с твердых поверхностей протирают поверхность для безупречного результата. Оптимальную влажность ткани в насадке предусматривают 3 уровня интенсивности подачи воды и электрический насос.

Универсальная насадка Power Drive Nozzle™, оснащенная встроенным мотором с прямым приводом для вращения щетки, обеспечивает одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ворсистом ковре. Дополнительный комфорт и удобства уборки достагаются с помощью специальной технологии Anti-tangle, которая минимизирует запутывание волос и шерсти домашних животных на щетку.

Для эффективного удаления шерсти домашних животных с таких поверхностей, как мягкая мебель, постельное белье или лежанка вашего питомца, пылесос комплектуется специальной дополнительной насадкой Power Drive Mini. Ее конструкция включает валик с пластиковыми лопастями, который легко извлекается для периодической очистки.

В комплект поставки A9T-ULTRA2 также включена комбинированная сменная насадка «2 в 1», в которой мягкая щетина сочетается с твердой для оптимальной уборки пыли с мебели, насадка Slim Power Dirve™ для уборки пола, щелевая насадка для труднодоступных мест и универсальная насадка с электроприводом для ковров и твердых поверхностей,

В комплекте с пылесосом LG A9K-MAX1 поставляется пять сменных насадок – почти как с A9T-ULTRA2 за вычетом насадки Slim Power Drive™.