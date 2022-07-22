Каждый год 24 июля в мире отмечается Международный день заботы о себе, или Международный день самопомощи (International Self-Care Day, ISD). Впервые это мероприятие было разработано и предложено в 2011 году Международным некоммерческим фондом самопомощи, зарегистрированным в Великобритании, в качестве одной из жизненно важных мер поддержки здоровья.



Конечная цель фонда – официальное признание Дня самопомощи со стороны ООН в качестве официального памятного дня, однако уже сейчас он широко празднуется во многих странах мира.







Дата Международного дня заботы о себе выбрана неслучайно: все становится понятно без слов, если записать ее в традиционном формате – 24/7. И действительно, кто еще может и должен круглосуточно думать о своем физическом, ментальном и эмоциональном здоровье, как не мы сами в первую очередь!



Уход за собой – это совсем не обязательно спа-процедуры, роскошный отпуск или что-то масштабное. Заботу о самом себе не нужно зарабатывать или заслуживать, она далеко не всегда должна быть дорогой.



Каждый заботится о себе разными способами. Для некоторых это может означать ежедневную прогулку после работы, посещение фитнес-занятий или даже приготовление обеда накануне вечером, чтобы утром было немного больше времени для медитации.



По сути, принципы заботы о самом себе наиболее близки тому, что принято называть ЗОЖ – здоровый образ жизни. Человек, который придерживается этой концепции, стремится расширять знания о здоровье, соблюдать распорядок дня, правильно питаться, иметь здоровую физическую активность, полноценный сон и отдых, отказываться от вредных привычек.



Так что в определенном смысле Международный день заботы о себе – это и есть самый настоящий праздник ЗОЖ.



Интересно отметить, что в 2019 году ВОЗ объявила «Месяц заботы о себе», который начинается 24 июня и заканчивается в Международный день самопомощи. Мы же предлагаем несколько полезных советов, которые позволят вам заботиться о благополучии себя и ваших близких 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.







Дышите чистым свежим воздухом



Современные кондиционеры LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха – такие как LG AP12RT и LG AP09RT , способны круглые сутки насыщать жилое помещение чистым воздухом. Они оснащены «умным» датчиком PM 1.0, который автоматически определяет концентрацию микрочастиц пыли размером до 1 мкм.



При необходимости включается распылитель ионов, который генерирует миллионы заряженных частиц, и те, соединившись с частицами пыли, притягиваются магнитным фильтром. Микро-пылевой фильтр кондиционера удаляет из воздуха до 99,9%1 мельчайших вдыхаемых частиц, микробов и аллергенов.



Двойной инверторный компрессор LG DUAL Inverter Compressor™ непрерывно регулирует скорость, а высокоскоростной интервал охлаждения снижает температуру воздуха на 40 процентов быстрее, чем большинство неинверторных бытовых моделей, с меньшим на 70 процентов потреблением электроэнергии2.



Уникальная технология LG с использованием наклонного вентилятора в сочетании с компрессором DUAL Inverter Compressor™ обеспечивает бесперебойную и практически бесшумную работу устройства днем и ночью. В режиме комфортного сна кондиционер создает максимально благоприятный микроклимат, автоматически регулируя три различные функции: непрямой поток воздуха, выключение через 7 часов и логику мягкого обдува во время сна.







Ни пылинки, ни соринки



Совсем недавно в Казахстане поступил в продажу новейший беспроводной пылесос LG A9T-Ultra2 из серии LG CordZero® Objet Collection премиум класса с инновационной зарядной станцией «все в одном» и полностью автоматизированной системой удаления пыли. Основой конструкции пылесоса является интеллектуальный мотор LG Smart Inverter Motor™ с высокой скоростью вращения двигателя и технология Axial Turbo Cyclone™, создающая мощный воздушный поток внутри вакуумных циклонных камер для захвата даже самых мелких частиц пыли в течение продолжительного времени для быстрой очистки поверхности.



Компактная зарядная станция, выполненная в современном сдержанном дизайне, легко вмещает пылесос, насадки и аксессуары, включая комбинированную щетку 2-в-1, щелевую насадку и насадку для влажной уборки.3 Помимо зарядки батареи пылесоса, стация хранит дополнительный аккумулятор для оперативной замены во время уборки. Когда LG A9T-Ultra2 закреплен на подставке, содержимое его контейнера для мусора автоматически всасывается в станцию и собирается в прикрепленный мешок, а встроенный светодиодный источник ультрафиолетового света UVC препятствует распространению бактерий внутри мешка4.



Пыль попадает в систему прессования Kompressor®, и затем с помощью специальной лопасти ее можно сжать в компактные брикеты. Это позволяет вместить до 2,45 раз больше пыли в тот же объем контейнера и безопасно утилизировать ее. Контакт с пылью при этом сводится к минимуму.







Питайтесь свежими полезными продуктами



LG постоянно совершенствует инновации в области охлаждения и заморозки для сохранения свежести продуктов питания. Одна из новейших разработок LG в этой области – технология LG DoorCooling+, которая уберегает камеру холодильника от перепадов температуры с помощью специального потока холодного воздуха, циркулирующего вдоль всей поверхности дверцы, и обеспечивает на 32%6 более быстрое и равномерное охлаждение.



Уже сейчас в Казахстане можно приобрести различные холодильники с поддержкой LG DoorCooling+, включая LG Side-by-Side GC-B257SQZV объемом 647 л, удобный LG GC-B569PECM объемом 451 л с нижним морозильником, а также стильный дизайнерский LG Objet Collection GC-B401FAPM емкостью 386 л со сменными панелями разных цветов.



Многодверная модель LG GC-B257SQZV поддерживает технологию LinearCooling™, которая уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней. Специальная технология FRESHBalancer™ обеспечивает оптимальную влажность для увеличения срока хранения фруктов и овощей, а функция Hygiene Fresh+™ способствует поддержанию чистоты, устраняя неприятные запахи и уменьшая количество бактерий на 99,999%7.



Элегантный компактный холодильник LG GC-B569PECM шириной 70 см с нижней морозильной камерой и закрытой морозильной зоной выполнен в минималистском дизайне и разработан с учетом требований современных пользователей. Так, большая морозильная зона способствует сокращению времени размораживания, а закрытые отсеки морозильной камеры остаются холоднее основного пространства холодильника, помогая избежать лишней заморозки и разморозки некоторых продуктов.



Холодильник LG Objet GC-B401FAPM дает возможность персонализировать стиль вашей кухни благодаря сменной отделке панелями со стеклянным покрытием различных цветов. Эта модель поддерживает функцию быстрого охлаждения Express Cool™, создавая мгновенный поток холодного воздуха, и технологию LinearCooling™ для снижения колебаний температуры. Благодаря увеличенной вместимости8 в холодильнике найдется достаточно места для всех ваших продуктов, а складная откидная полка обеспечивает дополнительное пространство для хранения бутылок, кастрюль и других высоких предметов.







Питайтесь вкусной и полезной едой



Простая универсальная микроволновая печь LG NeoChef™ MH6336GIB с грилем и технологией равномерного разогрева Smart Inverter™ станет отличным выбором для семьи, культивирующей здоровый образ жизни. Ваши блюда будут аппетитными, а ингредиенты сохранят свои вкусовые качества благодаря равномерному и тщательному разогреву.



Система контроля мощности способствует в 1,5 раза9 более быстрому распределению тепла в продуктах, а инфракрасный разогрев LG Infrared Heating™ ускорит приготовление сочных блюд с хрустящей корочкой.



СВЧ LG MH6336GIB располагает значительным внутренним объемом 23 л и поддерживает множество режимов приготовления различных полезных блюд и лакомств, включая йогурт. Внутреннее антибактериальное покрытие EasyClean™ упрощает процесс очистки печи10, оставляя больше времени на творческие эксперименты с многочисленными кулинарными рецептами NeoChef™.





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1 Согласно заключению TÜV, эффективность удаления частиц PM0.1 (0,1 мкм) составляет 99,9%.

2 На основании испытаний TÜV Rheinland в соответствии с внутренними методами испытаний, сравнивающими время охлаждения и потребляемую мощность. Испытание проводилось в камере объемом 69 м3 (4,3x7,0x2,3 м) при температуре 33°C с относительной влажностью 60% с использованием кондиционеров DUAL Inverter Compressor (модель US-Q242Kxy0) и компрессора постоянной скорости (модель TS-H2465DA0). Экономия энергии измеряется путем сравнения энергопотребления двух моделей в течение 8 часов работы. Более быстрое охлаждение измеряется временем, которое требуется для охлаждения камеры с температуры 33°C до 26,5°C.

3 Протестировано KRIBS (Корейский научно-исследовательский институт биологических наук и биотехнологий) в соответствии с протоколом LG Electronics, сравнивающим количество живых бактерий в мешке для пыли станции «все в одном» после работы светодиода UVC в течение двух часов (номер модели: VDS-ST1*U) при температуре 23,0 градусов Цельсия (±2,0℃) и относительной влажности 45% (±5%). Мешок в универсальной станции заполняется имитацией домашней пыли (указанной в стандарте IEC 628852 7.2.2.3) и бактериями (золотистый стафилококк, pseudomonas aeruginosa, pneumonia bacilli, кишечная палочка – около 107 КОЕ/мл для каждой тестируемой бактерии), выращенными в чашке Петри. Тестируемые бактерии располагаются на девяти репрезентативных участка поверх пыли. Скорость ингибирования роста бактерий может варьироваться в зависимости от фактических условий окружающей среды.

4 На основании результатов внутреннего тестирования LG, проведенного Intertek. Вместимость емкости A9 Kompressor™ была проверена в режиме Turbo. Шерсть кошки (мейн-кун) всасывалась и сжималась с помощью функции ручного сжатия несколько раз, пока не достигла вместимости сосуда. Эффективность сжатия 2,4x рассчитывалась путем сравнения веса сжатой кошачьей шерсти с весом несжатой кошачьей шерсти (оба одинакового объема). Фактическая вместимость емкости (эффективность сжатия) может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

5 На основе теста UL (Underwriters Laboratories) № 4788696859-c от 26.12.2018 по сравнению со временем, затраченным на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии DoorCooling+) и GBB72NSDFN (c технологией DoorCooling+). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

6 Бактерии Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, Протокол испытаний ISO 27447. Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.

7 По сравнению с более ранними моделями LG.

8 По данным исследований компании Intertek, в сравнении микроволновой печи среднего размера NeoChef:MS32XX с обычной микроволновой печью MS4043.

9 Проверено компанией SGS.