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Микроволновая печь LG NeoChef, 23 л, Гриль, 1450 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление
Микроволновая печь LG NeoChef, 23 л, Гриль, 1450 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление
Простой, универсальный, LG NeoChef™
Показана установленная на кухне печь LG Neochef™.
Сохраняйте вкус ваших блюд благодаря равномерному разогреву и быстрой готовке
Не беспокойтесь о чрезмерной заморозке или перегреве
Готовьте быстрее и с наслаждением
Готовьте здоровые блюда
Хрустящие снаружи и сочные внутри
Инфракрасный нагрев Infrared Heating™ позволяет готовить сочные блюда с хрустящей корочкой, сохраняя исходный аромат и запах.
Жарка для полезного питания
Наслаждайтесь полезным питанием благодаря жарке на гриле с меньшим количеством жира и масла.
Домашний йогурт без труда
Готовка с точным контролем температуры позволяет готовить домашний йогурт.
Простое приготовление полезных овощей на пару
Готовьте блюда на пару, используя удобные принадлежности.
Хрустящие снаружи и сочные внутри
Инфракрасный нагрев Infrared Heating™ позволяет готовить сочные блюда с хрустящей корочкой, сохраняя исходный аромат и запах.
Жарка для полезного питания
Наслаждайтесь полезным питанием благодаря жарке на гриле с меньшим количеством жира и масла.
Домашний йогурт без труда
Готовка с точным контролем температуры позволяет готовить домашний йогурт.
Простое приготовление полезных овощей на пару
Готовьте блюда на пару, используя удобные принадлежности.
*Принадлежности для готовки на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели печи.
*Все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.
*Фактический продукт может отличаться по причине постоянного усовершенствования.
*Доступность продукта зависит от страны.
Удобные функции для пользователя
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип управления
-
Сенсорное
-
Автоматическое приготовление
-
● (14)
-
Размораживание
-
● (4)
-
Гриль
-
Кварцевый
-
Проверка
-
12 месяцев
-
Подогрев
-
●
-
Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) (Ватт)
-
1450
-
Энергопотребление гриля (Ватт)
-
1150
-
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
-
1000
-
Объем духового шкафа (Л)
-
23
-
Смарт-инвертор
-
●
-
Размер поворотного стола (мм)
-
292
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
540 x 294 x 417
-
Масса продукта (кг)
-
8.9
-
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
-
322 x 228 x 312
-
Цвет дверцы
-
Черный / Черный
-
Дизайн двери
-
Стекло
-
EasyClean
-
●
-
Объем духового шкафа (Л)
-
23
-
Тип
-
Гриль
-
Блокировка от детей
-
●
-
EasyClean
-
●
-
Настройка времени
-
●
-
Цвет дверцы
-
Черный / Черный
-
Цвет корпуса
-
Черный
-
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MH6336GIB
Микроволновая печь LG NeoChef, 23 л, Гриль, 1450 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление