Выбор стиральной машины, оптимально подходящей для вашего дома по загрузке белья за один цикл – дело не простое, вне зависимости от того, покупаете ли через Интернет или идете за покупкой в магазин. Ведь если взять слишком маленькую стиральную машину, придется регулярно тратить время, силы и в итоге деньги на электричество, растягивая процесс на несколько циклов. Если же приобрести слишком большое устройство «с запасом», повышенных эксплуатационных расходов на электроэнергию и воду по причине регулярно неполной загрузки барабана тоже не избежать.



Провокационный вопрос про количество полотенец в 5 кг, вынесен в заголовок неспроста. Хотя информацию о загрузке стиральной машины узнать несложно, некоторые покупатели не знают, идет ли речь о сухом или мокром весе белья, и мало кто сможет достаточно точно определить «на глаз», сколько это будет в футболках, джинсах или полотенцах. И в целом, нужно ли взвешивать одежду и белье перед стиркой? Ответим на все эти вопросы с наглядными примерами современных стиральных машин LG.

Вместимость стиральной машины



Данные о загрузке, как правило, нанесены крупным шрифтом на лицевой панели современных стиральных и сушильных машин или указаны одной из первых характеристик в их описании. Эти данные точно не имеют отношения к весу самого устройства (он, как правило, указан в самом конце вместе с габаритами), и описывают вес загрузки белья, которое машина сможет отстирать с максимальным комфортом и эффективностью, без расхода лишней электроэнергии, воды и времени.



Помните: если стиральная машина рассчитана на 7 кг загрузку, речь идет об эффективной стирке 7 кг сухого белья. Разумеется, после замачивания оно станет гораздо тяжелее. Волноваться не стоит – устройство на это рассчитано.



Сколько одежды или белья в килограмме?



Поиск ответа на вопрос важен, пожалуй, только при выборе стиральной машины с соответствующей средней загрузкой белья для вашего домашнего хозяйства. При покупке современной стиральной машины LG с системой AI DD™ автоматическим взвешиванием белья занимается само устройство, но об этом чуть позже.



Можно собрать кучу грязного белья и взвесить его на кухонных весах, или использовать примерную оценку загрузки следующим образом: 1 кг белья равен по весу примерно 5 футболкам/рубашкам, или весу одной футболки и пары джинсов, или весу 2 банных полотенец.



Разумеется, это лишь примерные общие рекомендации, поскольку одежда бывает разных фасонов и размеров, она выполнена из тканей разной плотности. К тому же, загрузка стиральной машины довольно редко состоит из одного типа одежды или белья. Однако для примерного размера средней загрузки подходящей стиральной машины это вполне годится.

Отдельно стоит определиться со стиркой громоздких вещей, требующих много места – таких как одеяла, занавески или шторы. Небольшое устройство малой вместимости может не только неудовлетворительно стирать их, но и повредить в случае спутывания, растяжения или разрыва.



Принято считать, что эффективная стирка постельного белья для односпальной кровати требует стиральной машины вместимостью не менее 6 кг. Для двуспальной понадобится загрузка примерно на 7 кг. Для качественной стирки полноразмерного комплекта плотных штор от пола до потолка будет необходима стиральная машина с загрузкой порядка 10 кг. Для объемных вещей следует выбирать стиральную машину со специальным циклом для постельного белья или подобным режимом.



И еще одно замечание. Как правило, загрузка стиральной машины рассчитывается по одежде и белью из хлопка, для других тканей она, скорее всего, будет отличаться. Так, считается, что для синтетических тканей загрузка цикла стирки должна быть вдвое меньше, чем указано в характеристиках.



Интеллектуальная стирка LG



Степень загрузки барабана напрямую влияет на выбор подходящего цикла стирки вещей. Так, в некоторых старых моделях перед началом стирки предлагалось выбрать вес загруженного белья, а в случае неполной загрузки предусматривались специальные «легкие» циклы для экономии воды, моющих средств и энергии.



С появлением стиральных машин LG с системой искусственного интеллекта AI DD™ полностью отпала необходимость как в взвешивании, так и в определении подходящего цикла стирки. Искусственный интеллект автоматически определяет вес и мягкость ткани, а затем подбирает оптимальные движения барабана для деликатной и эффективной стирки вашего белья.



Технология TurboWash™ 360° задействует в процессе цикла до пяти сопел, распыляющих воду и моющие средства по всем уголкам барабана, что обеспечивает быстрое замачивание и более равномерное насыщение белья влагой.



В дополнение, в современных стиральных машинах LG также предусмотрена стирка паром с технологией Steam+™, которая позволяет удалить до 30% складок1 на одежде, и при этом устранить до 99,9% аллергенов2.



Линейка стиральных машин LG AI DD™ представлена широким ассортиментом моделей с различной загрузкой. Так, LG AI DD F2V7GW1W имеет стандартные габариты, и при этом оснащена вместительным барабаном на 8,5 кг белья. Поддержка быстрого цикла стирки TurboWash59 позволяет эффективно отстирать небольшое количество слабозагрязненного белья из цветных тканей всего за 59 минут.

Устройство оснащено улучшенным дисплеем и увеличенной ручкой управления с металлическим покрытием, а также элегантной дверью из закаленного стекла с лифтерами из прочной и гигиенически чистой нержавеющей стали, что повышает устойчивость к внешним воздействиям и увеличивает срок службы.



Также в модели LG AI DD F2V7GW1W есть режим стирки паром с технологией Steam+™. Благодаря кнопке «Добавить белье», открывающей дверцу в процессе стирки, забытую вещь можно положить в барабан к другим вещам даже после начала цикла.



Стиральная машина LG TW4V9RD9E оснащена системой искусственного интеллекта AI DD™, функцией обработки паром Steam™ и режимом турбо-стирки TurboWash™39, а ее вместительный барабан позволит загружать до 10,5 кг белья за один цикл стирки и до 7 кг за цикл сушки.



В список достоинств этой модели входит встроенная автоматическая система точной и гибкой дозировки ezDispense™, которая ориентируется на оценку загрузки барабана для дозировки необходимого количества моющего средства в оптимальный момент цикла. Так устройство обеспечивает эффективную и экономную стирку с одновременным снижением риска образования остатков стирального порошка на одежде после полоскания. Отделения для смягчителя и моющего средства можно сразу загрузить на период до 35 циклов стирки.

Сегодня в Казахстане также можно приобрести уникальное интегрированное решение LG WashTower® W1S1CVKK2HM – первую в своем роде систему по уходу за одеждой, которая объединяет в едином вертикальном корпусе стиральную и сушильную машины, сочетая все, что нужно: стиль, скорость, легкость и интеллект.



Обе секции LG WashTower™ в едином бесшовном корпусе с минималистичной ультрасовременной эстетикой имеют одинаковую конструкцию, при этом стиральная машина LG WashTower® вмещает до 18 кг одежды, а сушильная – до 16 кг. Между ними на комфортном для пользователя уровне расположена центральная панель управления всеми функциями стиральной и сушильной машин.



Особенностью реализации технологии AI DD™ в LG WashTower™ является дополнительная функция LG Smart Pairing™. После того как искусственный интеллект определит вес и мягкость ткани каждой загрузки, компоненты системы обмениваются информацией в режиме реального времени для выбора настроек циклов стирки и сушки. Это позволяет прогнозировать общее время завершения цикла, которое отображается на панели управления, а для экономии времени предусмотрен предварительный нагрев сушилки, стартующий в процессе стирки.



На какой бы стиральной машине LG AI DD™ не остановился ваш выбор, помните, что все они поддерживают экосистему умного дома LG ThinQ™. На практике это означает, что после установки мобильного приложения LG ThinQ™ вам становится доступен мониторинг и полный контроль работы стиральной машины LG с помощью смартфона из любого места и в любое время, включая загрузки дополнительных режимов стирки, диагностику и получение уведомлений.

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1Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

2 Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей. Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.