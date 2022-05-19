Стиральные машины LG AI DD - умная забота о вашей одежде.

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Вопрос выбора стиральной машины для дома давно вышел за рамки привычных параметров размера, максимальной загрузки и возможных режимов. С использованием современных технологий процесс стирки, сохраняя основную функцию удаления загрязнений, стал одним из элементов умного использования ресурсов, заботы о доме и комплексного ухода за личными вещами.
Будучи одним из лидеров на рынке стиральных машин с прямым приводом, компания LG предлагает своим потребителям инновационный подход к процессу стирки белья, реализованный в стиральных машинах LG AI DD с технологией искусственного интеллекта, которая дополнила и усилила функции TurboWash™ 360˚ и Steam+™.
Интеллектуальная система AI DD позволяет выбрать оптимальный алгоритм стирки и расхода моющих средств исходя из веса, плотности и мягкости тканей. Благодаря технологиям машинного обучения был проведён анализ более 20 000 сочетаний тканей, в результате чего стиральные машины LG AI DD могут самостоятельно определять характеристики ткани при загрузке и выбирать оптимальный цикл стирки. При таком подходе уровень повреждения и износа тканей снижается на 18%.
Запатентованная ранее технология TurboWash™ 360˚ обеспечивает полный цикл стирки всего за 39 минут, что значительным образом снижает потребление воды и электричества, а функция Steam+™ позволяет удалить до 99,9% бытовых аллергенов (напр., пыльцу и следы мелких насекомых)1 и провести мягкую обработку тканей, приводящую к уменьшению количества складок на 30%2.
Применение данного комплекса технологий, а также специально разработанный дизайн барабана позволили увеличить вместимость стиральных машин, сохранив при этом привычные размеры их корпусов, а также добиться лучшего распределения белья внутри барабана для сокращения его скручивания.
Так, например, габариты стиральной машины F2T9HS9S светло-серебристого цвета составляют всего 600см x 450см x 850см. При этом в ней собраны все инновационные решения (технологии искусственного интеллекта LG AI DD, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ), а объём загрузки барабана, выполненного из гигиеничной и долговечной нержавеющей стали, составляет 7 кг. При этом модель отличается фирменным элегантным дизайном LG и оснащена режимом «Удаление пятен» и контролем перепада напряжения. Дополнительно предоставляется 10 лет гарантии на инверторный мотор.
В то время как для большой семьи идеально подойдёт машина TW4V9RD9E белого цвета, максимальная загрузка которой составляет 10,5 кг. Размеры машины: 600 см x 565 см x 850 см, она также оснащена технологией искусственного интеллекта AI DD, функциями TurboWash 360™, Steam+ и ThinQ. Среди расширенных характеристик по сравнению с предыдущей моделью – режим «Добавить бельё» и бесшумный режим работы. Стиральная машина TW4V9RD9E также оснащена функцией автодозировки ezDispense™, которая распознает объем белья в барабане и регулирует количество моющего средства, необходимого для эффективной стирки. Данная функция позволяет один раз залить моющее средство, которое распределяется до 35 циклов стирки в зависимости от объема загруженного белья.
Обе машины имеют встроенную систему умного дома LG ThinQ, которая позволяет управлять ими при помощи смартфона, выбирая различные циклы стирки и отслеживая расход воды и электричества, а также обсепечивает постоянную диагностику техники для предупреждения её преждевременного износа и возникновения неисправностей.
Таким образом, выбирая новое поколение стиральных машин LG AI DD вы можете быть уверены в профессиональном уровне заботы о ваших вещах и личном времени, обеспеченном инновационными технологиями компании LG.
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1Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
2Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.