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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
7
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 455
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
7
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
645 x 885 x 530
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
495
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
1010
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 455
-
Вес с упаковкой (кг)
-
63
-
Масса (кг)
-
60
-
Добавление вещи
-
●
-
LoadSense
-
●
-
Темные ткани
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Быcтpо 30
-
●
-
Бecшyмнaя
-
●
-
Удаление пятен
-
●
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
980
-
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