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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

Характеристики

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

F2T9HS9S

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Макс. вес белья для стирки (кг)
7
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 455
Основная технология
Искусственный интеллект AI DD™
Особенности
Steam™, TurboWash™, ThinQ™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Все характеристики

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

Полоскание+

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 x 885 x 530

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

495

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1010

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Вес с упаковкой (кг)

63

Масса (кг)

60

ФУНКЦИИ

Добавление вещи

LoadSense

ПРОГРАММЫ

Темные ткани

Пуховые вещи

Быcтpо 30

Бecшyмнaя

Удаление пятен

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

980

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