Умная домашняя экосистема для комфортной жизни

Современный дом – это множество различных устройств, которые используют сложные технологии для сбора данных и взаимодействия друг с другом – по беспроводной сети или через Интернет. Рано или поздно, пожалуй, каждый из нас задумывается о том, чтобы сделать свою среду обитания по-настоящему умной, а управление бытовой техникой доверить одному устройству – например, своему телефону.

Организация всех устройств в единую экосистему позволяет не только добиться от них максимальной отдачи, но также сэкономить множество времени и усилий. Сегодня мы расскажем о нескольких простых примерах, которые могут значительно повысить комфорт вашей жизни.



Телевизор в его современном исполнении – это сосредоточение множества самых разнообразных сервисов, которые раньше были доступны лишь по отдельности. Это и телепрограмма самых важных спортивных передач, напоминание о которых можно настроить с телефона; это и разнообразные стриминговые каналы с обучающими и развлекательными передачами.









Телевизор также станет «большим окном в мир», когда возникнет необходимость дистанционного общения с коллегами, друзьями и близкими. Наконец, это доступ к безграничному миру онлайн-игр.





И это далеко не все возможности, которые предлагает пользователю современный телевизор – такой как, например, 77-дюймовый LG OLED77C2RLA . Вместе с умным голосовым помощником и возможностями управления другой умной бытовой техникой непосредственно с экрана телевизора или телефона, телевизор действительно заслуживает звание центрального элемента экосистемы LG ThinQ™.





В линейке новейших телевизоров LG 2022 года компания сделала ставку на точность цветопередачи с отображением мельчайших оттенков вне зависимости от яркости или затемнения отображаемой картинки. Кроме того, дизайнеры моделей премиального класса потрудились над тем, чтобы телевизор перестал быть обособленным объектом интерьера.





В итоге на свет появился тонкий и изящный OLED77C2RLA – LG OLED evo С2, который гармонично впишется в любой интерьер. Эта модель – квинтэссенция современных технологий, позволяющих полностью погрузиться в происходящее на экране, не отвлекаясь ни на что больше.





Великолепный дисплей OLED evo с самоподсвечивающимися пикселями, новейший интеллектуальный процессор α9 Gen 5 с технологией Brightness Booster™ выводят качество отображения на совершенно новый уровень, обеспечивая до 20%1 больше яркости по сравнению с обычными телевизорами OLED.





Абсолютно новая технология динамической разметки тонов Dynamic Tone Mapping Pro™, которая анализирует 5000 блоков изображения по всему экрану, позволяет добиться более качественного изображения не только в контурах, но даже в мельчайших деталях, а также добиться более яркого HDR.





Процессор α9 Gen 5 с функцией искусственного интеллекта преобразует 2-канальный звук в виртуальный 7.1.2-канальный звук, поэтому весь драматизм художественной сцены или хаос игры происходит буквально вокруг вас. Благодаря поддержке технологий Dolby Vision IQ™ с функцией Precision Detail, добавляющей глубину и подчеркивающей тонкие текстуры, реализм происходящего на экране выходит на новый потрясающий уровень.





Позвольте телевизору, заведомо созданному для вашей уютной экосистемы на основе технологий ThinQ AI™ и webOS™, позаботиться о вашем досуге. LG OLED evo С2 подскажет, что посмотреть вечером на основе рекомендаций ThinQ™ по вашим предпочтениям. Чтобы учесть вкусы всей семьи, необходимо лишь настроить персональные профили, что позволит быстро вернуться к просмотру любимого сериала, узнать погоду, читать новости мира и спорта2.





И конечно же игры! LG OLED evo С2 – один из первых телевизоров, который обеспечивает полноценную поддержку технологии Dolby Vision Gaming 4K на частоте 120 Гц для более плавного и реалистичного геймплея. При времени отклика всего 1 мс и с учетом совместимости с технологиями NVIDIA G-Sync™, AMD FreeSync Premium™, а также благодаря поддержке адаптивной синхронизации (Variable Refresh Rate, VRR), даже сверхбыстрые действия на экране выглядят четкими и плавными.





Если телевизор – это устройство, так или иначе доминирующее в гостиной, то хороший холодильник, несомненно, заслуживает звание центра внимания на любой кухне.









Современные модели LG – такие как, например, многодверный LG InstaView Door-In-Door™ GC-X257CAEC , тонко сочетают две современные тенденции – быть одновременно минималистичным и практичным. Его впечатляющий внешний вид отлично сочетается с инверторным линейным компрессором LG, который экономит до 32%3 электроэнергии благодаря своей конструкции и эффективной работе.





Кухня – это место, где концептуальные установки приготовления еды соприкасаются с элементами, охватывающими зрительные, обонятельные и вкусовые аспекты приготовления пищи. Идеальный баланс между дизайном и технологиями – это рациональное использование пространства, которое располагает как к приготовлению блюд, так и к душевному времяпровождению с друзьями и близкики.



Холодильник LG GC-X257CAEC – это продукт дальнейшей эволюции системы Door-in-Door®. С новой системой InstaView™ Door-in-Door® вам больше не нужно открывать дверцу, чтобы заглянуть внутрь, поскольку теперь можно увидеть на 23%4 больше содержимого холодильной камеры, просто постучав дважды по дверце, которая становится прозрачной.





Нет нужды лишний раз выпускать наружу холодный воздух из камеры при проверке наличия любимых продуктов и тем самым увеличивать счета за электричество. Благодаря системе InstaView™ Door-in-Door®, потери холодного воздуха сокращаются на 41% по сравнению с холодильниками без технологии InstaView™5.





Вместе с современными технологиями заботы о сохранности продуктов – такими как LinearCooling™ для уменьшения колебаний температуры6 и Hygiene Fresh+™ для уничтожения до 99,9% бактерий7 , а также специальным отделением FRESHBalancer™ для хранения продуктов с оптимальной влажностью, LG GC-X257CAEC поддерживает технологию ThinQ™8, которая позволит вам управлять функциями вашего холодильника через смартфон, даже если вы находитесь вне дома.





Представьте себе, к примеру, сколько холодного воздуха выйдет из вашего холодильника при незакрытой дверце. Простое уведомление, отправленное холодильником на ваш смартфон, позволит избавиться от досадной утечки, а ThinQ™ также проинформирует вас о том, сколько энергии понадобилось вашему холодильнику LG в прошедшем месяце.





Полезным умным устройством может стать даже портативная беспроводная Bluetooth-колонка – такая как новейшая LG XBOOM 360 RP4 . Что показательно, внешне эта колонка выглядит как предмет элитной мебели, который добавит вашему интерьеру ощущение тепла и современной эстетики.









В изящном корпусе колонки скрываются звуковые модули премиум-класса – тонкий компрессионный рупорный твитер из титана для точной передачи высоких частот и вуфер из стекловолокна для насыщенных динамичных басов. Именно поэтому XBOOM 360 RP4 способна наполнить помещение четким насыщенным звуком независимо от положения.



Но это еще далеко не все, на что способно это устройство. Колонка, разработанная совместно с ведущими корейскими специалистами по пространственному освещению, позволяет создать эмоциональную 360° подсветку в соответствии с вашим настроением и предпочтениями9.



Благодаря наличию девяти предварительно настроенных стилей подсветки с тремя различными режимами – «Окружающая среда (Ambient), «Природа» (Nature) и «Вечеринка», вы можете раскрасить моменты своей жизни, просто выбирая подходящее освещение из мобильного приложения вашего смартфона.



В вашем распоряжении – палитра из 16,8 миллионов цветов, которые помогут усилить погружение для релаксации под музыку, подчеркнуть приятный момент или дать правильный настрой в повседневной жизни.



Небольшой вес, удобная алюминиевая ручка и встроенный аккумулятор, рассчитанный на 10 часов автономной работы, позволит вам свободно перемещаться из кухни в гостиную или спальню, продлевая наслаждение музыкой.

Благодаря автоматизации вы можете дистанционно приготовить кофе или просмотреть содержимое холодильника. Кроме того, вы можете планировать и организовывать, используя свой смартфон в качестве центрального узла.



Эти и другие продукты LG отлично демонстрируют тот факт, что бытовая техника и электроника могут значительно улучшить ваш быт, одновременно внося свой вклад в дизайн помещения.



Сегодня, когда стремительная цифровизация нашей жизни отражается на всем, включая наши привычки и даже интерьер, при обустройстве жилого пространства будет нелишним поставить в приоритет выбор бытовой техники, которая станет гармоничной и неотъемлемой частью вашего дома.