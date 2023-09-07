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Портативная беспроводная Bluetooth-колонка LG XBOOM 360 RP4

Характеристики

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Портативная беспроводная Bluetooth-колонка LG XBOOM 360 RP4

RP4

Портативная беспроводная Bluetooth-колонка LG XBOOM 360 RP4

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

1ch(2Way)

Выходная мощность

120W

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме работы

36W

Режим ожидания

0.5W

АККУМУЛЯТОР

Время зарядки аккумулятора (ч)

5

Время работы аккумулятор (ч)

10hrs

ВЕС

Вес брутто

10.2 kg

Вес нетто

5.8 kg

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер (приложение)

Да

Стандарт

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

SBC

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Разъем адаптера переменного тока

Да

ДИНАМИК

Низкочастотный динамик

5.25" x 1

Размер твитера

1" x 1

Тип твитера

Компрессионный рупор

АКСЕССУАР

Гарантийный талон

Да

Адаптер переменного тока

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Версия Bluetooth

4.2

AUX-вход (3.5Φ)

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Индикатор заряда аккумулятора

Да

Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)

Да/Да

Подсветка

Да

Multipoint

Да

Кодовый замок

Да

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Картонная коробка

325 x 613 x 325 mm

Динамик

247.5 x 514 x 247.5 mm

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